Utrecht volgens voorzitter van Winkeliersvereniging Lombok Yasin Ugur

Op het Moskeeplein in onze stad staat sinds donderdag 23 maart een grote lichtgevende maan. Die gouden maan is een initiatief van het bestuur van Winkeliersvereniging Lombok in het kader van de start van de Ramadan. Yasin Ugur heeft een fietsenwinkel op de Kanaalstraat en is de voorzitter van de vereniging. Zelf is hij ook aan het vasten. De symbolische ‘Ramadan-maan’ blijft een maand staan. Zodra de zon onder is, ontsteekt de maan zijn licht en mag het vasten verbroken worden. We vroegen Yasin wat de reacties op de maan tot nu toe zijn en wat zijn lievelingsplek is in Utrecht.

Waarom wilden jullie als Winkeliersvereniging deze maan plaatsen?

“Voor veel klanten en ondernemers is dit, naast de decembermaand en kerstperiode, een belangrijke tijd. Het is een tijd om samen te komen, samen te eten en stil te staan bij wat ons verbindt. De maan fleurt het plein op en geeft zo extra licht aan deze Ramadan-periode. Rondom de kerstdagen hebben we lichtjes boven de straten en we vonden het leuk om ook eens wat anders te doen. We waren er vrij snel uit dat het een maan moest worden en hebben die toen laten maken. Vanaf nu komt die elk jaar weer op het plein te staan.”

Wat zijn de reacties tot nu toe op de maan?

“We krijgen veel positieve reacties, van bezoekers van de moskee, maar bijvoorbeeld ook van mensen uit de buurt die niet meedoen met vasten en geen moslim zijn. Het zijn allemaal leuke reacties. De reacties zijn beter en meer dan verwacht. Dat is heel tof. Iedereen maakt foto’s van de maan of gaat er zelf mee op de foto. Die foto’s worden veel gedeeld, zie ik, zoals via Facebook. Ook door mensen die niet in deze wijk wonen, of die zelfs niet uit Utrecht komen.”

Hoe is het om in het bestuur van de Winkeliersvereniging te zitten?

“Heel goed. We zijn heel actief en proberen veel dingen te organiseren. Zo hebben we met Pasen een tent op het Moskeeplein. Daar gaan we paaseieren uitdelen. En we hebben ons beziggehouden met de herinrichting van de Kanaalstraat en de Damstraat. Daarbij heb je te maken met ons als ondernemers, de bewoners en de gemeente. Iedereen wil natuurlijk van alles. Dus wij hebben wat toegegeven, maar de gemeente en de bewoners ook. Uiteindelijk is daar een plan uitgekomen waar we tevreden mee zijn. Wij als ondernemers hadden liever geen eenrichtingsverkeer gehad, maar tweerichtingsverkeer zoals het al was. Maar we krijgen wel klinkers, daar hadden we om gevraagd, net zoals meer verlichting. Ook komen de bomen weer terug.”

Waarom vind jij Lombok een leuke wijk om een winkel in te hebben?

“We zitten al sinds 1998 hier. We zijn een familiebedrijf. Ik ben hier, op de Graadt van Roggenweg, opgegroeid en we kennen de buurt goed. We kennen de hangjongeren, de ouderen. Ik heb hierachter op de basisschool gezeten. Het is ons wijkje. Het karakter van de wijk is multicultureel. Je kan hier qua eten echt alles kopen wat je zoekt, ook ambachtelijk, dat zie je niet veel meer. Dat trekt toch veel klanten: zelfgemaakt en divers. De bakker hier werkt op de ouderwetse manier, het brood komt niet kant en klaar.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Dat is de Kanaalstraat. Hier voel ik me thuis. Op zondag kom ik hierheen met mijn dochter. Zij vindt het ook prachtig. Dan bezoeken we ook de moskee. In de Kanaalstraat kan je al je boodschappen doen en je gebed.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Dat is hier in de buurt: bij Yunak in de Kanaalstraat, maar ook Levantine op het Moskeeplein en Deluxe en IJssalon Dam op de Damstraat. Het is een mix van Marokkaans en Turks. Ik kom bij ze allemaal wel regelmatig om wat te eten en te drinken.”

Wat mist Utrecht?

“Leuke terrasjes voor als je iets lekkers Turks wil eten, zoals zoetigheden met thee, zijn er nu te weinig in Utrecht. Als we daarvoor buiten willen zitten, ga ik naar Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. Daar heb je veel meer van dat soort plekken waar het drukker en gezelliger is dan hier. In Utrecht is dat nog niet veel. In die steden heb je meer keus dan hier. Ik weet dat de gemeente hier heel moeilijk is met terrasvergunningen.”

Utrecht is…

“Samen de diversiteit van de stad omarmen.”