Utrecht volgens illustrator Daniël Roozendaal: ‘Ik ben steeds eenvoudiger gaan werken’

Daniël Roozendaal is illustrator en maakte in 2015 de muurschildering bij het Thomas à Kempisplantsoen. Daarop zijn de hoofden van Nederlandse Tour de France-winnaars Jan Janssen en Joop Zoetemelk te zien. Eind januari werden daar ook de jaartallen van hun Vuelta-overwinningen aan toegevoegd. De Spaanse wielerronde start in augustus in Utrecht en de renners rijden langs dit kunstwerk, net zoals tijdens de Tour in 2015. Er liggen nieuwbouwplannen voor het plantsoen, wat zou betekenen dat dit kunstwerk verdwijnt. De Utrechtse SP pleitte ervoor dat de muurschildering behouden blijft. Daniël is in gesprek met de woningbouwcorporatie en de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn. We vroegen hem of hij de schildering nu anders zou maken en wat zijn lievelingsplek is in Utrecht.

Zou je de muurschildering opnieuw maken?

“Als ik zelf aan de slag zou gaan, maak ik iets nieuws. Ik heb me in zeven jaar tijd als kunstenaar ook ontwikkeld. Als ik nu naar die schildering kijk, zou ik dingen anders doen. Het lijkt me veel vruchtbaarder en constructiever als we om tafel gaan zitten voor iets nieuws. Dat heeft ook de woningbouwcorporatie in gedachten. Ook is de gemeente aan het kijken of er ergens in de buurt iets terug kan komen, niet per se bij de nieuwbouw. Als er een wens is om precies die muur terug te laten komen, zeg ik: laat een andere partij die reproduceren. Ik wil liever een nieuw ontwerp maken. Misschien wel iets dat hieruit voortkomt met fragmenten die herinneren aan de oude schildering, maar dan wel iets abstracter en iets tijdlozer.”

Wat zou je nu anders doen in vergelijking met de vorige schildering?

“Ik ben steeds eenvoudiger gaan werken en in die schildering zitten veel verschillende vormen. Gedurende de jaren ben ik meer die balans gaan opzoeken: zo eenvoudig mogelijk en zoveel mogelijk weglaten, maar nog wel herkenbaar. Dat maakt het krachtiger, vind ik. De muurschildering nu is heel concreet en veilig. Het ontwerp staat helemaal op de muur, maar daar kan je ook mee spelen. Door het bijvoorbeeld net iets te groot te maken, waardoor het een stukje van de muur afvalt. Als ik er nu naar kijk, vind ik het best braafjes. Ik vind het ook leuk om geometrisch met organisch te combineren. Dat is in de loop der jaren ontstaan en zie je er bijvoorbeeld nog helemaal niet in terug.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Wat voor toffe projecten heb je de afgelopen jaren nog meer gedaan?

“Bepaalde klanten waar ik voor heb gewerkt zijn wel blijven hangen, zoals het Sydney Opera House in Australië. Daar mocht ik een portret van George Michael voor maken voor het George Michael-benefietconcert daar. Of bijvoorbeeld The Lancet: een Brits medisch wetenschappelijk tijdschrift. Daarvoor mocht ik een jaar lang de covers maken. Dat waren grote internationale opdrachtgevers en het voelt tof om daarvoor te werken.”

Met welke projecten ben je nu bezig?

“Een van de dingen is dat ik samen met een paar anderen, met een sounddesigner, een scenarioschrijver en een projectmanager, een initiatief heb ingediend voor 900 Jaar Utrecht. We hebben een groot plan bedacht voor een city game voor kinderen. Al onze disciplines komen daarin naar voren.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Tot voor kort bij Café Wout op ’t Oudenoord. Daar is de eigenaar helaas vertrokken, maar hij maakt een doorstart als cateraar onder zijn eigen naam: Naresh Ramdjas. Een absolute aanrader.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Dat is mijn werkplek: Het Hof van Cartesius. Het bestaat uit verschillende paviljoens die allemaal circulair gebouwd zijn en verschillende hofjes vormen. Het is een pionierend project op het gebied van circulair bouwen en is uniek in Nederland. Daarnaast hebben we met de huurders van de verschillende ruimtes een coöperatieve structuur. We beslissen bijvoorbeeld alles samen, bouwen dingen samen, werken soms samen, organiseren samen evenementen en drinken samen bier. Het voelt als veel meer dan simpelweg een werkplek. Het voelt meer als een plek die ik samen met anderen aan het opbouwen ben en waar ik deels leef.”

Wat is je lievelingswinkel in Utrecht?

“Ik ga heel goed op ouderwetse winkels als IJzerhandel W. Pijper, electro winkel Electro Service op de Oudegracht of schoenmaker Luxa op de Hopakker. Daar krijg je nog lekker op z’n Utregs uitgebreid persoonlijk advies en wordt heen en weer gegrapt.”

Wie is jouw favoriete Utrechter?

“Ik was altijd wel gefascineerd door Imro van Hetten. Tot zijn overlijden een tijdje terug zwierf hij rond door de stad om je ‘in te stralen’ of je te vertellen over het derde dal universum en de Lamborghini’s die eraan kwamen.”

Wat is je grootste ergernis aan Utrecht?

“Dat eindeloze bouwen overal. Ik snap dat een stad nooit af is, in beweging moet zijn en zich moet verbeteren om relevant te blijven, maar soms gaat het me iets te ver als ik tijdens een fietstocht vijf keer om moet rijden. Ik betrap mezelf dan op opa-achtige gedachten, zoals: hoezo laten ze het niet gewoon lekker zoals het was?”

Utrecht is…

“…wat ik gewend ben.”

