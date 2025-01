Utrecht volgens saxofonist Ad Colen

Utrecht heeft al zo’n acht jaar een eigen jazzcollectief: de Utrecht Jazz Archipel. Saxofonist Ad Colen is een van de oprichters. Het collectief bestaat uit acht Utrechtse jazzmusici en -componisten. Ze spelen eigen muziek, maar hebben ook regelmatig samenwerkingen “om hun muzikale horizon te verbreden”. Zo treedt de Utrecht Jazz Archipel de komende tijd op met een gezamenlijk project, URBAN MOSAIC, met Utrechtse dichters en zanger Henk Kraaijeveld.

Wat vind je zo leuk aan jullie nieuwste project?

“Gedichten zijn niet per se songteksten. Om die te zingen, heb je veel creativiteit nodig. Dat doet Henk heel goed. De dichters schreven over de stad en daar schreven wij muziek voor. Ook hebben we mooie visuals van Mirjam Debets. Het is echt een Utrechts project.”

Hoe is jullie collectief ontstaan?



“Ik richtte het samen met Gerben Klein Willink en Marc Scholten op. In de jazzwereld heb je allerlei kleine scenes. Normaal gesproken kom je muzikanten buiten zo’n scene nooit tegen. We wilden elkaars muziek spelen en zo begon het collectief. We hebben al veel gedaan. We traden meerdere keren op in TivoliVredenburg en op festivals, zoals die van UJazz en Transition. In de loop van de tijd is er wat verloop geweest. Ik ga er steeds toch mee door. Muziek schrijven voor meerdere blazers is een leuke uitdaging.”

Welke optredens zijn je tot nu toe bijgebleven met het collectief?

“Alle optredens zijn leuk. Het is altijd weer anders. Zo deden we jaren geleden een Carla Bley tribute. Zij was een bekende Amerikaanse jazzpianiste. Ook gaven we een concert als eerbetoon aan Utrechtse saxofonist, klarinettist, bandleider en componist Gijs Hendriks. Ons huidige project vind ik een hoogtepunt, omdat we allemaal nieuwe muziek spelen die hiervoor speciaal is geschreven. Het klinkt fris.”

Wat vind je van de Utrechtse jazzscene?

“Het is een leuke scene. Na de teloorgang van het S.J.U.-huis, wat vroeger een goede basis was, is UJazz ontstaan. Dat is een hele belangrijke factor. Ze hebben geen vast honk, maar blijven doorgaan met het organiseren van concerten. Dat is bewonderingswaardig. UJazz houdt zich bezig met kleinschalige optredens en opkomende artiesten. In Tivoli komen de wat bekendere acts.

Er zijn plekken, maar je hoort bij veel muzikanten dat het best meer kan. Plekken zoals het S.J.U.-huis: met goede muziek, optredens en waar ook geld is om op te treden. We proberen ons brood ermee te verdienen. Dat is altijd het probleem. Het begint allemaal bij de liefde voor muziek van een kroeguitbater, zoals bij Café Tilt.”

Hoe zou je jouw speelstijl omschrijven?

“Die is vrij breed. Jazzmuziek is waar je het beste mee kunt experimenteren. Zo was mijn laatste cd samen met tango-pianiste Margreet Markerink en daarvoor maakte ik een plaat met muziek geïnspireerd op vogelgeluiden. Wat maakt het uit? Ik probeer niet te denken: het moet dit of dat zijn. Ik wil interessante muziek maken. Dat is het leuke aan jazz: er zitten zoveel invloeden in. Ik speel muziek waardoor ik uitgedaagd word.”

Wat is het beste optreden dat je in Utrecht hebt gezien?

“Dat was er een van jazzgitarist Pat Metheny in Muziekcentrum Vredenburg in de jaren 90. Hij speelde muziek die heel behaaglijk en mooi was. Tijdens een ballad was de hele zaal in trance. Opeens deed hij iets heel anders en speelde een partijtje free jazz. ‘Nou even de beuk erin’, dacht hij. Hij deed puur wat hij zelf wilde. Daar heb ik altijd een zwak voor gehad.”

Wat is jouw lievelingsplek in Utrecht?

“Ik geef saxofoonles vlak bij de sluizen bij de Bemuurde Weerd. Als je de daar ’s zomers komt, zitten er mensen op de kade en schijnt de zon prachtig over het water. Het is er altijd gezellig en mooi.”



Wat mist Utrecht?

“Utrecht is, in vergelijking met Brussel bijvoorbeeld, een braaf stadje. Daar gaat het gedicht van Martin Rombouts, waar ik de muziek voor schreef, ook over. Utrecht is prettig en rustig om te wonen, maar een rauw randje is ook wel aantrekkelijk. Dan gebeuren er soms wat gekkere dingen. Ik vind dat leuk, maar je kunt die rauwheid natuurlijk ook ergens anders opzoeken.”

Waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Er hangt altijd een leuke sfeer in het café van Springhaver.”

Wat is jouw droomhuis in Utrecht?

“Ik woon al helemaal te gek op een hoek in Noordwest. Thuis kan ik saxofoon spelen zonder dat de buren klagen. Ik heb een hele lieve buurvrouw. Ook is het geen doorsneewoning.”

Utrecht is…

“…braaf, maar fijn.”

*De Utrecht Jazz Archipel bestaat uit de saxofonisten Ad Colen en Jessie Breve, trompettist Gerben Klein Willink, trombonist Kees Adolfsen, drummer Mees Siderius, bassist Dion Nijland, vocalist Henk Kraaijeveld en pianist Lida Brouskari. Op 19 januari traden ze met hun nieuwste project op in TivoliVredenburg. Meer optredens volgen.