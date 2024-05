Utrecht volgens Robin van Rossum van Noest: ‘Van de oude archiefkasten van Tivoli maak ik borrelplanken’

Van nijntje- en Dom-sleutelhangers tot borrelplanken en bieropeners, allemaal gemaakt van Utrechts stadshout. Noest geeft gekapte bomen en ander hout afkomstig van bijzondere plekken uit de stad al tien jaar lang een tweede leven. Denk aan de iconische rode beuk vlak bij het Wilhelminapark of het historische hout uit Tivoli Oudegracht. Robin van Rossum maakt hier duurzame cadeaus, souvenirs en relatiegeschenken van. Op ieder product komt uiteindelijk te staan waar het hout precies vandaan komt en het plant- en kapjaar van de boom.

Waar haal je het hout vandaan dat je gebruikt?

“Dat halen we bij de partner van Noest: Stichting Tafelboom. Daar worden de bomen verzaagd tot planken en wordt het hout vervolgens gedroogd. Dat duurt zo’n twee tot drie jaar. Zelf benader ik ook regelmatig plekken waar bijzonder hout anders wordt weggegooid, bijvoorbeeld bij de verbouwing van de oude Tivoli. Zo kunnen er van de planken uit de oude archiefkasten weer borrelplanken en flesopeners worden gemaakt. De oude kozijnen zijn omgetoverd tot sleutelhangers. Mensen kunnen zelf kiezen welk optreden van vroeger ze in het hout willen laten graveren.”

Je hebt Noest drie jaar geleden overgenomen van Tom, de oprichter en jouw neef. Heb je dingen veranderd?

“Ik vind de rauwe kant van Utrecht erg interessant. Daarmee bedoel ik dan vooral de streetart. Zo heb ik onlangs een lijn kunstwerken gelanceerd die gemaakt zijn van het resthout van de Domtorenborrelplanken. Ik heb veel van die houten frames liggen en wilde er wat mee. Verschillende Utrechtse straatkunstenaars hebben er een kunstwerk van gemaakt, zoals BunBun, Teddies in Space en Friendly Hero. Achter de schermen ben ik ook bezig om meer samen te werken met sociale werkplaatsen. Bij het maken van de producten krijg ik al hulp van de sociale (hout)werkplaats Reinaarde Remake Meubel, UW en Reinaerde Arbeidscentrum De Koppel. Ik zou nog wel meer willen samenwerken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In mijn vrije tijd geef ik als vrijwilliger surfles aan kinderen met Down, ADHD en autisme. Dat is ontzettend leuk om te doen en dat wil ik ook terug laten komen bij Noest.”

Ben je blij dat je Noest hebt overgenomen?

“Ik krijg er heel veel energie van. Als grafisch vormgever werkte ik eerst als zzp’er op mijn zolderkamertje. Ik heb nu nog steeds de vrijheid die ik eerst had, maar veel meer reuring en leuke collega’s bij De Createur. Dat is een bedrijfsverzamelgebouw voor creatieve ondernemers. Ook is het heel leuk om met m’n handen bezig te zijn en niet alleen maar achter een scherm te zitten. Op de havo was handvaardigheid ook mijn favoriete eindexamenvak. Mijn achtergrond en die creativiteit blijken een goede combinatie te zijn om als houtbewerker aan de slag te gaan.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Ik heb mooie herinneringen aan de Konings- en nieuwjaarsnachten toen ik jong was. Dat zie ik nu ook terug bij mijn zoon van zestien. Hij vindt Koningsnacht en Oud en Nieuw ook de leukste avonden. Dat geldt ook voor mij: als jong kereltje met je vrienden over de vrijmarkt struinen. Dan was Utrecht op zijn best.”

Wat is het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“Dat was een optreden van de Red Hot Chili Peppers in de Jaarbeurs. Dat was een dik vet feest.”

Waar haal je je inspiratie vandaan in Utrecht?

“Onder andere uit de straatkunst. Dat vind ik supergaaf. Daar ben ik trots op als Utrechter.”

Utrecht is…

“…m’n stadsie.”