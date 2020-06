Utrecht volgens Queridon oprichter Barbara Klomp: ‘Als je gaat inburgeren, moet je meteen mee kunnen doen’

Barbara Klomp richtte samen met haar man Gerard Kluter drie jaar geleden Queridon Taal & Horeca op. De Utrechtse stichting geeft nieuwkomers een start op de arbeidsmarkt. De inburgering wordt gecombineerd met werkervaringsplekken, stages en excursies. Ze werken onder meer samen met The Colour Kitchen, ZIMIHC en Utrechtse festivals, zoals Le Guess Who? en Tweetakt. In mei wonnen Barbara en haar man met hun stichting de Diversiteitsprijs 2020. We vroegen Barbara wat ze zo leuk vindt aan haar werk en waar ze trots op is als Utrechter.

Waarom is Queridon opgericht?

“De echte oorzaak is voornamelijk de onvrede met de huidige manier van inburgering. Over het algemeen krijgen nieuwkomers twee à drie dagdelen per week taalles, maar verder zien of spreken ze geen Nederlanders. Op het moment dat je gaat inburgeren, moet je meteen mee kunnen doen. Dat zorgt voor een gevoel van eigenwaarde. Als je ergens nieuw bent, moet je mensen leren kennen en de taal horen. Ik merkte dat dit bij veel taalaanbieders niet gebeurt. Je moet vanaf dag één onderdeel uitmaken van de stad. Dat hoeft echt niet te wachten totdat mensen hun taalniveau op orde hebben. Je kan al snel iets betekenen.”

Waarom zijn jullie de stichting met zijn tweeën gestart?

“Gerard is chef-kok en leermeester is zijn expertise. Taal en onderwijs zijn die van mij. We hebben het vaker over onze onvrede met de inburgering gehad. Wat als wij het mogen bedenken? Ik werkte bij verschillende taalscholen waar ook stages aan werden geboden, maar dat werkte niet. Een paar jaar geleden was er een enorm tekort aan mensen in de horeca. Op wandelvakantie dachten Gerard en ik: dit moet en kan anders. Laten we het gewoon doen.”

Wat vind je zo leuk aan dit werk?

“Het is een fijne doelgroep om mee te werken en het confronteert me vaak met mijn vooroordelen. Ik ben in Nederland geboren en heb alle kansen gehad. Door dit werk stap ik uit mijn denkkader. Verder vind ik het heel erg belangrijk om iets te doen dat nut heeft. We zien bij onze groepen dat het slagingspercentage voor de inburgering hoger is dan gemiddeld. De deelnemers zijn zelfverzekerder en durven meer. Ze gaan bijvoorbeeld al sneller in hun eentje met de bus of naar de dokter. Eerder durfden ze dat niet, maar nu vinden ze het minder eng.”

Wat zijn de toekomstplannen van de stichting?

“Hopelijk kunnen we een voorbeeld zijn van hoe inburgering kan – en onze ogen moet. Dit kan ook in de zorg, bouw en het onderwijs. Vanaf het begin meewerken terwijl ze nog aan het inburgeren zijn. Wij richten ons nu vooral op laag tot midden opgeleid. Het zou ook moeten kunnen als iemand bijvoorbeeld docent wil worden. Zo kan elke doelgroep aan de slag en kan je echt maatwerk bieden. Dan ga je uit van wat mensen kunnen en willen en dring je niets op. Op die manier kan iemand zich zo goed mogelijk ontwikkelen tijdens het inburgeringstraject.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Ik woon en werk in Overvecht. Dat vind ik een hele fijne plek. Het is er heel groen. Het is heerlijk om langs de Vecht de stad uit te open in de richting van Oud Zuilen en Slot Zuylen. Daarna weer via de andere kant terug en eindigen op het terras van The Colour Kitchen.”

Wat is je lievelingswinkel in Utrecht?

“Dat is Boekhandel Bijleveld. Daar kom ik regelmatig, ook als ik thuis genoeg boeken heb om te lezen. Ze geven goed advies en gaan met je in gesprek. Ze komen altijd met een goed boek. Het zijn vakmensen met passie voor hun vak en literatuur.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Ik vind het heel fijn dat ik iedereen kan aankijken en groeten, zoals hier in Overvecht. Het is knus. En goddank is er veel cultuur en zijn er theaters, festivals en musea. Er zijn prachtige ontwikkelingen en organisaties die vanuit de kracht van burgers ontstaan. Mensen knokken belangeloos voor elkaar. Er is een groot sociaal netwerk, zoals in de bibliotheken, buurthuizen en bij vrijwilligersorganisaties.”

Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“Dat was Stromae in 2014. Hij speelde toen in de Rode Doos langs de snelweg bij Leidsche Rijn. TivoliVredenburg was toen aan het verbouwen. Het regende gigantisch die dag. Iedereen kwam aan met regenpakken, maar tijdens zijn optreden danste en sprong de zaal. Hij gaf een theatervoorstelling met alles erop en eraan: licht, beeld, film, alles bij elkaar.”

Utrecht is…

“… de stad waar ik me thuis voel.”