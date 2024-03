Utrecht volgens Magic Tom & Yuri: ‘Traditiegetrouw sluiten we de dag af in Hoog Catharijne’

Wie Magic Tom & Yuri gaat interviewen moet niet raar opkijken als er ineens een stel meeuwen voorbijkomt. Opgezette meeuwen welteverstaan. Het duo heeft er vijf, maar ze zijn opzoek naar een adresje om er nog meer aan te schaffen. Wie eens een show van de twee heeft gezien weet wel waarvoor. Nieuwe zwaarden zijn ook altijd welkom, al meent manager Anouk dat ze er genoeg hebben. Met een mix van theater, punk, absurdisme, dans en vooral heel veel comedy toert het goochelduo op dit moment door Nederland. Ze deden grote festivals aan als Lowlands en de Zwarte Cross, maar treden net zo graag op in skateparken, kraakpanden en jongerencentra. We zochten ze op in het goochelhoofdkwartier van Nederland; een oude basisschool in Kanaleneiland.

Jullie waren bekend van de band Orgaanklap. Zeven jaar geleden werd dat hoofdstuk afgesloten met de De grap is gemaakt tour. Maar jullie waren nog niet klaar met het podium?

Tom: “Ik ben toen heel erg into goochelen geraakt.”

Yuri: “Na tien jaar hadden we het ook het gevoel het wel meegemaakt te hebben. Maar er zat al veel theater in de optredens met de band. We bedachten toen, als we de ratio theater en muziek nou eens omdraaien.”

Tom: “Op die manier gingen we goocheltrucs bedenken als losse scènes, en de losse scènes werden samen een verhaal. Het werd steeds theatraler, steeds meer een geheel. Zo ontstonden de eerste shows van Magic Tom & Yuri.”

Wie het kantoor van Magic Tom & Yuri en manager Anouk binnenstapt, waant zich al op een bijzondere plek. Niet alleen omdat het in een oud schoolgebouw in Kanaleneiland met een eigen speeltuin is – dat laatste is een droom die is uitgekomen, aldus Tom – maar omdat het kantoor ook dienstdoet als halve opslagruimte. Zwaarden, skateboards, meeuwen, draken, verkleedkleren, kandelaars, lichten en een harnas zijn de eerste dingen die opvallen. Er staan ook drie bureaus. Want het blijft toch ook een kantoor.

De goochelshow die het duo opvoert is energiek – Tom drinkt een heleboel blikken Monster energiedrank op toneel, met wat wodka – absurdistisch, muzikaal, veel comedy en ja, zelfs gelaagd. Ook een regenworm kan gewoon een vlinder worden, bleek na de vorige show van Tom en Yuri. Het eerste optreden was ooit in een kraakpand, maar ook festivals als Oerol en Wildeburg wilden de show maar wat graag boeken.

Tekst loopt door onder afbeelding

Vorige maand hadden jullie de première van jullie nieuwste show in TivoliVredenburg. Een mooie thuiswedstrijd?

“Ja, dat was heel leuk, er waren veel bekenden en echte fans. De sfeer was goed. Bij een nieuwe show is het natuurlijk ook altijd even kijken welke grappen goed vallen. In de loop van het seizoen blijf je dan ook steeds bijsturen. Eigenlijk wordt de show dus alleen nog maar beter. Uiteindelijk willen we ontregelen en vervreemden, maar niemand belachelijk maken; clean comedy, maar zo absurd als het kan.”

Toch treden jullie niet alleen in de bekende theaters op?

“We komen inderdaad ook in jongerencentra of skateparken. Daar komen ook een hoop mensen die doorgaans weinig in aanraking komen met theater. Ze vinden het ook mooi als we met onze bus met een vol decor komen aanzetten. Eerst hadden we overigens een Fiat Doblo, maar de show is gegroeid en het decor ook, dus de auto werd ingeruild voor een bus. We houden de ticketprijzen wel bewust betaalbaar, zodat ook jongeren zonder grote portemonnee nog naar de coolste goochelshow van Nederland kunnen komen.”

En worden jullie al een beetje herkend op straat?

Tom: “Ja, maar mensen moeten geen foto’s van mij maken als ik aan het eten ben. En niet te veel flirten”

Yuri: “Van mij mogen ze wel foto’s maken en ook altijd bellen.”

Is dat dan jouw telefoonnummer op de shirts die jullie bij optredens verkopen?

Yuri: “Jazeker.”

Tom: “Als het niet goed met je gaat, mag je altijd Yuri bellen.”

Hebben jullie naast een vol kantoor, een goochelshow en een telefoonnummer nog meer?

Tom: “We maken ook muziek, gewoon te vinden op Spotify.”

Yuri: “En als je naar de show bent geweest, en je mist ons daarna, we hebben ruim honderd high quality posts op Instagram, @magictomenyuri. Allemaal video’s, van het wereldrecord blowen tot vuurwerk afsteken en dan kijken hoe vet dat is.”

Nog grote ambities?

“Meedoen aan De Slimste Mens. KRO-NCRV, ff bellen?”

De Slimste Mens?

“Ja lol, dat is toch wel een droom van ons alle drie. Maar als we het hier spelen, wint Anouk wel altijd.”

Tekst loopt door onder afbeelding

En waar komen jullie dan tot rust in Utrecht?

“Een zware dag goochelbusiness beginnen we altijd even in Hoog Catharijne. HC All the Way, zeggen wij altijd. Daarna gaan we naar Kaffeetaria. Floor, de eigenaar, biedt altijd een luisterend oor voor al onze problemen, hoe pietluttig ze ook zijn, zij helpt je er weer dik bovenop. Traditiegetrouw sluiten we de dag af weer terug in Hoog Catharijne.”

En waar drinken jullie het lekkerste biertje in Utrecht?

“Bij de emokinderen onder de roltrap van HC naar Moreelsepark. Op de koude grond, nagellakkend met een blik Monster. Nou ja, was het maar Monster, was sowieso B-merk energy drink.”

Waar beleven jullie de leukste avond in Utrecht?

“Vrijdag, Mediamarkt HC, die is tot 21.00 uur open. Stofzuigers kijken met een blik van het een of het ander.”

Wat is jullie lievelingsplek in Utrecht?

“Je bedoelt op HC na? Skatepark Utrecht. Je kunt daar goedkoop cola krijgen, en goed skaten als het regent. Of dB’s, die tent is fire.”

Wat mist Utrecht?

“De air-guitar man aan de singel. Die machtige middelvinger die hij aan het einde van zijn air guitar solo’s gooide naar alle inwoners van midden-Nederland gaf de stad z’n edge. Oh en die zieke verkeersader onder HC die weer plaats heeft moeten maken voor ‘een mooie gracht of iets dergelijks’.”

Wie is jullie favoriete Utrechter?

“We kunnen niemand anders bedenken dan Paul van Loon. Ja oké, hij woont niet in Utrecht. Maar we starten nu onze campagne om hem te betrekken in ons cultureel erfgoed. Ja, we hebben Dick Bruna, maar dat is eigenlijk gewoon C-tier Paul van Loon. Oh en Manks, die tag op die brug in Zuilen, daar hebben wij echt respect voor. We hopen dat Manks onze graffiticrew wil joinen. We hebben nog niet echt gespoten, maar we hebben het er wel regelmatig over. En als we het erover hebben, dan is het meestal wel dope.”

Wat is jullie grootste ergernis aan Utrecht?

“Kapitalisme, kraakverbod en the patriarchy.”

Wat is jullie droomhuis in Utrecht?

“Die theepot op HC (all the way).”

Utrecht is…

“Hip en relevant.”