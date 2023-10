Utrecht volgens medeoprichter van House of Hip Hop Darin Guermonprez

Utrecht heeft er sinds eind september het House of Hip Hop bij. Aan de Kanaalweg zit sinds kort een plek ‘waar de geschiedenis en de cultuur van hiphop zichtbaar te vinden zijn’. Darin Guermonprez en Hanna Jansen zijn de initiatiefnemers. Vorig jaar richtten ze op verzoek van de provincie al platform VUUUR op om makers, community’s en plekken in de provincie Utrecht met elkaar te verbinden. Nu volgt er dus ook een tijdelijke locatie: House of Hip Hop. We vroegen Darin wat er allemaal staat te gebeuren.

Wat gaat er hier allemaal gebeuren?

“Je moet House of Hip Hop zien als een homebase voor mensen met een hiphop-mindstate, –culture en –attitude. Ik zie het als een thuishaven voor de community. Je zal hier waarschijnlijk vooral mensen zien uit de muziekscene, de graffitiscene en de dansscene. De hiphopcultuur is natuurlijk wijdvertakt. Je ziet het ook terug in kunst en in kleding. Al die mensen proberen we hier een basis te bieden waar ze gelijkgestemden kunnen vinden.”

Wat kunnen we verwachten?

“Je moet hier geen grote concerten verwachten, maar bijvoorbeeld wel kleine showcases of een albumpresentatie, luistersessie en filmavonden. Maar er kunnen hier ook plannen voor evenementen worden gemaakt of je komt gewoon even binnenwandelen. Bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een goede videomaker voor bij jouw track. Als je hier komt, helpen we je verder. Het is nog niet vastomlijnd. En iedereen die zich aan House of Hip Hop wil verbinden, kan dat door middel van inzet doen.”

Met welk hiphopdiscipline hou jij je bezig?

“Mijn achtergrond is vooral muziek. Hanna komt vanuit de dans- en theaterkant. We vullen elkaar goed aan. Ik ben ooit begonnen als pianist en producer bij een corporatie in Amersfoort en ben nog steeds actief in de muziekscene. Ik ken de Nederlandse hiphopscene aardig goed. Ik werk onder andere samen met rapper Diggy Dex. Hij heeft zijn studio in Utrecht. Met hem doe ik liveshows, maar ik componeer en produceer soms ook voor hem. Ook gaf ik jarenlang les op de Nederlandse Pop Academie hier in de stad. Nu geef ik les aan de Herman Brood Academie op de hiphopafdeling. Ik zit behoorlijk diep in de talenten die in Utrecht rondlopen.”

Wat hopen jullie dat House of Hip Hop teweegbrengt in Utrecht?

“We hopen vooral heel erg dat mensen weer gaan voelen dat ze één community zijn. En dat ze elkaar weer gaan herkennen en erkennen. Ik hoop dat mensen hier samengebracht worden en met z’n allen het idee krijgen: met deze groep mensen kunnen we echt wat bereiken. Doordat mensen elkaar hier ontmoeten, voelen ze hopelijk de bereidheid om meer te gaan organiseren en te gaan bouwen met elkaar. Ik wil mensen gewoon weer gaan bonden met elkaar. Er gebeurt veel in de stad op verschillende plekken. Er zijn veel crews en kleine groepjes actief, maar het zijn eilandjes en bubbels. Daar zit nog heel veel potentie in. Ik hoop dat wij dat vlammetje kunnen aanwakkeren.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Ik heb laatst superlekker gegeten bij Fico. Ik hou van sterrenrestaurants en hoewel Fico dat niet is, had ik wel het idee dat ze er eentje hadden. De sfeer is er relaxt, alles krijgt zoveel aandacht en er zijn lekkere wijnen. Het klopte gewoon helemaal. We werden helemaal in de watten gelegd toen we er waren. Ik vond het echt top. Daar wil ik nog wel een keer eten.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Wat ik me nog goed kan herinneren is Roffest in 2009 in Leidsche Rijn. Dat was een hiphopfestival buiten. Ik vond het gewoon tof dat er een keer echt een hiphopfestival in Utrecht was. Dat gebeurt niet zo vaak.”

Utrecht is…

“…een verborgen parel in Nederland, bijna net zo mooi als Amersfoort. Veel mensen trekken snel naar Amsterdam en Rotterdam, maar Utrecht blijft me nog steeds verbazen. Als ik zie wat hier allemaal is… Volgens mij hebben Utrechters dat zelf soms ook nog niet helemaal door.”