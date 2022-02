Utrecht volgens Josefiene Degenaar: Ze maakte een fotoboek over Utrechtse bierbrouwers

Josefiene Degenaar heeft een fotoboek gemaakt: ‘Rondje Utregs Bier’, met de lancering op 20 februari bij brouwerij vandeStreek. De naam verraadt het al: een boek over Utrechts bier. Met name over de brouwers: van heel professionele brouwers tot brouwers die vanuit hun huis of een schuurtje in de tuin werken. Josefiene sprak ruim dertig brouwers in de provincie Utrecht. Het boek geeft een kijkje in de ketel van 33 brouwers. Zo zijn er brouwers die hun eigen hop kweken of regenwater gebruiken voor het maken van hun bier. We vroegen Josefiene naar een van de leukste plekken waar ze voor haar boek is geweest en waar ze de leukste avond beleeft in Utrecht.

Hoe ben je op het idee gekomen voor dit boek?

“Ik fotografeer veel concerten, maar door corona lag alles jammer genoeg stil. In het begin van de coronatijd ging ik op zoek naar een nieuw project. Zo kwam ik op het idee om bierbrouwers in de provincie Utrecht te fotograferen, zowel thuisbrouwers als professionele brouwers. Dat idee kwam niet uit de lucht vallen, want ik ben een bierliefhebber en verzamel bijzondere bierglazen. Ik vond het leuk om meer te weten te komen over het maken van bier en de brouwers erachter te leren kennen. Een aantal jaar geleden heb ik ook een boek gemaakt over de bewoners van de Tolsteegsingel. Dat vond ik zo leuk om te doen dat ik vaker fotoboeken wil maken. Toen en nu staat de mens centraal in het boek.”

Wat is een van de leukste plekken waar je voor dit boek bent langs geweest?

“Ik vond het heel leuk om bij de brouwers over de vloer te komen. De grote brouwers met hun indrukwekkende ketels, de thuisbrouwers in hun achtertuin en schuurtje. Allemaal hebben ze een passie voor bier en ze praten daar vol enthousiasme over. Ze experimenteren met allerlei ingrediënten, van aardappel tot chocola. Daar had ik vooraf geen idee van. Boot 122, bij de Nijverheid, is bijvoorbeeld een leuke plek waar je een heerlijk biertje kunt drinken. Maar ik wil de anderen ook zeker niet tekortdoen.”

Waarom ben je fotograaf geworden?

“Ik ben slechthorend en het is voor mij moeilijk om in een lawaaierige omgeving te communiceren. Van jongs af aan al keek ik het liefst rond. Het kijken en het observeren brachten me tot de fotografie.

Met het fotograferen van concerten combineer ik mijn liefde voor muziek met het maken van foto’s. Ik wist als kind al dat ik graag fotograaf wilde worden en ging aan de slag met een camera.”

Waarom word je zo blij van fotograferen?

“Ik mag met mijn camera mooie momenten en composities vastleggen en die zelf ook creëren. Ook kom ik op leuke plekken en ontmoet ik bijzondere mensen. En het is ook nog eens fijn als mensen blij zijn met je foto’s. Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om met artiesten mee te lopen en hun bezigheden vast te leggen.”

Heb je een bepaalde fotografiestijl?

“Ik fotografeer veel in zwart-wit, omdat ik foto’s dan vaak krachtiger vind en meer vind spreken. Bij concerten en ‘behind the scenes’ maak ik graag close-ups van artiesten. Ik ben dan ook een groot fan van de fotografen Stephan Vanfleteren en Anton Corbijn.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“Als ik aan het werk ben als muziekfotograaf, bijvoorbeeld in EKKO of in TivoliVredenburg. Ik zie het fotograferen van concerten een beetje als uitgaan. Ook geniet ik van films kijken op het Nederlands Film Festival. Ik heb daar ook een keer gefotografeerd.”

Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“Als concertfotograaf heb ik al heel veel optredens gezien. De beste Utrechtse optredens die ik heb gezien, en gefotografeerd, zijn die van de Amerikaanse bluesmuzikant Robert Cray en de band DeWolff. Allebei in TivoliVredenburg.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Ik ben in Utrecht geboren en woon al mijn hele leven in de stad.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Ik kom tot rust langs de singels. Daar wandel ik graag.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“In het Louis Hartlooper Complex, Café Ledig Erf en Café de Zaak. Daar vind je ook bieren van verschillende Utrechtse brouwers. Door mijn slechthorendheid zit ik in de zomer graag op het terras, liever dan in een volle kroeg in de wintermaanden.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“De Twijnstraat en het Ledig Erf. Het is er altijd druk en gezellig.”



Utrecht is…

“…mijn hometown.”

