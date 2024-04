Utrecht volgens kunstenaar Gert Wessels: ‘Dit is het grootste werk dat ik tot nu toe gemaakt heb’

De nieuwe nachtclub Kabul à GoGo opende deze maand haar deuren. Kunstenaar Gert Wessels maakte speciaal voor deze club het barontwerp. Het vijftien meter lange kunstwerk moest ter plekke gemaakt worden, omdat het te groot was om te vervoeren. Slechts één week voor de opening was de bar af. Dit was Wessels grootste opdracht tot nu toe. Het kunstwerk heeft dan ook wel wat voeten in aarde gehad…

Hoe kwam je aan deze opdracht?

“Ik ken de eigenaar van Kabul à GoGo, Omar Waseq, persoonlijk. We hebben elkaar een paar jaar geleden ontmoet tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, via een gezamenlijke vriend. Het contact verwaterde, maar toen ik hoorde over Kabul à GoGo, heb ik hem een bericht gestuurd. Ik zei dat ik een idee had voor een barontwerp en daar was hij enthousiast over. Dat was eind december.”

Hoe ging het proces in zijn werk, van idee tot uitwerking?

“Eerst ga je gesprekken voeren over hoe de bar eruit moet komen te zien. Maar dat is lastig bij mijn ontwerpen. Ik laat me altijd sturen door het materiaal, dus ik weet nooit precies wat eruit gaat komen. Wel heb ik een beeld voor me, wat het ontwerp moet toevoegen aan een plek of wat het moet uitstralen. Maar ik heb geen technische tekening of iets dergelijks. Het was dus lastig uitleggen wat er precies ging komen. Ik wilde in ieder geval dat de bar een statement zou worden.”

En hoe ging het toen verder?

“Dan ga je bouwen. Daar ben ik ongeveer drie maanden mee bezig geweest. Anders dan normaal heb ik bij deze bar gebruikgemaakt van polyurethaanschuim. Daaroverheen zit onder meer een laag glasvezel en betondoek. Dat laatste was eigenlijk het spannendste van dit ontwerp. Al het werk van ervoor is erop gericht om de vorm op dat moment goed te krijgen, en dat moet in twee uur gebeuren. Een week voor de opening heb ik de kleur pas bedacht. Toen hing het licht er al, dus kon ik wat testen uitvoeren en de kleur goed afstellen op het lichtplan. Zo heb ik gekozen voor een paarstint meer blauw dan gebruikelijk. Dit is het grootste project dat ik tot nu toe gedaan heb.”

Wat voor ontwerpen maak je nog meer?

“Ik maak alledaagse gebruiksvoorwerpen, maar door te spelen met de vorm en kleur probeer ik deze objecten anders te laten lijken en speels te maken. Zo ontwerp ik onder andere stopcontacten, kasten en boeken. Het barontwerp voor Kabul à GoGo was eigenlijk een zijproject.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Zo’n tien jaar geleden ben ik naar Utrecht verhuisd, voor mijn studie Product Design aan de HKU. Daarvoor woonde ik in Soest. Ik ben in 2018 afgestudeerd en momenteel woon en werk ik nog steeds in Utrecht.”

Wat is jouw lievelingsplek in Utrecht?

“De Nijverheid. Daar zit mijn atelier en ook mijn vrienden hebben daar een atelier. Los daarvan heeft deze plek alles wat je nodig hebt. Je kunt naar filmavonden, zwemmen in de zomer, bij de haard zitten in de winter, naar de kapper en ga zo maar door. Ik ben hier meer te vinden dan thuis.”

Waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht, ook bij De Nijverheid?

“Eigenlijk wel ja, haha. Daar serveren ze Klok. Het goedkoopste bier en lekker, geweldig!”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Rietveld! Mijn grote voorbeeld. Hij is gewoon een knutselaar, en zo identificeer ik mijzelf ook wel. Maar hij was een genie. Wat ik grappig vind, is dat het Rietveld Schröderhuis zijn hoogtepunt is. Eigenlijk is al zijn werk erna afgeleid van dit project. Leuk aan Utrecht is ook dat overal schakels te vinden zijn met Rietveld. Als je over het Vredenburg loopt, zie je bijvoorbeeld zijn oude kantoor en een voormalige bioscoop die hij ontworpen heeft.”

En wat is jouw grootste ergernis als Utrechter?

“Ik heb eigenlijk geen ergernissen. Ik vind het wel een prettig stadje om te vertoeven.”

Utrecht is…

“… een goede, knusse, thuisbasis.”