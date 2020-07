Utrecht volgens oud-burgemeester Jan van Zanen: ‘Utrechters zijn de afgelopen jaren steeds zelfbewuster geworden’

De meeste Utrechters zullen er nog even aan moeten wennen, maar vanaf 1 juli noemen we Jan van Zanen de oud-burgemeester van Utrecht. Tijdens een speciale gemeenteraadsvergadering werd 30 juni officieel afscheid genomen. Daar kreeg hij de gouden stadsmedaille met daarin de inscriptie: ‘Burgervader alle Utrechters, voor altijd jochie van de stad’. Zelf fietste hij de vrijdag ervoor met tropische temperaturen een afscheidstour. Ook schreef hij een afscheidsbrief waarin hij zei het altijd een voorrecht, genoegen en eer te hebben gevonden burgemeester te zijn geweest van Utrecht. We vroegen Van Zanen wat hij het meest gaat missen van de stad en waar hij trots op is als Utrechter.

Utrecht is de stad waar u het langst woonde, werkte en waar uw kinderen werden geboren. Hoe voelt het om Utrecht te verlaten?

“Nu het afscheid er is, toch wel een beetje gek. Ik hou van Utrecht: het is mijn thuis. Afscheid nemen van iets wat je liefhebt, doet pijn en komt altijd ongelegen. Maar ik zie ook uit naar de nieuwe uitdaging die op mijn pad is gekomen en om de Hagenaars en Hagenezen te leren kennen.”

Begin dit jaar begon u aan uw tweede termijn. Waarom koos u er toch voor om vroegtijdig te stoppen met uw carrière hier?

“Ik heb lang in Utrecht gewoond en gewerkt, maar na 27 jaar mag ik straks nieuwe klussen in Den Haag gaan doen. Ik ben 58 en voelde de ambitie om nu deze stap te maken. Mijn ervaring en passie voor het lokale bestuur wil ik graag daar gaan inzetten en ik hoop er van meerwaarde te kunnen zijn.”

Wat gaat u het meest missen van Utrecht?

“De Utrechters. De betrokkenheid van de Utrechtse bevolking bij onze stadsgenoten die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De veerkracht op de verdrietige en angstige momenten. De energie om Utrecht tot een plek te maken waar iedereen zich vrij, geborgen, welkom, gezien en gewaardeerd voelt.”

Welke eigenschap(pen) moet de nieuwe burgemeester van Utrecht volgens u sowieso hebben?

“Dat is niet aan mij. De vertrouwenscommissie is nu bezig een profiel op te stellen voor de nieuwe burgemeester. Ik ga ervan uit dat zij een goede opvolger zullen vinden. De stad verdient dat.”

Waar wilt u mee aan de slag in Den Haag?

“Daar kan ik nog niet te diep op in gaan. Laat mij eerst kennismaken, de dossiers tot mij nemen en de details leren kennen. Ik ben dan wel niet geboren en getogen in Den Haag, maar ik ga er de komende tijd alles aan doen om Den Haag te leren kennen. Ik ga de stad in en wil heel veel bewoners, ondernemers en organisaties spreken. Ik heb inmiddels een appartement in Den Haag gehuurd en ging er dinsdagavond 30 juni na de afscheidsraad direct heen om er te gaan wonen, zodat ik elke dag van de week de sfeer van de stad kan proeven. Ook in Den Haag wil ik een burgemeester zijn die je tegenkomt, waardoor ik echt in de stad zal zijn de komende jaren.”

Als er in Den Haag naar uw tijd in Utrecht wordt gevraagd, wat vertelt u ze dan over onze stad?

“Utrecht heeft alles en iedereen houdt van de stad, dus dat is moeilijk kiezen.”

Hoe en wanneer was u voor de eerste keer in Utrecht?

“Toen ik een jaar of dertien was, ben ik met een vriendje op Tienertoer geweest en toen zij we ook in Utrecht geweest. In ieder geval bij de Domtoren.”

Waar komt u tot rust in Utrecht?

“Wandelen in Amelisweerd en zwemmen in zwembad De Krommerijn. Dat kon helaas niet meer dagelijks, maar af en toe nog op afspraak.”

Waar kunt u culinair genieten in Utrecht?

“Ik ben vroeger vaak bij Chez Jacqueline geweest. Het is echt zonde dat zij er niet meer zijn. Nu vind ik verschillende restaurantjes leuk, zoals Mahanakorn aan de Oudegracht, Buurten of Loetje op het Oudkerkhof.”

En waar drinkt u het lekkerste biertje in Utrecht?

“De biertjes van De Leckere doen het altijd goed als ik in de buurt ben. Maar ik moet bekennen dat je mij het meest blij maakt met een glaasje witte wijn bij Van Wegen aan de Lange Koestraat.”

Waar beleeft u de leukste avond in Utrecht?

“Thuis.”

Wat is uw lievelingsplek in Utrecht?

“Een lievelingsplek is lastig, maar het Amsterdam -Rijnkanaal ter hoogte van Oog in Al, Amelisweerd en omgeving Domkerk en Domtoren vind ik wel erg mooi. Ook in de winter. Dat stukje stad ademt historie.”

Wat mist Utrecht?

“De zee heb ik altijd heerlijk gevonden. Ook al voordat ik bij de gemeente Den Haag solliciteerde.”

Wat is uw lievelingswinkel in Utrecht?

“Ik kom graag bij slager Van Schip aan de Balijelaan en bij banketbakker Verspeek aan de Burgemeester Reigerstraat. Toen ik nog sigaartjes rookte, kwam ik graag in sigarenspeciaalzaak De Oude Tijd op het hoekje van het Janskerkhof. En Broodje van Martin in Wijk C natuurlijk.”

Wat is uw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Mijn kinderen zijn in Utrecht geboren en opgegroeid, dat levert veel herinneringen op. Al was de Tourstart ook memorabel, net als het water terug in de Singel met Anton Geesink en de huldiging van de EK-vrouwen in park Lepelenburg.”

Waar bent u trots op als Utrechter?

“Ik ben er trots op dat Utrechters de afgelopen jaren steeds zelfbewuster zijn geworden. De Tourstart heeft daar wel aan bijgedragen. Dat wij dat met elkaar hebben kunnen organiseren heeft de stad echt een boost gegeven. Maar ook dat we de pikzwarte bladzijde van Utrecht, de tramaanslag, hebben kunnen keren naar een gevoel van saamhorigheid tijdens de stille tocht.”

Wie is uw favoriete Utrechter?

“nijntje pluis, alweer 65 lentes jong.”

Wat was het beste optreden dat u ooit in Utrecht gezien hebt?

“Ik heb vorig jaar erg genoten van The Voice of Holland-winnaar Dennis van Aarssen. Hij trad op tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Hij zingt veel uit het repertoire van Frank Sinatra, daar kan ik van genieten.”

Hoe ziet uw favoriete weekend eruit in Utrecht?

“In de tuin met familie en vrienden.”

Wat is uw grootste ergernis aan Utrecht?

“Mensen die moedwillig dingen vernielen in de stad en daarmee zorgen voor onrust in de buurt. Ik heb nooit begrepen wat daar de lol aan is.”

Waar haalt u uw inspiratie vandaan in Utrecht?

“Uit de mensen, de buurten, het verleden en het heden. Uit de kleine dingen die gebeuren.”

Wat is uw droomhuis in Utrecht?

“Ik woonde in Utrecht steeds in een droomhuis. Zowel aan de Jan van Scorelstraat, de Averkamplaan (Oog in Al), de Reyer Anslostraat (Rivierenwijk) als in Rijnsweerd (Paul Huflaan).”

Utrecht is…

“… stad naar mijn hart (ik sluit me volledig aan bij Dick Bruna).”