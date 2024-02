Utrecht volgens Ingmar Creutzburg van Tigers Gym: ‘Ik wil mensen laten bewegen, mentaal en fysiek’

Met dertig jaar ervaring in de vechtkunst richtte Ingmar Creutzburg in februari 2022 Tigers Gym op. Op de Kanaalweg begon hij een kickboksschool om een plek te creëren waar niet alleen iedere dag wordt gesport, maar waar mensen vooral contact maken met elkaar en zich veilig voelen. Op 1 maart opent hij een tweede locatie op de Kroonstraat bij Paardenveld. Bij de Utrechtse Sportprijzen werd Tigers Gym eerder deze maand uitgeroepen tot de beste sportaanbieder.

Waarvoor kunnen mensen bij jou terecht?

“Naast kickbokstrainingen voor beginners en gevorderden organiseren we ook lezingen rondom gezondheid en bewegen. Er zijn ademhalingstrainingen, maar er is ook plek voor andere initiatieven zoals breakdance. Verder doen we sinds een paar maanden Ouwe Bokken Boksen samen met FC Utrecht. Iedere maand gaan we langs bij verzorgingstehuizen. Dan staan er een stuk of vijftig oude mannen en vrouwen voor je neus die gelijk weer een jaar of tien worden. Je trekt ze die handschoenen aan en wat denk je dat ze als eerste doen? Hun buurman even slaan als je niet kijkt. Het is leuk om die mensen zo blij te zien. Ik wil mensen laten bewegen, mentaal en fysiek. Kickboksen is eigenlijk de boom waar alles omheen draait.”

Na twee jaar al een tweede locatie. Het gaat goed dus met Tigers Gym?

“Dat is een goed teken inderdaad. Het komt denk ik doordat ik iets anders breng dan de rest. Mensen zijn zo hard op zoek naar een plek voor ontmoeting in de stad. Als ik ook zie hoeveel vriendschappen er zijn ontstaan in mijn gym, is dat zo mooi. Ik geloof dat de stad dit soort plekken verdient. Veel dingen zijn zo commercieel. Er zijn steeds minder plekken waar je gewoon even kan zitten en even kan zijn. Er zijn al genoeg plekken waar je een latte macchiato met havermelk voor 7 euro kan drinken. Hier is de koffie gratis en mag iedereen ook gewoon even in de huiskamer komen zitten. Ik wil de drempel zo laag mogelijk houden. Contact in het echt is zoveel waardevoller dan digitaal.”

Wat vind je belangrijk in jouw sportschool?

“Van de locatie op de Kanaalweg hebben tientallen ‘tigers’ de sleutel. Zo kunnen ze er ook terecht als ik er niet ben, om met elkaar te trainen of te chillen. Daar is ook een huiskamer, net als hier komt (op de Kroonstraat, red.). Het draait allemaal om vertrouwen, je thuis en dus ook veilig voelen. Iedereen is welkom. Zo geef ik af en toe trainingen aan asielzoekers. Het is heel tof om mensen te zien groeien. Ik hoor van veel mensen dat ze zichzelf meer zijn gaan waarderen en vertrouwen door het kickboksen. Daar krijg ik altijd kippenvel van.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Thuis kom ik echt tot rust. Elke ochtend ga ik even de tuin in om naar de vogeltjes te kijken. Daar doe ik ook altijd mijn ademhalingsoefeningen. In de rest van Utrecht mis ik stilte en rust. Veel mensen gaan juist de stad uit om op een berg te zitten om tot rust te komen. Maar hoe zouden we die berg hierheen kunnen halen en hier zorgen voor minder prikkels? We kennen allemaal de stille zondagochtenden in Utrecht en de stilte op straat tijdens corona. Dan zie je pas echt de schoonheid van de stad.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Dat is bij Café de Zaak. Daar kan je pretentieloos en oordeelloos een biertje drinken. Je hoeft er bij wijze van spreken niet keurig rechtop te zitten en als je blauw haar hebt, is dat ook goed.”

Wat mist Utrecht?

“Dat de mix van mensen zichtbaarder wordt in de stad. Als ik in Rotterdam of Den Haag kom, zie je daar meer diversiteit in het centrum. Hier is het toch wel erg studentikoos. Als ik jongens met een andere afkomst bijvoorbeeld vraag waar ze uitgaan, zijn er in de binnenstad behalve studentenkroegen waar het draait om alcohol niet echt veel opties. Af en toe gaan ze naar Tivoli, maar ze hangen ook met elkaar op parkeerplaatsen. Daar is een andere sociale controle. Het zou mooi zijn als er voor hen ook uitgaansplekken komen in de stad.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Ik kom graag in de Galgenwaard. Net als bij De Zaak zitten daar ook allerlei mensen door elkaar. Ik kom daar met mijn beste vrienden. We zijn allemaal druk, maar daar kunnen we even met elkaar genieten. Dan zijn we weer jochies van twaalf. Wat ik ook mooi vind aan FC Utrecht is dat ze waanzinnige dingen doen zonder het van de daken te schreeuwen. Zo regelen ze bijvoorbeeld dat mensen op hun sterfbed nog een keer naar een wedstrijd kunnen. Dan wordt alles op alles gezet om dat te bewerkstelligen.”

Utrecht is…

“…mijn stad.”