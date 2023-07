Utrecht volgens Lisa Meijntjes van De Klub: ‘We gaan de gezelligheid en het terras hier missen’

Na tien jaar verlaat De Klub de Europalaan en verhuist het restaurant naar het Vredenburg. Het gebouw daar staat al sinds de jaren negentig leeg, nadat amusementshal Charlebry het pand verliet. Eind deze maand sluiten eigenaren Lisa Meijntjes en Jasper Kaan de deuren van De Klub in het pand bij Vechtclub XL, de plek waar ze jaren geleden begonnen. Naar eigen zeggen waren ze genoodzaakt om voor het einde van het jaar een nieuwe plek te vinden. Binnen een week haalden ze met een crowdfunding 300.000 euro op voor de verhuizing en half augustus begint de verbouwing.

Wanneer gaat De Klub weer open op de nieuwe locatie?

“Hopelijk half oktober, maar ik ben bang dat het eerder eind oktober wordt. Het liefst willen we zo snel mogelijk weer open. Ik vind het wel spannend namelijk: een paar maanden zonder inkomsten van het restaurant en wel personeel dat we natuurlijk door moeten betalen. Gelukkig hebben we in augustus nog wel Lowlands staan. Daar doen we nu sinds een aantal jaar de artiestencatering. Dat is een grote klus en dat is dus heel fijn. Dat hebben we onder andere ook op Down The Rabbit Hole gedaan.”

Wat moet er allemaal nog gebeuren op de nieuwe locatie?

“Alles. Dan moet je denken aan alle installatie: elektra, leidingen, de muren stuken, maar ook een nieuwe keuken en vloer. We hebben een goede aannemer en een interieurontwerper, die laatste kennen we van de Vechtclub XL: Peet de Vries. Hij heeft ook al veel voor ons gedaan en heeft een goede visie.”

Hoe voelt het om na tien jaar jullie plek aan de Europalaan te moeten verlaten?

“Ik heb aan de ene kant heel veel zin om weg te gaan, iets nieuws te gaan doen en ben erg blij dat we zo’n mooie plek hebben gevonden. We wisten misschien ook al wel dat we wat dichter naar het centrum wilden. We gingen hier ruim tien jaar geleden pionieren en iets doen buiten de gebaande paden. Nu merk je dat je iets nieuws nodig hebt. Maar we waren hier liever op een andere manier weggegaan. Ik ben alsnog echt blij om ergens anders heen te gaan. Straks hebben we alleen nog maar met onszelf en onze gasten te maken. Dat is heel fijn.”

Wat zijn de reacties op jullie verhuizing?

“We gaan de gezelligheid en het terras hier missen. Er komen nu iedere avond super veel vaste gasten, vrienden en familie die allemaal nog een keertje willen komen eten. Zij zeggen allemaal lieve dingen. Dat is zo leuk. Dan merk je dat we echt iets achterlaten hier.”

Welke dingen gaan er veranderen op jullie nieuwe plek?

“De locaties verschillen enorm van elkaar en daardoor krijg je voor een deel te maken met ander publiek. Maar wij zijn er gewoon nog. Dat zorgt ervoor dat de Klub-sfeer ook gewoon blijft. Het is een andere plek, maar we blijven nog steeds De Klub. Wat wel anders wordt, is dat onze gasten naar de Europalaan kwamen voor een hele avond en dan ook lekker een avond uitgebreid bleven zitten. Dat willen we blijven doen, maar een deel van het restaurant wordt ook voor mensen die snel willen eten en daarna naar een concert in TivoliVredenburg gaan. Dat gaan we ook doen. Dat is best een grote verandering. Verder verandert er weinig. We hopen dat mensen meer komen lunchen. We gaan nog steeds geen belegde broodjes serveren. De hoop is dat meer mensen overdag uitgebreid komen lunchen met een glas wijn erbij, net zoals bijvoorbeeld in Frankrijk.”



Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Onder andere bij Rosie. Daar klopt alles. Je kunt er een fijne, gezellige avond hebben met goed eten en goede bediening. Het is er niet stijf en er wordt niet hoog van de toren geblazen. Er staat bijvoorbeeld een platenspeler waar ze zelf plaatjes mee opzetten. De sfeer is er relaxt. Ook bij Terroir kom ik graag. De plek is super mooi, de keuken is goed en de eigenaren zijn leuke mensen. De mensen die daar werken weten wat ze doen en weten precies wat er op je bord ligt. Ook SAAR is een fijne plek.”

Wat mist Utrecht?

“Een lunchcultuur. Daarmee bedoel ik: niet het belegde broodje, maar lekker uitgebreid lunchen met wijn erbij. Dat kan bijvoorbeeld heel goed bij Madeleine. Daar kom ik dan ook graag. Wat ik ook een beetje mis, wat wel steeds meer begint te komen met bijvoorbeeld WAS, de NAR en BASIS, is een clubcultuur. Het uitgaan in Utrecht is nu nog erg gericht op studenten en boomers.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Ik ben vaak van huis, maar vind thuis zijn daarom heerlijk. We hebben een grote gemeenschappelijke tuin. Daar zit ik graag. Regelmatig sluiten er ook buren aan en mondt het uit in een spontane borrel of een etentje. Een rondje langs de singel wandelen is ook altijd fijn. De laatste tijd ga ik ook op zaterdag- of zondagochtend met de kinderen zwemmen bij de Maarsseveense plassen. Dan is het nog rustig en niet te heet.”

Utrecht is…

“…groot genoeg om anoniem te zijn als je daar behoefte aan hebt en klein genoeg om bekenden tegen het lijf te lopen.”