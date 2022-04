Utrecht volgens Rebecca de Kuijer: ‘Het begon met een Facebookpagina en dat liep totaal uit de hand’

In Star Lodge Hotels aan de Biltsestraatweg verblijven sinds eind vorig jaar zo’n 350 vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gebruikt het hotel in de Voorveldse Polder als noodopvang. De bewoners, vooral gezinnen, wachten daar tot ze hun asielprocedure kunnen starten. Onder meer burgemeester Sharon Dijksma bracht woensdag 6 april een bezoek. Stichting Welkom in Utrecht brengt vluchtelingen in Utrecht in contact met mensen uit de regio en andersom. Voor activiteiten voor, door en met vluchtelingen. Op het gebied van taal, sport en cultuur, maar ook samen koken, wandelen en klussen. Rebecca richtte die stichting, samen met een aantal anderen, op in 2015. We vroegen haar hoe ze vindt dat het gaat in de noodopvang en waar ze trots op is als Utrechter.

Hoe zag de afgelopen tijd eruit voor Welkom in Utrecht?

“Het zijn hele drukke tijden. Normaal helpen we de mensen die in het reguliere azc wonen aan de Joseph Haydnlaan en statushouders die een huis hebben in Utrecht. Sinds een paar maanden is er dus ook de noodopvang. Daar moest alles vanaf het begin worden opgezet. Veel mensen uit de omgeving wilden zich daarvoor inzetten en er is van alles tot stand gekomen. Zo zijn er vijf taalcafés, wordt er gevoetbald, gefrisbeed en is er elke maandagochtend muziek voor peuters. Die mooie dingen ontstaan natuurlijk niet zomaar: die moeten worden opgezet en begeleid.”

Houdt Welkom in Utrecht zich ook bezig met de mensen die uit Oekraïne vluchten?

“Sinds kort zijn er ook veel Oekraïners in Utrecht. Ook daarvoor melden zich veel mensen bij ons: ze willen wat doen. Hartstikke mooi. Nu is dat nog even moeilijk, omdat de Oekraïners zo versnipperd worden opgevangen in de stad. Heel veel Utrechters zijn gelukkig actief, ook buiten ons om. Op de achtergrond doen we ook al wel van alles: we wijzen mensen op elkaar en brengen ze op de hoogte van welke initiatieven er zijn. Daar gaan we nog veel in ontwikkelen. Het fijne voor de Oekraïners, en een enorm verschil met de mensen in de noodopvang, is dat zij in maart gratis konden reizen, de kinderen al snel naar school kunnen en volwassenen mogen werken. Zij kunnen zich vrij bewegen, actief zijn, maar dat geldt niet voor de mensen in de Voorveldse Polder. Ze zitten in een voorstadium van hun aanvraag of ze in Nederland mogen blijven en wachten al maanden op het begin van hun procedure. Ze krijgen geen leefgeld zoals de Oekraïners, kunnen niet zelf koken en zich bewegen door de stad is meestal een groot probleem. Zij krijgen zo dus eigenlijk niet de kans actief deel te nemen aan de samenleving.”

Hoe vind je dat het tot nu toe gaat in de noodopvang?

“Los van wat ik net noemde gaat het hartstikke goed. Qua opvang kunnen ze het slechter treffen, zeker als je ziet hoeveel Utrechters ervoor zorgen dat ze aan activiteiten mee kunnen doen. Er is ook veel contact met buurtbewoners.”

Waarom heb je Welkom in Utrecht opgericht?

“Eind 2015 begonnen we met een groepje vrijwilligers. Toen kwamen er onder meer vanuit Syrië, Afghanistan en Irak veel vluchtelingen en was er ook noodopvang. Het is organisch ontstaan: er kwamen veel mensen hierheen en daar wilden we wat voor doen. Dat idee moesten meer mensen hebben, dachten we. We organiseerden een platform zodat initiatieven elkaar konden vinden. Dat begon met een Facebookpagina en dat liep vervolgens totaal uit de hand. Al snel werkten we samen met de gemeente en allerlei andere partijen en een half jaar later werden we officieel een stichting. Blijkbaar was, en is, Welkom in Utrecht voor veel partijen handig. Iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen kan dat via ons ook echt doen. Het gaat om kleine en grote dingen: ideeën van culturele organisaties, iemand die met tieners nagels wil lakken, samen sporten, naar een voorstelling of museum. Wij hebben de contacten. Het gaat bij ons vooral om contact leggen en verbinden.”

Wat vind je zo leuk aan jouw werk?

“Het is heel zinvol en bevredigend: je ziet dat het werkt. Voor de nieuwkomers brengt het veel goeds, maar ook voor de Utrechters. Er ontstaan ook vriendschappen. Ook krijgen we vaak studenten die bijvoorbeeld workshops willen geven of een wandeling willen maken. Ze weten vaak niet hoe ze dat aan kunnen pakken. Wij brengen ze met de azc-bewoners in verbinding.”

Waar ben je het meest trots op?

“Op al die Utrechters die zich blijven inzetten voor de mensen. En op onze organisatie die in staat is zich steeds weer aan te passen aan de grillige omstandigheden. We hebben vijf betaalde medewerkers en daaromheen ontzettend veel (vaste) vrijwilligers. Er zijn honderden mensen betrokken bij Welkom in Utrecht. Ook mensen met een vluchtelingenachtergrond dragen bij.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Het gebied bij de Muntbrug. Daar krijg je zo mooi de seizoenen mee. Als het sneeuwt is het er echt wit, je kunt er goed schaatsen en je hebt er geweldige zonsopgangen en -ondergangen. Als ik daar fiets of hardloop, voel ik een golf van ontspanning door me heengaan.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Ik was met twee vriendinnen een weekend in Utrecht: we gingen op zoek naar een kamer. Ik zou hier gaan studeren, ver weg van waar ik vandaan kom. Daar heb ik nooit spijt van gehad. We sliepen in het studentenhuis van een vriendin. Dat weekend belandden we in Kafé België, wat later mijn stamkroeg zou worden. Een kamer heb ik toen niet gevonden, maar het was ontzettend leuk.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“In de namiddag op een terras, bijvoorbeeld bij Café de Zaak. Tegenwoordig ook bij De Zware Jongens op de Muntkade. Daar heb je heel de middag zon.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Op alle fietspaden. Als er ik ergens anders fiets, in de omgeving of in andere steden, vallen die me daardoor vaak tegen. Daar liggen er bijvoorbeeld oude tegels, zijn er kuilen of zijn de paden smal. In Utrecht zijn we enorm verwend.”

Utrecht is…

“…een stad om van te houden.”

