Utrecht volgens NOS voetbal- en hockeycommentator Philip Kooke

Zijn stem zal voor veel Utrechters herkenbaar zijn, omdat die al jaren bij vele voetbal- en hockeywedstrijden op tv en radio te horen is. Philip Kooke is inmiddels 23 jaar commentator bij NOS Sport. Hij was bij verschillende WK’s, EK’s en Olympische Spelen, maakte een documentaire in Argentinië over Messi en schreef verschillende boeken. DUIC vroeg Philip wat volgens hem een goede commentator is en naar zijn favoriete plek in Utrecht.

Wilde je altijd al sportcommentator worden?

“Ik was niet zo’n jongetje die met een haarborstel in mijn kamer als microfoon stond, maar tijdens mijn opleiding was ik al snel te vinden bij grote sportevenementen. Dat smaakte naar meer. Voor Radio M, RTV Utrecht tegenwoordig, ging ik op zaterdag naar de velden. Zoals een ander in een kroeg bijverdiende, verdiende ik daar wat bij. Ik vond het erg interessant. Zelf hockeyde ik nog op zondag. Bij de NOS werd ik aangenomen als voetbalcommentator en ging ik hockey er onmiddellijk bij doen. Toen ik begon aan de opleiding journalistiek wist ik nog niet dat ik de sport in wilde.”

Waarom vind je de sportwereld zo interessant?

“Een wedstrijd is nooit hetzelfde. Elk tijdsbeeld is ook anders. Ik vind de (geo)politieke verhoudingen en de rol die WK’s, EK’s en de Olympische Spelen daarin spelen waanzinnig interessant. Daar verdiep ik me altijd in: hoe sport wordt gebruikt en soms ook misbruikt voor politieke doeleinden, zoals in Qatar bijvoorbeeld. Mijn hoofdtaak is het commentariëren van sportwedstrijden, maar ik neem die journalistieke achtergrond altijd mee in mijn verslag, al is het maar zijdelings. Ook naast het veld gebeurt van alles. Alle mensen die iets voorstellen in de wereld willen zich ook graag laten zien bij sportwedstrijden. Het was niet voor niets dat Poetin bij het WK in 2018, in Rusland, in het publiek zit op het moment als het goed gaat met zijn land. Als Rusland gaat verliezen, zit hij er niet. Dat heeft allemaal met beeldvorming te maken. Dat vind ik reuze interessant.”

Wat maakt dat je dit werk al dik 20 jaar doet?

“Sport is een mini-maatschappij. Alle facetten die je ook in het normale leven hebt, in een gezin, heb je ook in een sportteam. Het is een snelkookpan, omdat er in korte tijd gepresteerd moet worden. Daardoor worden emoties uitvergroot en zo zichtbaar voor het publiek. Dat is wat er onderhuids bij alle mensen leeft. Dat mentale en psychologische aspect vind ik eigenlijk interessanter dan of iemand wel of niet een meter buitenspel staat.”

Is het moeilijk om commentaar te geven bij sportwedstrijden?

“Het is moeilijker dan sommige mensen denken. Het is vooral een ervaringsvak. Er is geen opleiding of cursus voor. Het is iets wat je moet liggen. Een sportcommentator moet vooral razendsnel kunnen selecteren en hoofd- van bijzaken onderscheiden. Dat is het belangrijkst. Je krijgt ontzettend veel informatie.”

Wat maakt iemand een goede commentator?

“Het belangrijkste is om sommige dingen juist niet te vertellen. De beste tv-commentator is naar mijn mening degene die alles weet, maar daarvan bijna niets gebruikt in het commentaar. Daarmee bedoel ik: iemand die geen informatie spuit uit angst voor een stilte. Dat lukt mij ook niet altijd, maar dat is wel waar ik naar streef. Een radiocommentator vertelt wat de rest van het volk niet ziet. Als een tv-commentator moet je juist verder kijken dan de rest. Dan moet je iets toevoegen. Ik vind het mooi als een commentator, net als een goede scheidsrechter, niet opvalt. Het zou niet om jou moeten draaien. Wat mij betreft is het een journalistiek vak met een vleugje entertainment.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Dat is Het Werftheater. Ik vind het een magisch mooie en historische plek. Daar zijn allerlei grote namen ooit begonnen, maar ook nu ze groot zijn komen ze daar nog altijd hun try-outs doen. Het Werftheater karakteristiek en zo mooi in zijn eenvoud. Als artiesten vlak voor de voorstelling nog even moeten plassen, moeten ze dwars door het publiek naar dat ene kleine wc’tje. Ik hoop dat ze de komende tijd overleven. Dat is niet eenvoudig.”

Wat mist Utrecht?

“Ik denk dat we meer besef moeten hebben van de historie van Utrecht en minder op korte termijn moeten denken. Het kost iets om de binnenstad te onderhouden. Die is zo breekbaar. Als je bijvoorbeeld de werfkelders wil vernieuwen, kost dat zoveel geld. Ik vind dat we er alles aan moeten doen om de binnenstad te behouden in zijn huidige staat, ook als dat betekent dat je auto’s moet weren.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Ik heb steeds meer respect voor de mensen die deze stad willen besturen. Er zijn zo ontzettend veel deelbelangen waarin zij keuzes moeten maken. Ze kunnen het niet voor iedereen goed doen. Als je kiest voor het een, wordt je gekielhaald door de andere groep, en andersom. Er zijn bijna geen mensen meer die het op deze manier willen doen en zeker geen mensen die de kunde hebben. Dat geldt meer voor de lokale politiek dan voor de landelijke.”

Utrecht is…

“…net als je puberkind. Je moppert er regelmatig op, maar je kan niet zonder.”