Utrecht volgens illustrator van het Kinderboekenweekgeschenk Pyhai

Pyhai uit Utrecht is degene die het Kinderboekenweekgeschenk 2021 heeft geïllustreerd en vormgegeven. Dit jaar staat de Kinderboekenweek – die is van 6 tot 17 oktober – in het teken van ‘Worden wat je wil’. In die anderhalve week krijg je Tiril en de Toverdrank, geschreven door Bette Westera, cadeau als je een kinderboek koopt van meer dan 12,50 euro. We vroegen Pyhai wat ze van het verhaal vindt en wat haar lievelingsplek is in Utrecht.

Hoe ben jij de illustrator van het Kinderboekenweekgeschenk geworden?

“Ik werd eind vorig jaar gewoon gebeld door de uitgeverij. Ze vielen met de deur in huis: ze wilden dat ik de illustraties ging maken. Een grote klus, want het boek wordt ruim 300.000 keer gedrukt. Ik had mijn agenda al best vol gepland, maar hiervoor maakte ik met liefde ruimte. Het was echt een verrassing. Ze dachten dat mijn werk goed zou passen bij het verhaal van Bette, dat over Noorse mythologie gaat.”

Waarom past jouw werk goed bij het verhaal?

“De uitgeverij had mijn werk al eerder gezien en vond dat er een primitief karakter in zit. Ik vind het lastig om te zeggen dat ik een specifieke stijl heb, maar natuurlijk zit overal wel een soort handschrift in. En ik vind Noorse mythologie supergaaf en boeiend. Dat riep ik toen meteen door de telefoon. Ik ben een groot fan van die rauwheid van de Noorse landschappen en de brute details die in de verhalen zitten. Het is er koud, er is sneeuw en de zon schijnt er niet.”

Wat vind je van het verhaal dat Bette heeft geschreven?

“Het sprak me meteen aan. Het is echt een avonturenverhaal. Het verhaal kende ik al een beetje, want het is gebaseerd op een stukje bestaande Noorse mythologie. Maar nu werden er kinderen geïntroduceerd en beleef je het aan de hand van die kinderen en hun familie. Dat is een heel spannende invalshoek.”

Vind je het spannend wat de lezers van jouw werk zullen vinden?

“Ik heb al eerder kinderboeken geïllustreerd, maar zeker niet voor zo’n groot publiek. Als kinderen het maar leuk en spannend vinden en het ze meeneemt in het verhaal.”

Wat vind je zo leuk aan illustreren en vormgeven?

“Ik vind het heerlijk om zelf iets te maken. Het is je eigen idee dat je uitbroedt, als een kip op een ei. Ik vind het tof dat het aan mij is om, met alle content die ik krijg, de vormgeving van een boek in elkaar te zetten, en samen met de redacteur en schrijfster bij te schaven. Ik ben ontzettend trots op dit boek: in een paar maanden tijd is dit gemaakt. Ik heb me verdiept in de Viking-mythologie en alle verhalen erover verslonden. En de details van bijvoorbeeld een Viking-outfit uitgevogeld. Bestonden helmen met hoorns wel echt of is dat meer van nu? Het blijkt dat het niet helemaal is wat ze vroeger droegen. Wat dat betreft ben ik best een soort nerd. Ik vind het heel interessant om die geschiedenis uit te zoeken.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Op dit moment kom ik graag bij een grasveldje aan het water bij Fort bij Rijnauwen. Dat moet je soms wel met schapen delen. Het is fantastisch om daar in de ochtend met je kleedje en een picknick de dag te beginnen. Er is een heel gezellig schaap: met nummer 35992. Die kwam de laatste paar keer even een inspectierondje rond het kleed doen.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Een van de mooiste herinneringen is van een paar jaar geleden, bij de jaarlijkse Perseïden. Het was toen superwarm. We gingen zwemmen in de Ruigenhoekse polder. Tijdens het zwemmen zagen we allemaal vallende sterren. Als je maar een half uurtje fietst, kan je je zo buiten in de natuur voelen.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“Als ik ga wandelen. Samen met mijn vriend heb ik sinds corona de vreemdste en mooiste plekjes ontdekt. Zoals de begraafplaats op de Koningsweg, volkstuinen en kinderboerderijen. Maar ook geweldige huizen achter een straat in een saaie woonwijk waar je al honderd keer doorheen bent gefietst. Eigenlijk zou ik een kaart van Utrecht willen tekenen, elke straat markeren waar ik ooit ben geweest en dan de hele stad uitspelen.”

Waar haal je je inspiratie vandaan in Utrecht?

“Uit die wandelingen, maar ik ga ook graag naar bijzondere voorstellingen, zoals op SPRING en Le Guess Who? – allebei festivals met een gewaagde programmering. Daardoor zie je telkens weer wat nieuws en word je uit je comfortzone gelanceerd. Ik kijk ernaar uit om daar weer heen te kunnen.”

Utrecht is…

“…een rode draad door mijn leven. Ik voel me er heel erg thuis.”