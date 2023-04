Utrecht volgens Wie is de Mol?-winnaar Daniël Verlaan: ‘Ik heb de tijd van mijn leven gehad’

In de rubriek Utrecht volgens spreken we een bekende of onbekende Utrechter. Vaak met een actuele aanleiding en altijd met een paar standaardvragen over het leven in Utrecht.

Daniël Verlaan heeft vorige maand het 23e seizoen van Wie Is de Mol? gewonnen. In de tuin van Paleis Soestdijk bleek de prijswinnend RTL Nieuws-journalist het bij het rechte eind te hebben en ontmaskerde Jurre Geluk als de mol. Een deel van het prijzengeld doneerde Daniël aan de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Zelf is hij ook onderzoeksjournalist en maakt verhalen over de duistere kant van het internet.

Was Wie is de Mol? zoals je van tevoren had verwacht?

“Het is op tv exact hetzelfde als in het echt. Dat grootse, spannende en bombastische klopt allemaal. Het was alles en meer dan wat ik ervan gehoopt.”

Heb je getwijfeld om mee te doen?

“Meedoen was mijn grote droom. Ik ben mega fan van het programma en kijk het al sinds ik me kan herinneren. Je kan jezelf alleen niet aanmelden. Ik ben nu een aantal jaar op tv, maar was voor Wie is de Mol? niet zo heel bekend. Dat soort mensen kiezen ze wel vaak. In februari vorig jaar kreeg ik opeens een appje van iemand of ik interesse had “voor een zeker tv-programma”. Ik googelde haar naam en zag dat ze bij Wie is de Mol? werkte. Ik heb gelijk teruggebeld. Ergens eind maart vorig jaar hoorde ik dat ik mee mocht doen.”

En wat moest je daarvoor nog doen?

“Je hebt een aantal gesprekken en moet een psychologische test en persoonlijkheidstest doen. Als je vroeger bijvoorbeeld bent gepest, of je kan slecht tegen stress, kan Wie is de Mol? dingen triggeren. Verder moest je een opdracht doen om te zien wat voor speler je bent. Op basis daarvan kiezen ze de Mol en stellen ze de groep samen. Iedereen wilde de Mol zijn. Jurre vond het heel zwaar en voelde zich tijdens het spel vaak eenzaam en niet verbonden met de groep. Dat snap ik wel en daar ben ik naderhand zeker niet jaloers op, want ik heb de tijd van mijn leven gehad. Bij de ‘mollicitatie’ merkte ik aan alles dat ik best een goeie mol zou zijn, maar een veel betere speler. Als ik van tevoren mocht kiezen, koos ik honderd procent voor winnaar. Ik vind het veel gaver om te Mol te ontmaskeren.”

Wat vond je het leukst?

“Ik keek altijd jaloers naar de mensen die de spellen mochten spelen. Het toffe is ook dat je het spel met een groep speelt en samen iets meemaakt wat je nooit meer met iemand anders meemaakt. ik vond vooral de fysieke spellen heel gaaf en dat ook nog eens met een groep waar vriendschappen ontstaan. ’s Avonds doe je leuke dingen met elkaar. Als de biechten dan worden opgenomen, zit je met de anderen ook gezellig aan tafel. En je hebt vaak geen telefoon bij je. Het is een heel bijzondere ervaring. Het psychologische deel was leuk, maar ook heel zwaar. Op de vrije dagen zat ik alsnog in mijn Molboekje. Ik draaide wel een beetje door.”

Waarom ben je (tech)journalist geworden?

“Ik was altijd al een nerd en hou bijvoorbeeld van computers bouwen en gamen. Maar ik wilde eigenlijk muziekjournalist worden. Atze de Vrieze van 3voor12 was mijn grote voorbeeld, maar ik merkte dat hij veel betere stukken schreef dan ik ooit zou kunnen. Toen de eerste smartphone uitkwam, waren daar verhalen over nodig. Vanuit daar rolde ik de onderzoeksjournalistiek in over cybercrime. Mijn eerste verhalen gingen over het dark web en over de gelekte documenten van Edward Snowden. Dat was het kantelpunt van mijn carrière: online privacy en veiligheid werden hot topics. Ik wil onveilige dingen in de samenleving aankaarten en mensen waarschuwen voor de gevaren van het internet.”

Je hebt onder meer een boek en documentaire gemaakt en je hebt een podcast. Ben je alweer bezig met een nieuw project?

“Ik wil een kinderboek schrijven over online veiligheid. Voor kinderen van een jaartje of tien die net hun eerste mobieltje krijgen. Het wordt een boek met veel bruikbare tips over de online veiligheid van je telefoon. Die generatie valt nog veel te leren, zowel de ouders als de kinderen. Hopelijk heb ik daar eind dit jaar tijd voor, want mijn vorige boek en de podcast doe ik allemaal in mijn vrije tijd.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Ik vind Héron met afstand het beste restaurant van Utrecht. Met een deel van het prijzengeld neem ik mijn vertrouwenspersonen hier mee naartoe. Victor Stukker, een van de eigenaren, is een briljant persoon in de keuken.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“De Voortuin is mijn kroegje. Daar hebben ze Tripel Karmeliet op de tap en kan je snacks per stuk bestellen. Het is een gezellige kleine kroeg waar de meest uiteenlopende mensen komen. Oudere mensen, gezinnen die een frietje eten, maar ook alternatievelingen die een lekkere Stout drinken. In veel kroegen is het een eenheidsworst. Ook de Ping Pong Club heeft een divers publiek. Het is een heerlijke plek. Daar heb je het idee dat je op een eigen planeetje zit.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Ik vind onder meer het Julianapark heel fijn. Er zijn daar heel vaak mensen die allemaal dingen aan het doen zijn: frisbeeën, hoelahoepen, laatst waren ook twee jongens aan het worstelen of iemand die in haar eentje een boek ligt te lezen. Dat heeft zoiets moois en idyllisch. Iedereen doet zijn eigen ding.”

Utrecht is…

“…een dorp verkleed als een stad.”