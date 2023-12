Utrecht volgens Volksbuurtmuseum-directeur Lysette Jansen: ‘De charme is dat het van en voor bewoners is’

Het Volksbuurtmuseum in Wijk C ondergaat een transformatie. Vanaf september sloten tijdelijk de deuren, om vervolgens op 27 december geheel vernieuwd weer open te gaan. Na een grondige verbouwing is het volgens directeur Lysette Jansen een relevant nieuw stadsmuseum. Bezoekers kunnen een Utrechtse familie volgen die rond 1910 à 1920 in een volksbuurt leefde. Ruimte om uit te breiden is er niet. Het museum blijft op de vertrouwde locatie op de Waterstraat in Wijk C, waar het al dertig jaar is gevestigd.

Wat is er straks allemaal veranderd in het museum?

“Eigenlijk alles. We zijn in alle opzichten vernieuwd: de huisstijl, inrichting en faciliteiten. Er komen vier nieuwe themaruimtes. Daar zien de bezoekers iets over het huis van de Utrechtse familie, de werkplek, school en winkel. Ze krijgen daarvoor een zogenoemde podcatcher mee. Daarmee kunnen ze door het museum heen uitleg krijgen in het Nederlands, Engels of Arabisch. Dat willen we uiteindelijk uitbreiden met meer talen. Ook komt er een buurtbios met oude beelden, een ‘wijkkast’ met pronkstukken van het museum, zoals van de fanfare, en een verhalenkamer waar je kunt luisteren naar honderden interviews met Utrechters uit volksbuurten.”

Waarom wordt het museum verbouwd?

“Wat heel sterk aan het museum was, was de inhoud. Mensen waren daar super enthousiast over. Ze waardeerden de nostalgie heel erg, omdat ze dingen van vroeger herkenden, bijvoorbeeld. Een andere groep mensen leerde door het museum juist hoe het eraan toeging in een Utrechtse volksbuurt. Alleen qua presentatie was het op. Spullen waren bijvoorbeeld (bijna) kapot of vergaan. Verder is het museum in de loop der jaren met veel liefde stukje voor stukje opgebouwd, maar daardoor was er niet echt een rode draad. Daarin zetten we nu grote stappen.”

Waar ben je het meest benieuwd naar?

“De laatste dag dat we open waren in de oude situatie, voelde ik me wat weemoedig. Doen we hier wel goed aan? Vinden mensen het straks ook nog zo leuk? We hebben wel een nieuw plan bedacht, maar hoe gaat het echt worden? Dat is natuurlijk best spannend, maar ik denk dat het goed is. Het doel is om bekender te worden in de stad en zo ook een meer divers publiek te trekken. Ik ben ervan overtuigd dat we de informatie goed kunnen overbrengen op onze bezoekers. De charme van het Volksbuurmuseum is dat het van en voor bewoners is. Het kleinschalige, lokale en gezellige is de kracht. Ik wil heel graag dat dit gevoel hier blijft, want dat maakt dit museum uniek. Die gezelligheid en gastvrijheid komt natuurlijk ook heel erg door onze geweldige vrijwilligers. Dat gaan we weer op dezelfde manier aanpakken. Ook de oude tafelkleedjes komen terug.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Dat is een makkelijke vraag, want ik ben hier geboren.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Dat is bij Madeleine. Ik vind het eten daar altijd heerlijk. Het is er gezellig en de mensen zijn heel gastvrij.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Ik vind ’t Wed altijd een hele fijne plek. Het terras van Café Orloff is daar een goede plek om op het terras te zitten. Café Weerdzicht en Van Wegen vind ik mooie plekken, omdat ze nog zo authentiek Utrechts zijn.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“In TivoliVredenburg zijn er mooie concerten en leuke feestjes. Daar kun je ook nog lekker dansen. En daarvoor dan lekker wat eten en drinken op ’t Wed.”

Utrecht is…

“…voor mij als een vertrouwde leren jas, het voelt comfortabel maar ze wordt ook met de tijd steeds mooier”

Vanaf 27 december tot en met 12 mei 2024 is de tentoonstelling Levensloop – verhalen over de kracht van kansen te bewonderen. In deze expositie vertellen drie Utrechtse families over hun kansen in het onderwijs, de arbeidsmarkt en de huizenmarkt, en welke invloed dat heeft gehad op hun verdere levensloop.