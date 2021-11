Utrecht volgens Kim Nelissen: ‘Minder tegels en beton in de stad zou ik fantastisch vinden’

Kim Nelissen is de eerste Klimaatburgemeester van Utrecht. Vanaf eind oktober, toen ook de Nationale Klimaatweek startte, is ze begonnen om Utrechters te inspireren om meer te doen voor een beter klimaat. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wees in heel Nederland 142 Klimaatburgemeesters aan, ieder met zijn eigen expertise. Kim is zelf veel met het klimaat bezig. Ze onderhoudt haar eigen moestuintjes in de Utrechtse Wilgenhof en Cremertuin en op haar blog ‘Moesmeisje’ deelt ze moestuintips en recepten met de groenten die ze verbouwt. Ook helpt ze Utrechters met het vergroenen en opfleuren van hun eigen tuin of balkon. We vroegen haar wat ze wil bereiken als Klimaatburgemeester en waar ze tot rust komt in Utrecht.

Wat ga je doen als Klimaatburgemeester?

“Je mocht zelf weten hoe je het aanpakt. Sommige klimaatburgemeesters hebben een bedrijf in de klimaatsector en gaan langs wethouders; ze hebben echt een programma. Ik doe het meer low profile: op al mijn social media-kanalen probeer ik de komende tijd elke dag een tip te geven. Heel praktische dingen, zoals je douchewater opvangen in een bak als het opwarmt. Daar geef ik de planten water mee of ik spoel de wc mee door. Of dat je tegels uit de tuin kan halen en waarom dat belangrijk is. Als je geen tuin hebt, kan je bijvoorbeeld een gevel- of boomspiegeltuin aanleggen. Dat heb ik zelf ook gedaan. Niet te ingewikkeld, maar over kleine dingen in het dagelijks leven.”

En verder?

“Ik ben onder meer gevraagd om bij de lancering van een project te zijn over duurzame energie. Voor en door bewoners van Utrecht. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ook kreeg ik een mailtje van iemand die twee petities onder de aandacht wil brengen op het gebied van klimaat. Er hebben ook al twee mensen gewoon aangebeld, omdat ze de vlag van de Nationale Klimaatweek zagen hangen. Echt superleuk.”

Wat zou je in Utrecht willen bereiken als Klimaatburgemeester?

“Mijn focus ligt op de tuinen. Minder tegels en beton in de stad zou ik fantastisch vinden, omdat de stad in de zomer zo minder warm wordt. Als je meer groen hebt, ook in je eigen tuin, kan de temperatuur een paar graden dalen. En je hebt minder wateroverlast, omdat water beter kan weglopen. Daarnaast trek je zo meer dieren aan. Groen trekt insecten aan en daar komen weer vogels en egels op af. Je krijgt meer leven in de stad.”

Wat dacht je toen je hiervoor werd gevraagd?

“Ik vond het meteen leuk. Het gaat me erom dat mensen nadenken, onder meer over waar hun eten vandaan komt. Naast tegels eruit halen, is het ook belangrijk om met de seizoenen mee te eten. Dus niet midden in de winter aardbeien kopen, want die worden in verwarmde kassen gekweekt. Je kunt bijvoorbeeld zelf je groenten verbouwen, maar er ook in de winkel op letten. Eet nu lekker boerenkool en winterpenen. En weer andere dingen in de zomer. Dat is slim en leuk om te doen. Daardoor eet je ook nog eens gevarieerder.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“In mijn moestuin. Ik heb er twee: in de Cremertuin en in de Wilgenhof. Die laatste is een natuurtuin en echt mijn paradijsje midden in de stad. Het is net een botanische tuin, met een vijver en superveel insecten.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Park Oog in Al en de omgeving van het Muntgebouw, omdat het daar heel open en groen is. In zo’n park heb je echt het gevoel dat je in de natuur bent. Dat vind ik heel fijn en ik wandel daar dan ook vaak.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Bij Landhuis in de Stad ga ik vaak langs voor een taartje, koffie of een lunch. De combinatie van het park en het Landhuis vind ik fantastisch. Ik hou erg van naar cafeetjes gaan en koffietjes doen. Daar heb je het allebei. Ik ken de eigenaar ook, omdat ik er zo vaak kom.”

Wat mist Utrecht?

“Bos, maar we hebben op steeds meer plekken tiny forests. Dat is heel leuk. De allereerste van Utrecht zat bij mij in de moestuin in de Cremertuin. Ik heb daar ook aan meegewerkt. Het is een goed alternatief, want een groot bos in de stad plant je niet zomaar aan.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Dat ik de stad de afgelopen jaren zie vergroenen, ondanks dat er meer mensen bij komen. Ik zie steeds meer bermen die niet worden gemaaid en waar mensen zelf dingen inzaaien. Ook in de openbare ruimte zie je dat er in het ontwerp rekening gehouden wordt met het klimaat, zoals het nieuwe stationsgebied. Dat waardeer ik enorm aan de gemeente. Je kunt in deze stad subsidie krijgen voor het aanleggen van een boomspiegel- of geveltuin. Dat kan echt niet in elke gemeente.”

Utrecht is…

“…een groot dorp. Vooral hier in Lombok. Daar woon ik al sinds ik in 1999 naar Utrecht verhuisde.”