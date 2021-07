Utrecht volgens Verfdokter Robert-Jan Brink: ‘Ik zou graag weer een weekje achttien willen zijn’

Robert-Jan Brink, ook wel bekend als de Verfdokter, heeft een bunker in het Gagelbos bij Overvecht beschilderd. De schildering laat zien hoe soldaten schuilen in de betonnen constructie. De schuilplaats is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een belangrijke verdedigingslinie uit de Nederlandse geschiedenis. Er staan 700 van dit soort bouwwerken langs die linie, meestal gebouwd tussen 1939 en 1940. In opdracht van de provincie Utrecht en met behulp van de gemeente en Staatsbosbeheer heeft de Verfdokter er nu eentje beschilderd. We vroegen hem hoe hij op het idee kwam voor het ontwerp en wat zijn mooiste herinnering is aan Utrecht.

Het ontwerp heeft te maken met waar de bunker vroeger voor werd gebruikt. Had je meteen dit idee in je hoofd?

“Het kwam ter sprake dat het jubileumjaar van de Hollandse Waterlinie eraan komt. Daardoor leek het me het meest logisch om iets te maken waar dat bij aansluit. De bunker was bedoeld als schuilplek en er konden maximaal twaalf Nederlandse soldaten in zitten. Ik vond het supervet om dan een doorkijk te maken van hoe het eruit zag, omdat de bunkers dichtgemetseld zijn.”

Hoe reageerde de provincie in eerste instantie op jouw ontwerp?

“Het plan dat ik voorstelde, was meteen goed. Ik kon doen wat ik wilde. Ik moest wel even uitleggen waarom ik zes soldaten wilde schilderen in plaats van alle twaalf. Als je er twaalf in schildert, zie je niks meer van de ruimte. Die is dan vol met alleen maar figuren. Zo geeft het een beter beeld van hoe klein de ruimte was en zie je de achterste persoon ook nog goed zitten.”

Hoelang ben je bezig geweest met de bunker?

“Ik heb in totaal twaalf dagen geschilderd, verspreid over een paar weken. Best lang eigenlijk, maar ik wilde er goed de tijd voor nemen. Het is een tof object en een hele eer om te mogen doen. En ook leuk dat de gemeente en provincie ervoor openstaan om dit soort dingen meer te doen. Het is gewoon tof om een bunker te mogen beschilderen. Voor mij was het ook weer een tijdje geleden dat ik een mooie opdracht had in de stad Utrecht. Ik was er heel blij mee.”

Wat vind je zo leuk aan dit werk?

“Bij deze opdracht vond ik het onderzoek doen heel leuk. De provincie had ook al veel uitgezocht. Er waren allemaal stukken over geschreven en ik heb foto’s gezien uit 1942. Ik werk tegenwoordig nauwkeuriger; zoek dingen beter uit. Deze opdracht was daar wel heel geschikt voor. Zo dacht ik bijvoorbeeld goed na over de kleding van de soldaten die in de schuilplaats zaten. Die wilde ik wel goed schilderen, het moet wel kloppen. Ik kwam filmpjes tegen waarin werd uitgelegd hoe de outfits van de soldaten er vroeger uitzagen. Dat verschilde per rang. Daarin kwam ook naar voren dat ze banden om hun scheenbenen heen hadden. Die zorgden ervoor dat er geen vuil in hun broek of schoenen kwam. Die heb ik er ook bij geschilderd. Zulke details wist ik van tevoren niet.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Mijn jeugd in Overvecht, de nachtelijke sferen daar. Ik zou graag weer een weekje achttien willen zijn. Dat gaat ook vaak gepaard met geuren trouwens: natte bakstenen, of de geur van ‘s ochtends vroeg door een berm lopen en vers gemaaid gras.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“Op een warme zomeravond een balletje trappen in het Griftpark met een paar biertjes.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Momenteel is dat het Berlijnplein in Leidsche Rijn. Hier kan je legaal graffiti spuiten. Af en toe heb ik een dag vrij en dan kan ik me daar lekker uitleven. Je hoeft niet netjes te werken of af te plakken. Dus compleet zorgeloos met verf in de weer is hartstikke lekker. Ik ben dan echt even helemaal weg.”

Wat is je droomhuis in Utrecht?

“Doordat ik nu druk ben geweest met de bunker op de Gageldijk viel me weer op hoeveel mooie huisjes hier staan, met mooie slootjes en een beste lap grond eromheen.”

Wat is je lievelingswinkel in Utrecht?

“Ik haal regelmatig materialen bij Swaak op de Oudegracht: vulpotlood, papier, tekenboeken, spuitbussen, verf, et cetera. Ze hebben vrijwel alles en als ik snel wat nodig heb, is het een betrouwbare leverancier.”

Utrecht is…

“…groot genoeg.”