Utrecht volgens meester-papierschepper Leo Hoegen: ‘Ik werk van grondstof tot eindproduct’

De Utrechtse meester-papierschepper, boekbinder en -drukker Leo Hoegen geeft in juli op drie middagen gratis workshops papier scheppen in Bibliotheek Neude. Ook is daar tot en met half juli een expositie over papierscheppen te zien. Daarnaast verschijnt binnenkort het boek ‘De scheppende kracht van papier’, geschreven door Elise Meier. Daarin vertelt Leo over zijn avonturen met papier in en om Utrecht, maar ook in verre landen. Hij wil graag zijn ambacht doorgeven en anderen stimuleren iets moois met afval te maken.

Waarom dit boek?

“Elise heeft mij hiervoor gevraagd. Papier scheppen is niet alleen een waardevol ambacht uit het verleden, zo vindt zij, maar heeft ook waarde voor nu en de toekomst. Het moet blijven leven en de kennis moet worden doorgegeven. Daar ben ik het mee eens, maar papier scheppen is wel iets dat je moet doen en zien. Daarom zitten er ook filmpjes bij. Elk hoofdstuk heeft een verhaal, zoals toen ik papier maakte van een duizend jaar oude eik, en een praktijkoefening.”

Waarom vind je het belangrijk om dit ambacht door te geven?

“Ik hoop dat heel veel mensen, vooral in het onderwijs, door dit boek wakker worden en denken: we moeten veel meer praktische, kunstzinnige en creatieve vakken introduceren. Tijdens corona kregen leerlingen thuis les op de computer en liepen ze zulke leerachterstanden op. Ik wens dat kinderen veel meer met hun handen mogen werken. Ik heb veel praktische vakken gegeven in het speciaal onderwijs. Door dingen te doen, beleven, voelen en bedenken, leer je veel meer.”

Hoe ben je begonnen met papier scheppen?

“In 1977 werkte ik als elektricien, maar dat wilde ik niet tot mijn pensioen blijven doen. Ik wilde graag met mensen werken en ging naar de pabo. Met een van de klassen die ik toen les gaf, ging ik voor het eerst papier scheppen. Toen had ik het zelf ook nog nooit gedaan. Ik werd er zo door gegrepen. In al die jaren heb ik misschien wel een paar duizend mensen cursussen, lessen en workshops gegeven. Er is nog nooit iemand chagrijnig weggegaan.”

Wat vind je zo leuk aan papier scheppen?

“Ik kom oorspronkelijk uit de techniek en werkte ruim dertig jaar in het (speciaal) onderwijs. Bij papier scheppen kan je werken van grondstof tot eindproduct. Het vel papier dat je gemaakt hebt, is ook weer grondstof voor andere producten. En om papier te maken kan je thuis beginnen met eenvoudige middelen. Het gaas van een schepraam kan ook een panty zijn. En om oud papier tot pulp te krijgen kan je ook een staafmixer gebruiken.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Ik woon tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht in, in Zuilen. En wat speciaal is, is dat er plekken zijn aan het kanaal en aan de Vecht waar de natuur met rust gelaten worden. Daar ben ik heel erg graag.”

Wat is je lievelingswinkel in Utrecht?

“Dat is natuurlijk Swaak, met alle benodigdheden voor kunstenaars. Ik vind zulk soort oude winkels waanzinnig belangrijk voor een stad. Net zoals Drogisterij Woortman en W. Pijper. Ik koop liever bij een reële winkel dan dat ik het via internet koop.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Ik heb altijd respect gehad voor de Domtoren. Ruim anderhalf jaar geleden heb ik papier gemaakt van restanten van de Domtoren. Het steengruis heb ik als vulstof voor het papier gebruikt. Dat papier is gebruikt om de certificaten mee te maken voor de mensen die stukken van de Domtoren hadden gekocht die niet meer gebruikt konden worden bij de restauratie. Iedereen die zo’n certificaat van echtheid heeft, daar heb ik het papier voor gemaakt. Dat vind ik heel bijzonder.”

Waar haal je je inspiratie vandaan in Utrecht?

“Je kunt het zien aan het papier dat in de tentoonstelling hangt, onder andere gemaakt van een oude kersenboom uit Bunnik. Ik haal mijn inspiratie uit de natuur en de omgeving.”

Utrecht is…

“…echt een hele fijne stad. Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam-Zuid, maar de mensen hier passen goed bij mij: bij mijn directe en ‘niet lullen maar poetsen’ Rotterdamse mentaliteit. Ik voel me hier thuis.”

Op woensdag 5 juli en zaterdag 8 juli staat Leo klaar vanaf 13.00 uur met zijn bakken water met papierpulp in de hal van de bibliotheek. En voorinschrijven voor het boek ‘De scheppende kracht van papier. Duurzaam, innovatief, sociaal’ kan via www.ronaldboiten.nl/voorinschrijving.