Utrecht volgens skatekampioen Keet Oldenbeuving: ‘Elk jaar doen er meer meisjes mee aan het NK’

De Utrechtse Keet Oldenbeuving (18) heeft op 20 november het Nederlands Kampioenschap Street Skateboarden gewonnen in het World Skate Center in Den Bosch. In 2016 won ze voor het eerst een WK. Vorig jaar werd ze twaalfde op de Olympische Spelen in Tokio. De strijd in Den Bosch ging bij de vrouwen tussen drie olympiërs: Keet zelf, Roos Zwetsloot (22) en Candy Jacobs (32). Uiteindelijk stootte de Utrechtse de regerend kampioen, Roos, van de troon. We vroegen Keet hoe het NK en de Olympische Spelen waren en wat haar lievelingsplek is in Utrecht.

Hoe ging het op het NK?

“Je kreeg twee runs en vijf trucs. Een van die runs en twee van de trucs telden voor de punten. De runs gingen allebei goed. Daar had ik de hoogste punten voor, maar van de vijf trucs moest ik er sowieso twee landen. De eerste twee waren al niet gelukt. Toen was het wel spannend, want bij de rest ging het toen allemaal wel goed. Dan moet je op een gegeven moment maar gewoon gaan. Uiteindelijk lukte de derde en vierde truc wel. Daar was ik heel blij mee.”

Had je verwacht dat je zou winnen?

“Het is altijd spannend tussen Roos, Candy en mij. Dit keer ging het bij ons alle drie goed. Het is leuk om te battelen met zijn drieën. We zijn goede vrienden en het is altijd gezellig. In andere landen is het vaak zo dat er echt één de allerbeste van het land is. Bij ons heb je er drie die altijd wel het podium halen. Er komen wel nieuwe skaters aan. Het niveau stijgt heel erg en dat is tof om te zien. Ook gaan er steeds meer mensen (serieus) skaten. Ik denk dat de Olympische Spelen daar erg bij hebben geholpen. Mensen zien dat er kansen zijn. Elk jaar doen er meer meisjes mee aan het NK. Dat is superleuk. Een paar jaar geleden waren het er misschien vijf, nu een stuk of twintig.”

Hoe was het om op de Olympische Spelen te zijn?

“Het voelt alsof het gisteren was. Het was bizar om in Tokio te zijn. Je hebt natuurlijk heel veel verwachtingen als je daarheen gaat, maar toch was het zo anders. Het was super groot. Je komt in een heel officieel olympisch dorp, maar wij gingen gewoon lekker skaten in het dorp. De andere sporters vonden dat helemaal tof. Die hadden zoiets nog niet eerder meegemaakt, omdat skateboarden voor het eerst in de Spelen zat. Het was heel gaaf om daar te zijn en sporters te spreken die je normaal nooit ziet: van tafeltennissers, tot roeiers en kanoërs.”

Wat staat er de komende tijd op de planning?

‘Volgende maand ga ik een paar weken naar Amerika om te trainen en te filmen voor een van mijn sponsoren. En in januari en februari beginnen de wereldkampioenschappen in Dubai.”

Waar droom je van de komende jaren?

“Ik wil nog een keer naar de Olympische Spelen, maar in het skateboarden ben je eigenlijk pas echt pro als je je eigen board hebt. Dus als je jouw naam op een board hebt. Ik denk dat elke skater daar wel van droomt. Alleen daar heb je zelf niet echt iets over te zeggen. Je moet goed je best doen en voor de rest is het aan het boardmerk waar je voor rijdt.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“De skateparken in Leidsche Rijn en bij het Jaarbeursplein. Ik vind het heel tof dat ze die daar hebben gebouwd. Het zijn goede plekken en er komen veel mensen naartoe, ook van buiten Utrecht. Het park in Leidsche Rijn vind ik een van de beste buitenparken van Nederland. Je hebt daar veel verschillende dingen: als je een skater bent die van halfpipes houdt kan je er terecht, maar ook als je vooral dingen op de grond doet. Of je kunt er van grote trappen af skaten en andere wat moeilijkere dingen doen. Voor iedereen is er iets. Of je nou wil leren skaten, beter wil worden of de allergekste dingen wil doen. Ook het indoor skatepark in Utrecht is een van de mooiste in Nederland. Dat is ook heel veelzijdig en super groot. Het Griftpark is ook top, vooral als je net begint met skaten.”

Wat mist Utrecht?

“Een strand zou wel lekker zijn.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Een leuke herinnering is toen de Tour de France hier was. We gingen met z’n allen aan de weg staan bij de Gele Brug om te kijken. Dat was tof. Ook beklommen we vroeger elk jaar een keertje de Dom, met mijn vader en broertje.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Er komen steeds meer plekken in de stad waar je kunt skaten. Daar is de gemeente heel goed mee bezig: om de urban cultuur steeds groter te maken en mensen een plek te geven. Vooral het laatste jaar word ik ook veel gevraagd om mee te denken met skateboardprojecten. Dat is superleuk. Mijn vader helpt daar ook veel mee bij SportUtrecht.”

Utrecht is…

“…thuiskomen. Ik voel me nergens anders zo thuis als hier.”

