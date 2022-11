Utrecht volgens sportklimmer Jens de Louw: Jens werd derde op het NK Sportklimmen

De Utrechtse Jens de Louw heeft op 19 november een bronzen medaille gewonnen bij het Nederlands Kampioenschap Sportklimmen. Het is de eerste podiumplaats ooit bij een NK van de 20-jarige klimmer. Na vier competitiewedstrijden plaatste hij zich als tweede voor het Petzl NK Lead in Sittard. In tegenstelling tot bij boulderen, klim je bij lead gezekerd aan een touw dat je bevestigt aan haken in de wand. Hij deed al drie keer eerder mee aan het NK Lead en vier keer aan het NK Boulder. We vroegen Jens waarom hij klimmen zo leuk vindt en wat zijn lievelingsplek is in Utrecht.

Wat moest je precies doen?

“In totaal waren er tien deelnemers. We kregen zes minuten om de klimroute ‘in te lezen’. Dat betekent een plan maken over hoe je de route gaat aanpakken, die proberen te onthouden en te visualiseren. Je mag de route namelijk niet oefenen. Je bespreekt het ook met de andere deelnemers, ook al zijn het je concurrenten. Uiteindelijk krijg je daarna maximaal zes minuten om te klimmen. Dat is meestal genoeg. Het gaat niet om snelheid: wie in die zes minuten het hoogst klimt, wint.”

Hoe ging de wedstrijd?

“De eerste helft van de route kon ik lekker klimmen, maar daarna werd het wat moeilijker. Ik zat minder goed in de flow, zoals ik dat soms wel zit. Ik viel omdat mijn spieren heel verzuurd waren. Ik heb wel alles kunnen geven. Daar ben ik blij mee.”

Hoelang klim je al?

“Toen ik 11 was, klom ik voor het eerst. Dat was hier in Boulderhal Sterk. Het was een paar maanden na de opening. Ik ging het een keer proberen en vond het gelijk helemaal geweldig. Na de eerste paar keer lag de huid op mijn handen helemaal open, maar ik bleef doorgaan met klimmen. Nu heb ik gelukkig een heel dikke huid op mijn vingers.”

Waarom vind je het zo leuk?

“Het is cool dat klimmen altijd anders is. Ook ben je echt met je hele lichaam bezig. Ik voelde altijd al best goed aan hoe je moet bewegen tijdens het klimmen en hoe je je lichaam moet positioneren. Als je nog op de grond staat, denk je veel na over hoe je de route zal klimmen. Maar zodra ik ga klimmen, heeft het meer te maken met voelen. Als dat goed lukt, is dat heel speciaal.”

Snap je dat klimmen steeds populairder wordt?

“Vijf jaar geleden moest ik altijd uitleggen wat boulderen was, maar nu weet iedereen het. De meeste mensen die ik ken die een keer gaan klimmen, doen het daarna bijna allemaal vaker. In de klimhallen hangt ook een heel leuke sfeer. Je kan niet de hele tijd klimmen en bent tussendoor veel aan het rusten. Dan kan je gezellig met andere mensen praten.”

Wat wil je de komende tijd nog doen op klimgebied?

“Ik heb dit jaar wat meer buiten geklommen en het lijkt me vet om dat door te zetten. Ik wil graag de beste klimmer worden die ik kan zijn. Nederland is het enige land waar je niet buiten kan klimmen op rotsen. Daarvoor ga ik bijvoorbeeld naar Fontainebleau, net onder Parijs. Dat is misschien wel het mooiste bouldergebied van de wereld. Het is een heel groot bos met enorm veel rotsblokken van vier, vijf meter hoog. We nemen speciale matten mee die je op je rug kan dragen voor als je valt. Als het even kan, wil ik daar binnenkort weer heen. Ik heb net een auto gekocht. Die geeft me meer vrijheid. Daar ben ik ook een bed in aan het bouwen, zodat ik kan gaan klimmen wanneer ik wil.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Op het Ledig Erf met vrienden. Een vriend van mij heeft daar vlakbij ook een kamer waar we dan ook afspreken.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Het gebied rondom de Dom vind ik heel mooi. Dat vind ik het hart van Utrecht. Ik ben ook een paar keer bovenop de Dom geweest, maar dat is inmiddels alweer een tijdje geleden. Je kunt vanaf daar mooi uitkijken over de stad.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Drie jaar geleden stond er een piano op het Domplein waar iedereen op kon spelen. Met de piano werden projectoren bediend die op de Domtoren stonden gericht. De lichten reageerden op de muziek die werd gespeeld.”

Wie is jouw favoriete Utrechter?

“Maarten van Rossem vind ik cool. Hij is heel slim en deelt veel van wat hij weet. Hij neemt het allemaal ook niet te serieus. Ik zie hem soms als hij een rondje aan het lopen is, want hij woont best dichtbij mij.”

Utrecht is…

“…een hele fijne stad.”

