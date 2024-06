Utrecht volgens Tjade en Patty van Jus & Pepper op de Lange Nieuwstraat in Utrecht

Voorheen was op deze plek aan de Lange Nieuwstraat restaurant Syr te vinden, maar in maart opende het nieuwe restaurant Jus & Pepper er de deuren. Zoals de naam al doet vermoeden, heeft het eten in de zaak een Franse basis met een Aziatische twist. Bij eigenaren Patty (gastvrouw) en Tjade (chef), zowel partners in de liefde als op zakelijk gebied, kan je zowel terecht voor een vijfgangendiner als een tweegangenlunch.

Hoe gaat het tot nu toe?

Tjade: “Tot nu toe gaat het goed. Het is ons eerste eigen restaurant. Het mooiste daaraan vind ik dat mensen speciaal voor ons komen: voor ons menu en voor de uitstraling van onze zaak. Dat gevoel is heel cool, zeker ook als mensen meerdere keren terugkomen.”

Patty: “We zijn drie jaar geleden begonnen met dit avontuur. Toen de eerste reserveringen binnenkwamen, was dat heel spannend. De verbouwing was toen nog niet eens af. Sinds de opening vliegt de tijd voorbij. Het voelt alsof we al een jaar bezig zijn. De verdeling tussen Tjade en mij gaat goed en we hebben echt mazzel met ons team.”

Waarom een eigen zaak?

Patty: “We hebben het allebei afzonderlijk van elkaar altijd al gewild. Dat kwam niet omdat we graag ondernemers wilden zijn, maar omdat we allebei een sterke visie hadden over hoe de gastronomische wereld zou kunnen zijn. Dat gaat bijvoorbeeld ook over hoe je met je personeel omgaat. We zijn zelf lange tijd ‘in loondienst’ geweest en hadden allerlei ideeën over hoe wij dingen anders aan zouden pakken dan vorige werkgevers.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Tjade: “Het is ook een stukje expressie van wie je zelf bent. Dat kan je laten zien op je menukaart en in je restaurant. Er zijn vroeger zoveel momenten geweest dat ik dacht: ik zou dit anders doen. Dat kon ik dan natuurlijk wel bespreken, maar er was altijd iemand anders die het eindoordeel had. Nu voelen we ons een stuk vrijer. We letten er ook op dat ons personeel de ruimte krijgt voor eigen creativiteit en invulling. Iedereen in ons team is gelijk en mag zeggen wat die wil.”

Wat vinden jullie belangrijk in jullie zaak?

Patty: “Ik haal veel voldoening uit tevreden gasten en vind het leuk om ze een onverwachts extraatje te geven. Ik word er blij van als iemand zich speciaal voelt.”

Tjade: “Ik vind het ook leuk om de verwachtingen van onze gasten te overdonderen. Het is hier geen stijve bedoening, maar onze gerechten gaan misschien meer in de richting van een sterrenzaak. Dat effect vind ik heel leuk en waarderen de gasten tot nu toe ook.”

Wat is de stijl van jullie gerechten?

Tjade: “Puur, aromatisch en spannend. Alles begint met een goed product. Onze gerechten hebben een stevige Franse basis met een knipoog naar de Aziatische roots. Zo hebben we een gerechtje met gepekelde tomaten, een gefermenteerde vinaigrette en een crème van limoenblad.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

Tjade: “Dat kan onder andere bij Madeleine. Die warme bistrosfeer wilden wij hier ook creëren, met tegelijk ook een beetje een huiskamerachtige sfeer. Alles kan en alles mag.”

Patty: “Toen wij daar gingen lunchen, werd ik meteen verliefd op hoe zij het daar aanpakten. Ik wil geen broodjes tijdens de lunch, maar een stukje mooie vis met een rijke saus en een goed glas wijn. Dat kan daar.”

Tjade: “Ook bij Terroir kan je erg goed eten. Verder heb ik een maand bij Hemel & Aarde gewerkt. Ik vind het ook heel cool wat de chef, Rene, daar doet. Hij werkt onder andere met heel veel fermentaties. Hij heeft mij daarmee ook geïnspireerd.”

Wat vinden jullie zo leuk aan Utrecht?

Patty: “Het was meteen duidelijk dat we ons restaurant in Utrecht wilden openen. Het is een hele toegankelijke en centrale stad. Ik vind de grachten ook erg leuk. Verder is hier wel toerisme, maar geen overtoerisme zoals in Amsterdam en Den Haag.”

Tjade: “Er is nog veel ruimte in Utrecht voor allerlei leuke en goede zaken. Het is mooi om te merken dat die er ook steeds meer komen. Hoe leuk is het om door de stad te lopen en te zien dat er veel goed aanbod is. In Amsterdam is het een ratrace geworden. Daar is eigenlijk te veel concurrentie en zitten achter sommige zaken ook grote marketingbureaus, alsof het een soort machine is. Dat oude buurtrestaurantgevoel mag daar wel wat meer terugkomen. In Utrecht is dat er een stuk meer.”

Patty: “Utrecht voelt, naast ons echte huis in Vianen met onze twee katten, als een tweede thuis. Bij de bezichtiging had ik alles in mijn hoofd al helemaal ingericht, terwijl we nog niks op papier hadden.”

Utrecht is…

Tjade: “…een stad waarin wij ons thuis voelen en waar nog veel ruimte is voor het uitoefenen van onze passie en ambacht.”

Patty: “…een veelzijdige en gemoedelijke stad met een gezonde concurrerende gastronomische wereld.”