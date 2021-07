Utrecht volgens Jolanda Panis van Resto VanHarte: ‘We willen meer zijn dan een plek waar je kunt eten’

Jolanda Panis is de manager van sociaal buurtrestaurant Resto VanHarte. In Kanaleneiland en Leidsche Rijn maakt ze samen met haar team van vrijwilligers twee keer per week betaalbare driegangendiners, voor minder dan tien euro. Resto VanHarte wil zo zorgen voor nieuwe ontmoetingen en eenzaamheid tegengaan. Het buurtrestaurant is weer open en er wordt weer programmering georganiseerd rondom de diners. We vroegen Jolanda wat ze zo mooi vindt aan VanHarte en waar ze tot rust komt in Utrecht.

Waarom organiseren jullie ook activiteiten rondom het eten?

“Er zijn natuurlijk allerlei plekken in de stad waar je lekker kan eten met mensen uit de buurt, zo’n plek willen wij ook graag zijn. Maar daarnaast organiseren we regelmatig dingen waardoor een ontmoeting verder kan worden uitgediept. Bijvoorbeeld door een vogelaar uit te nodigen en iemand die alles weet van de natuur in Leidsche Rijn. 16 juli was er een Indonesisch diner met een gastkok. Ook werkten we laatst samen met Utrecht in Dialoog en hadden we iemand van Stichting OOPOEH (Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier) over de vloer. We willen net een beetje meer zijn dan alleen een plek waar je kunt eten.”

Hoelang ben je al betrokken bij VanHarte?

“Ik werk hier al twaalf jaar. Daarvoor vertelde ik mensen al heel lang dat ik de droom had van een restaurant. Dat ging dan niet over het commerciële horecaleven, maar over gastvrijheid. Vooral wat je beleeft als je samen eet en wat er gebeurt bij zo’n ontmoeting. Eten kan een hele fijne en ontspannen manier zijn om elkaar ontmoeten. Die gastvrijheid en warmte die je dan ziet moet je ook in het eten stoppen en in de omgeving die je creëert.”

Waarom ben je hier gaan werken?

“Ik kwam een chef-kok tegen die me zo inspireerde. Er zat zo’n bezieling in hem, hoe hij met mensen en ingrediënten omging. Hij bood me een stageplek aan, terwijl ik een fulltime baan als consultant in de zorg had. Toen het bedrijf waar ik werkte failliet ging, ging ik bij hem in de leer. Ik ontdekte dat koken en eten mijn middelen zijn om iets met mensen te doen. Toen ik de vraag kreeg of ik iemand kende die Resto VanHarte in Utrecht kon opzetten, dacht ik: ‘Misschien kan ik dat wel’. Het was een sprong in het diepe, maar wel heel leuk en bijzonder.”

Wat vind je zo mooi aan VanHarte?

“Onze vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter het geheel. Ze komen uit allerlei windstreken en hebben allerlei leeftijden. Mensen uit de wijk, iemand die een re-integratietraject doet, een maatschappelijke of hbo-stage of iemand die gewoon een dagje komt helpen. Een hele bonte club die binnen de kortste keren een team wordt, samen een maaltijd op tafel zetten die de mensen blij maakt. Dat is zo mooi.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Ik woon in Leidsche Rijn en we hebben een kano. We wonen vlak bij de Musicalkade. We kunnen zo de kano in het water slepen om ’s avonds nog eventjes een rondje over de Haarrijnseplas te kanoën.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Ik vind de Maximus Brouwerij zo ontzettend leuk. Het is zo’n bijzondere plek. Wat ik ook leuk vind, is als de hop moet worden geplukt. Die wordt geteeld in het Máximapark. Het is enorm veel werk om al die bellen van die planten te plukken. Iedereen in de wijk wordt uitgenodigd om te komen helpen. Dan zitten we aan lange tafels te plukken en leren we elkaar kennen. Na afloop is er een barbecue met een biertje erbij. Dat smaakt dan heel goed.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“Bij de Nijverheid. Het is een plek waar kunstenaars ateliers hebben en waar allerlei verrassende voorstellingen worden gegeven. Je kan er heerlijk borrelen, binnen of buiten op het terras. Er gebeurt heel veel. Daar gaat mijn hart sneller van kloppen: gewoon lekker dingen maken, creatief zijn en elkaar inspireren.”

Utrecht is…

“…een stad van mensen. Er zijn zoveel mensen in de stad. Zij doen iets kleins of groots voor een ander. Ze vragen of bieden hulp, inspireren of laten zich inspireren. Iedereen die doet wat. Je hebt elkaar nodig en je maakt elkaar blij.”