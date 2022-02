Utrecht volgens voorzitter Viking Nieske Castelein: ‘Het water wordt nog te veel als hindernis gezien’

Nieske Castelein is de voorzitter van de Utrechtse Roeivereniging Viking. Ze begon met roeien op haar veertiende in Friesland en is inmiddels vier jaar voorzitter. Op 21 februari ondertekenden Viking, Triton, Orca en de gemeente Utrecht een convenant met daarin afspraken en wensen over de toekomst van het roeien. In het document staat onder meer dat het Merwedekanaal toegankelijk moet blijven voor de boten van de ruim 2.500 roeiers van de verenigingen. In het verleden uitten zij meermaals hun zorgen over de toegenomen drukte op het water, maar ook over mogelijke hinder door de komst van extra bruggen, onder meer door de bouw van de nieuwe stadswijk Merwede. We vroegen Nieske naar het ideale toekomstbeeld en waar ze tot rust komt in Utrecht.

Waarom is het roeiconvenant belangrijk?

“Het Merwedekanaal is onze homebase. Van onze wedstrijd- en competitieroeiers, maar ook recreatieroeiers. Met leeftijden van de jeugd tot 80-plus. Het kanaal is ons enige trainingswater en het wordt steeds voller en drukker. We maken al jaren goede afspraken met de andere gebruikers van het kanaal. Onder meer met de woonbootbewoners, de Kleine Boten Club en de sloeproeiers. Die kennen we en we kunnen elkaar goed vinden als er dingen zijn. Maar het water wordt overgenomen door de zogenoemde rosésloepjes, speedboten en waterscooters die met veel golven langs het vlot denderen. Zij hebben geen oog voor wat er hier gebeurt. Er komt een grote vloot aan gebruikers die ook op het water willen en wij denken dat het beter gereguleerd kan worden. We realiseren ons dat Utrecht een groeiende stad is. Het is belangrijk dat mensen hier kunnen blijven wonen, maar wij doen ons best om deze sport te behouden.”

Wat willen jullie met het convenant bereiken?

“Op het moment dat er bij de gemeente al handtekeningen gezet worden, bijvoorbeeld voor de bouw van een brug, wordt er pas aan de roeiers gedacht. En bij iedere brug hebben we weer met andere ambtenaren te maken. De focus ligt meer op voetgangers, fietsers, auto’s en het ov. Het water wordt nog te veel als hindernis gezien. Het convenant is een stap in de goede richting. Hiermee hopen we dat we niet iedere keer opnieuw moeten vertellen wat de eisen zijn voor het roeien en hoe vervelend het bijvoorbeeld is als een brug een pijler heeft. Dan kan je niet door roeien en dus niet trainen. Met het convenant hebben we hopelijk iets meer fundament. Zo houden we de toekomst van het roeien veilig, plezierig en kunnen we het combineren met het drukke, stedelijke leven.”

Wat zou het ideale toekomstbeeld zijn?

“Het zou heel fijn zijn als onze wedstrijdroeiers in Vianen kunnen trainen. Dat zou al ruimte geven: zij maken de meeste meters en gaan het hardst. Daar worden al lang gesprekken over gevoerd. Verder zou roeiwater in Rijnenburg een tweede stap zijn. Ook zijn we met Viking voorzichtig bezig om te kijken of we in Overvecht iets kunnen starten en dus de Vecht kunnen gebruiken voor recreatief roeien. Misschien lukt het wel om daar een proef te doen en zo meer inclusief te worden. Qua samenstelling zijn we divers en iedereen is welkom, maar we zijn nog geen afspiegeling van Utrecht. Daarnaast willen we kijken of het Merwedekanaal de status ‘sportlandschap’ kan krijgen. Zo kan er beter gehandhaafd worden en heeft de sport voorrang.”



Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Op het water. Tijdens het roeien kom ik heel erg tot rust. Zeker ’s ochtends vroeg om een uurtje of zeven, bijvoorbeeld in de zomer. Dan is de hele stad nog stil. En als je klaar bent, zijn al je sores echt even weg.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Dat is onder meer park De Voorveldse Polder. Ik woon er vlakbij en het is daar, net zoals op het water, ook een mooie oase. Ik ga ook graag uitwaaien in het Gagelbos bij Overvecht.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Laatst heb ik voor het eerst, sinds het allemaal weer mag, ontzettend fijn in Café de Stad gezeten bij Lucasbolwerk. Het is een fijne plek: klein, Utrechts, waar je je ook als niet-dertiger op je plek voelt.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“Ik word erg blij van de Stadsschouwburg. Met een groep vriendinnen onderneem ik regelmatig culturele Utrechtse activiteiten. Bijvoorbeeld naar het Nieuw Utrechts Toneel of een bijzondere tentoonstelling. We vinden het belangrijk om de cultuursector te steunen. De Stadsschouwburg bezoeken vind ik altijd een feestje.”

Wat is je lievelingswinkel in Utrecht?

“Dat is P.I.L. in de Schoutenstraat: Public Image Labels. Dat is een kledingwinkel van een hele leuke en goede onderneemster. Ze heeft prachtige kleren en je stapt de deur uit met echt mooie dingen. Je krijgt er goed, persoonlijk advies. Hetzelfde geldt voor AY Adore Yourself in de Zadelstraat. De kleine Utrechtse boetieks maken voor mij de stad.”

Utrecht is…

“…de enige stad waar ik wil wonen.”