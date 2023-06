Utrecht volgens kunstenaar Paul de Kort: ‘Niet alles letterlijk uitleggen, samen vormen alle dingen een geheel’

Veertien ornamenten die zijn vrijgekomen tijdens de renovatie van de Domtoren hebben een nieuwe bestemming gekregen. Samen met zes bomen die decennialang op het Domplein stonden, zijn ze een nieuw kunstwerk geworden in het Máximapark. Utrechter en beeldend kunstenaar Paul de Kort ontwierp het. Het is te zien ter hoogte van de Haarrijnse Plas, langs Het Lint, met de naam Ex Situ, In Situ: Van Zijn Plaats, Op Zijn Plek. 7 juli is de onthulling door burgemeester Sharon Dijksma.

Hoe ben je op het idee gekomen voor het ontwerp?

“De plek waar het kunstwerk is, was er al. Ik heb goed naar de situatie daar gekeken en wilde het verhaal en het kunstwerk goed aan laten sluiten. In dit geval stonden die zes platanen er al tien jaar. Ik woon daar in de buurt en ken het verhaal van de bomen. Veel mensen kennen dat niet. Namelijk dat ze van het Domplein komen en nog sporen van de Romeinen en middeleeuwen in hun wortels hebben. Ze vielen helemaal niet op en werden gezien als zovele andere bomen. Dat vond ik jammer. Ik dacht: we kunnen meer doen met die plek. Het kwam samen met het initiatief van Brokkenmákers en het materiaal uit het project ‘Van Dom tot Steengoed’: hergebruik van de restanten die bij de restauratie van de Domtoren vrijkwamen. Dat was dé kans om meer te doen met die bomen. De Brokkenmákers vroegen mij daarvoor. Dat wilde ik meteen.”

Wat wil je dat het kunstwerk uitdraagt?

“Dat is heel gelaagd. In eerste instantie moet het doen denken aan een archeologische vindplaats. De compositie, in totaal ongeveer 20 bij 15 meter, hoeft niet meteen op te vallen. Als je er tegenaan kijkt zie je een aantal objecten op sokkels, een soort expositie. Als je ernaartoe loopt en er tussendoor loopt, zie je als het goed is wel de strenge ordening. En ga je ook steeds meer details zien. De compositie verwijst naar de Heilig Kruiskapel die ooit stond waar nu het Domplein is. Ik heb de kruisopstelling van de bomen gebruikt om de objecten van de Domtoren ertussen te plaatsen. De contour van het plateautje beschrijft ook een kapelvorm. En dat wordt versterkt door de objecten. Die associeer je meteen met de gotische kathedraal. Het is net als een gedicht: je moet niet alles letterlijk uitleggen, maar samen vormen alle dingen een geheel.”

Wat moet er nog gebeuren voor 7 juli?

“Het moet gaan regenen. Het kunstwerk is klaar en ligt nu te wachten op wat er komen gaat. De grasmatten zijn gelegd, die zijn nog groen. Daaromheen hebben we een kruidenrijk mengsel gezaaid, dat moet opkomen. En daar omheen hebben we gewoon gras gezaaid. Dat moet ook opkomen. Het is nu veel te droog daarvoor. De Vrienden van het Máximapark, een groep vrijwilligers die verantwoordelijk is voor een groot deel van het beheer van het park, heeft geholpen met het aanleggen en het gras inzaaien. Een van hen is al dagen bezig met sproeiers bij de grasmatten. Zij gaan in de toekomst ook het maaibeheer doen bij het kunstwerk. Dat vind ik echt super. Er komt ook nog een informatiebordje bij het kunstwerk. Er is altijd discussie over of kunst zichzelf moet verklaren. Ik denk tot op zekere hoogte, maar het helpt wel als je het publiek een beetje informatie geeft. Daardoor gaat het kunstwerk nog meer leven.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Ik woon sinds 1988 in Utrecht. Eerst in Overvecht, later zijn we naar Vleuten verhuisd, maar Utrecht haalde ons weer in bij de gemeentelijke herindeling in 2001. Nu wonen we bijna zeventien jaar met veel genoegen in De Meern, twee straten verwijderd van het prachtige Máximapark.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“Dat is uiteraard in muziekcentrum TivoliVredenburg. We hebben al meerdere keren Jazzfestival Transition bezocht.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Mijn studio in De Meern.”

Wat is je lievelingswinkel in Utrecht?

“Dat is Broese. Lekker struinen tussen de boeken.”

Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“Dat moet in 1988 een concert van Steve Reich zijn geweest in Muziekcentum Vredenburg. Dat was toen voor mij een life changing experience.”

Utrecht is…

“…een mooie mix van historisch en hedendaags. Voor mij als kunstenaar die werkt in de openbare ruimte een rijke voedingsbodem, een bron van inspiratie.”