Utrecht volgens Oud-Utrecht-voorzitter Dick de Jong: ‘Op elk hoekje is iets te beleven’

De Historische Vereniging Oud-Utrecht bestaat 100 jaar en heeft daarom deze maand een koninklijke onderscheiding gekregen. Meer dan 2300 leden zetten zich in voor het vergroten en verspreiden van kennis over het Utrechts erfgoed, zoals van de geschiedenis van Utrecht, archeologie en monumentenzorg. Het hele jaar organiseert Oud-Utrecht activiteiten om het jubileum te vieren. We vroegen voorzitter Dick de Jong waarom hij het zo leuk vindt om voorzitter te zijn en waar hij culinair kan genieten in Utrecht.

Hoe vieren jullie het 100-jarig jubileum van de vereniging?

“Met onder andere een tentoonstelling in het stadhuis, een wijkentour en een doe-boek voor Utrechtse basisscholen. De tentoonstelling is tot en met 24 maart te zien en reist daarna rond door de stad. Na het stadhuis gaan de tien tekeningen van tekenaars van stripcollectief De Inktpot naar het Utrechts Archief, daarna de wijken door. Met het wijkenprogramma organiseren we het hele jaar activiteiten: een wijkenquiz, wandeling, fietstocht of geschiedenisprogramma over de wijk. Elke maand een andere wijk is het idee.”

Waarom vind je het zo leuk om voorzitter van deze vereniging te zijn?

“Het is nu extra leuk, omdat de vereniging het heel goed doet en we de afgelopen jaren groeien. Het is een feestje, maar ook hard werken. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Iedereen doet het naast zijn gewone dingen. Maar het is fijn om voorzitter te zijn op het moment dat je groeit, nieuwe plannen kan presenteren en dingen kan geven aan de stad, zoals het Doeboek voor scholieren. Daar zijn we een paar jaar mee bezig geweest. Verder hebben we een heel leuk bestuur, leuke commissies en redacties. We houden ons bezig met een goed onderwerp, maar het is nog leuker als je dat met leuke mensen kunt doen.”

Wat doen jullie allemaal om kennis over het Utrechts erfgoed te verspreiden?

“We doen nieuwe dingen en mensen zijn er enthousiast over. Utrecht heeft ook gewoon heel veel te bieden qua monumenten, archeologie en geschiedenis. Zo maken we een podcast en vorig jaar organiseerden we de vijfde editie van de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis. Ook hebben we altijd ons tweemaandelijkse Tijdschrift Oud-Utrecht. In juni komt er een dubbeldik nummer uit over mensen met een passie voor Utrecht. van vroeger en nu. In november is er weer ons Jaarboek. En deze maand presenteren we ons boek Post uit Utrecht, met daarin Utrechtse prentbriefkaarten uit de collectie van meneer Lisman. Daar zitten hele mooie tussen.”

Wat is een van jouw favoriete dingen in de stad als het gaat om Utrechts erfgoed?

“Ik woon aan de oostkant van Utrecht en als ik de stad in ga, kom ik langs de singel. Het is mooi dat die weer rond is en je die weer rond kunt wandelen. In de binnenstad blijft de Domtoren voor mij bijzonder. Daar zijn zoveel verhalen over, zoals de Michaëlskapel binnen. Die is in de jaren 30 gerestaureerd. Dat is een bijzondere plek op hoogte in de stad. Architect George van Heukelom bedacht die destijds als een ontvangstruimte voor de stad. Maar de kelders onder het stadhuis, waar nu restaurant Humphrey’s zit, zijn ook bijzonder. Het is daar zo groot binnen, ongelofelijk. Dat hebben ze nergens zo. Paleis Lofen, tussen het Domplein en de Oudegracht, is ook echt zo’n Utrechts plekje. In dat soort plekken is Utrecht bijzonder.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Ik eet graag bij Madeleine op het Wed. Het is niet heel goedkoop, maar het is geweldig, verrassend en goed. Het is al een leuke plek om naartoe te lopen. Dat is de charme van Utrecht: op elk hoekje is iets te beleven.”

Wat mist Utrecht?

“Er is een Utrechtse Nachtvisie gepresenteerd, dat is goed. Er zijn hier zoveel doelgroepen. Hebben we genoeg voor iedereen te doen hier? Voor jongeren bijvoorbeeld. Ik weet het niet.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Ik heb hier gestudeerd, woon en werk hier en ik vind het leuk dat het een levende stad is. Het is geen museum dat stilstaat. Dat is de kracht van Utrecht: er gebeuren iedere keer weer nieuwe dingen. Oude gebouwen krijgen een nieuwe functie. Het oude postkantoor is een mooi voorbeeld. Op oude plekjes verschijnen weer nieuwe restaurantjes, winkels, enzovoorts. Zo blijft het leven in deze historische stad. Dat is belangrijk en zo kan je zo veel mogelijk genieten van Utrecht.”

Wat is je droomhuis in Utrecht?

“In Utrecht maakt het eigenlijk niet uit waar in de stad je woont: er zijn veel plekken waar je groen vlakbij hebt. Het Zocherpark bijvoorbeeld, maar ook andere parken. Het Máximapark is een van de grootste stadsparken van Nederland. Dat is ook de charme van Utrecht. Hier heb je een plek met veel voorzieningen, maar toch ook groen.”

Utrecht is…

“…een stad van kennis, vol van leven, in een historisch decor.”