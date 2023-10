Utrecht volgens microbioloog Roeland Berendsen: ‘Dit lab kan bijdragen aan duurzamere landbouw’

Het geitenwollensokkenimago dat plantenonderzoekers soms nog hebben is iets wat je snel vergeet als je binnenstapt bij het nieuwe hightech plantenlab op het Utrecht Science Park. Met hypermoderne robots, laserscanners, klimaatkamers en allerlei andere installaties ging het Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre (NPEC) eind september open. In dit lab kunnen onderzoekers helemaal geautomatiseerd de groei van duizenden planten tot in het kleinste detail volgen. De invloed van bijvoorbeeld ziekteverwekkers en stijgende temperaturen of droogte kunnen er worden onderzocht. Microbioloog, onderzoeker en een van de coördinatoren van het lab Roeland Berendsen is er regelmatig te vinden.

Wat willen jullie uiteindelijk bereiken met het NPEC?

“Onder andere dat er duurzamere landbouw komt met gewassen die meer maken, maar die bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben en beter tegen klimaatveranderingen kunnen. Het onderzoek in dit lab kan bijdragen aan de ontwikkeling van die sterkere gewassen. Dat is een van onze grote uitdagingen voor de komende jaren: om genoeg voedsel te produceren zonder dat we onze omgeving verpesten. Landbouw is de industrie die de meeste ruimte inneemt op aarde. We kunnen niet zonder en er moet de komende jaren alleen maar meer worden geproduceerd.”

Waarom is dit plantenlab er gekomen?

“Het lab verhoogt de kwaliteit van het onderzoek dat we kunnen doen. Het NPEC geeft ons heel veel nieuwe mogelijkheden om te begrijpen hoe een plant reageert op zijn omgeving. We hebben al heel veel experimenten in de planning en krijgen veel verzoeken van onderzoekers. Uit Nederland, maar ook ver daarbuiten, bijvoorbeeld uit Amerika. Er kunnen hier dingen die ergens anders niet kunnen. In Nederland zijn we al best wel goed in plantenwetenschap. Dat wordt door het NPEC alleen maar versterkt. Door het lab kunnen we de volgende stap zetten. Dat is heel vet om mee te maken.”

Wat voor onderzoeken starten er binnenkort in het lab?

“We gaan onder meer kijken wat de interactie is tussen een bepaalde plantsoort en een bepaalde bacterie. Van die bacterie weten we dat die planten beter kan laten groeien en het immuunsysteem sterker kan maken, maar er is nog veel onbekend. Een proef die we willen doen, is om bij duizend plantjes te bekijken wat er gebeurt als we daar die bacterie op zetten. Zo kunnen we precies uitzoeken welke genen van de plant betrokken zijn bij het beter laten groeien van de bacterie.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Een van de eerste keren die is blijven hangen was de Utrechtse Introductie Tijd (UIT). Dat was in 2000. Ik kwam met de trein vanuit Den Bosch. Ik had het gevoel dat ik echt in de grote stad kwam. Tijdens de UIT is het natuurlijk anders dan normaal, maar het is ergens ook wel kenmerkend: allemaal jonge mensen, veel te doen. Het bruiste echt.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Ik vind Amelisweerd en Rhijnauwen net buiten de stad heel mooi. Dat geldt ook voor de Nieuwegracht. Op zulke plekken kunnen we echt trots zijn. We krijgen hier heel veel buitenlandse collega’s over de vloer. Ongeveer de helft van mijn collega’s komt uit het buitenland. Iedereen vindt Utrecht prachtig.”

Wat mist Utrecht?

“Woonruimte en Carnaval. En bergen en zee zouden ook leuk zijn, alhoewel je met een uurtje bij de zee bent.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Ik ben hier getrouwd en mijn kinderen zijn hier geboren. Een recente mooie herinnering is natuurlijk dat het NPEC er gekomen is. Daar ben ik heel trots op. Daar hebben we jarenlang met heel veel mensen hard aan gewerkt.”

Utrecht is…

“…het hart van het land en het plantenonderzoek!”