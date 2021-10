Utrecht volgens Peter de Boer: ‘Muziek is het allermooiste middel om mensen te verbinden’

Fort van de Verbeelding heeft begin deze maand de Toegankelijkheidsprijs 2021 uitgereikt gekregen van wethouder Maarten van Ooijen. Deze prijs wordt sinds 2015 uitgereikt aan instellingen die goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Voor hen organiseert Fort van de Verbeelding allerlei muziekprojecten, zoals de BuurtBand en het Grijze Koppen Orkest. Bij alle projecten kan iedereen meedoen, onafhankelijk van leeftijd, beperking of ervaring. Peter de Boer is de oprichter van deze stichting. We vroegen Peter waarom hij het Fort heeft opgericht en waar hij tot rust komt in Utrecht.

Zijn jullie blij met het winnen van de Toegankelijkheidsprijs?

“We waren al blij met de nominatie. We zijn door een stagiaire van de BuurtBand aangedragen. Zij vond dat zo’n fijn project. We hebben natuurlijk wel een beetje campagne gevoerd om stemmen te werven. Uiteindelijk kregen we zowel de meeste stemmen van het publiek als het beste oordeel van de jury. Daar zijn we ontzettend trots op en blij mee. Er waren veel mooie genomineerden. Hoe meer erover verteld werd, hoe meer we dachten: het gaat letterlijk om drempels wegnemen. Bij ons gaat het dan wat meer om figuurlijk drempels wegnemen.”

Naast de titel wonnen jullie 3000 euro. Wat gaan jullie met dat geld doen?

“Ons nieuwste project is de BuurtBand. Buurtbewoners van boven de zestien jaar en mensen met een beperking kunnen meedoen. Vorig jaar hebben we er vier opgezet. Het lukte alleen niet om genoeg geld te genereren om die door te trekken. En dat willen we wel voor een aantal jaar doen. Het idee is dat wij projecten opzetten die uiteindelijk door partners uit het sociale domein worden doorgetrokken. Recent hebben we een vijfde BuurtBand opgericht, samen met ZIMIHC theater Wittevrouwen. Het volledige bedrag gebruiken we om tenminste een van de vijf Utrechtse buurtbands door te kunnen laten gaan.”

Waarom heb je Fort van de Verbeelding in 2001 opgericht?

“Ik woonde toen met mijn ex-vrouw in Amsterdam en we wilden de stad uit. We zaten diep in de muziek en cultuur en zochten naar een plek om onze vleugels uit te slaan. Staatsbosbeheer was toen op zoek naar mensen die een nieuwe bestemming wilden geven aan oude forten. We begonnen in een fort in Bodegraven. Het was erg pionieren in een fantastisch fort. Die droom om buiten de stad een mooie culturele plek te maken kwam uit. Nu werken we vanuit het Muziekhuis, maar vooral in buurthuizen, scholen, zorgcentra; we gaan naar de mensen toe.”

Wat vind je er zo leuk aan?

“We houden evenveel van muziek als van mensen. Dat komt allemaal bij elkaar. Muziek is het allermooiste middel om mensen in verbinding met elkaar te brengen. Zeker de mensen die het extra nodig hebben. Als mensen oud worden denken ze soms dat het leven voorbij is, maar dan verschijnen wij. Dan gebeurt er veel meer dan men voor mogelijk houdt. Het geeft zo ontzettend veel voldoening. Mensen houden niet op met zeggen hoe dankbaar ze zijn. Er is niets mooier dan daar een bijdrage aan te leveren.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Vanuit dat oude fort zijn we rond 2010 in Haarzuilens in een boerderij beland. Daar deden we een paar jaar lang projecten. Ik heb daar ontzettend mooie herinneringen aan: de mensen, het schooltje, de brink van de baron waar hoge bomen staan die uit Drenthe werden gehaald, de workshops midden in de weilanden en vlak bij Leidsche Rijn waar wel veel reuring is. We hebben daar een hele mooie tijd gehad.”

Wat mist Utrecht?

“Ik heb twintig jaar in Amsterdam gewoond en wat Amsterdammers te veel hebben, wens ik Utrechters meer toe. En dat is onbescheiden trots zijn op hun stad, maar zonder arrogantie. Utrecht brengt zoveel moois voort. We mogen best wat meer zeggen: ‘Ik kom uit Utrecht en wij zijn de beste’. Daar is alle reden voor.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“In 2011 hebben wij aan de wieg gestaan van de Sint Maarten Parade. Na zo’n vijf jaar nam Sharing Arts Society het over. Nu is de parade een niet meer weg te denken evenement dat echt de identiteit van Utrecht weergeeft. De eerste versie eindigde op het Domplein. Dat was zo’n indrukwekkend moment. Het was een grote tocht met een paar honderd mensen van het Muziekhuis naar de binnenstad, met lampionnen en het paard van rijstpapier. Ik had een orkest opgezet, muziek ervoor gecomponeerd, er was veel publiek en het paard ging de lucht in op een grote mast. Het was echt kippenvel, met muziek die er precies bij paste. Alles kwam samen, onvergetelijk.”

Utrecht is…

“…een stad waar ongelofelijk veel aardige mensen wonen. Utrechters zijn in voor heel veel, zijn nooit tegen elkaar en werken veel samen. Het is een warme stad.”