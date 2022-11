Utrecht volgens Young Impact Award-winnaar Abdulaal Hussein: ‘Geen geld om te geven, wel tijd en ideeën’

De Young Impact Awards zijn donderdagavond voor de zesde keer de uitgereikt in Amsterdam. Jongeren ‘die tot het uiterste gaan om een positieve impact te maken’ maakten kans op zo’n award. Abdulaal Hussein (23) uit Utrecht was een van hen en heeft een van de awards gewonnen in de categorie ‘Gelijke kansen’. Met de prijs wint hij onder meer 2500 euro voor zijn initiatief. Eerder dit jaar kreeg hij al het Utrechtse Jeugdlintje.

Zes jaar geleden vluchtte hij van Soedan naar Nederland. Door zijn politieke betrokkenheid was het niet veilig om daar te blijven. Nu zet hij zich hier in voor jonge nieuwkomers, bijvoorbeeld door ze te helpen met instanties bellen en brieven lezen, wat door de Nederlandse taal lastig voor ze is. Hij is vrijwilliger bij verschillende organisaties zoals de jeugdadviesraad Young Minds Utrecht en werkt bij New Dutch Connections. Die Utrechtse organisatie koppelt jonge, alleenreizende vluchtelingen aan bedrijven en maatjes. We vroegen Abdulaal waarom hij het belangrijk vindt om zich hiervoor in te zetten en wat zijn mooiste herinnering is aan Utrecht.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor jonge nieuwkomers?

“Toen ik hier naartoe kwam, hebben heel veel mensen mij ook geholpen. Door hun hulp heb ik veel dingen bereikt. Dat gun ik anderen ook. Door mensen aan elkaar te koppelen, kan je heel veel bereiken. New Dutch Connections doet dat al. Jongeren hebben heel veel energie. In het asielzoekerscentrum (azc) zitten ze bijvoorbeeld in één keer veel stil achter de computer, maar die energie moet ergens heen. Je kan zo in de criminaliteit belanden, maar ik neem ze met me mee op pad. De mensen die mij hielpen, hebben mij veranderd. Ik vind het belangrijk om dat ook voor anderen te doen. Toen ik in het azc zat, kwam zo theater op mijn pad. Nu zit ik in het laatste jaar van de Toneelacademie.”

Wat hoop je ermee te bereiken?

“Als je goede vrienden hebt, zie je goede dingen en leer je goede dingen van hen. Dat geldt ook andersom. Nog geen verblijfsvergunning hebben en alleen maar thuiszitten is frustrerend. Het is fijn om dan bijvoorbeeld te gaan dansen of een cursus te doen om bezig te zijn. Dat helpt heel erg. Ik heb geen geld om te geven, maar wel mijn tijd en ideeën. En die geef ik graag. Van veel mensen net als ik, wordt hun stem niet gehoord, omdat ze de taal niet goed spreken. Ik wel en zo kan ik hun stem laten horen.”

Wil je in Nederland blijven?

“Als Soedan veilig is, wil ik met mijn moeder en zus terug. Ik mis de rest van mijn familie, mijn vrienden, het weer, het eten en de geuren van de straat. Ik kan hier heel veel krijgen, maar niet alles. De kennis die ik hier heb opgedaan, wil ik mee terugnemen om mijn eigen land verder op te bouwen. Als ik de kans krijg, ga ik dat doen. Ik wil de mensen daar ook helpen. Er is een hoop te doen in Soedan: mensen kunnen niet goed te eten krijgen of goed naar school gaan. Kinderen worden geslagen op school en krijgen weinig eten. Ik wil een manier vinden om de kinderen daar beter onderwijs en een goede maaltijd te geven. Ik wil in mijn dorp beginnen bij één school en dan kijken hoever ik kom.”

Waar ben je nog meer mee bezig?

“Met het schrijven en regisseren van mijn eigen theatervoorstelling: ‘Geluk’. Op 16 en 17 november gaan we spelen. Mensen zeggen wel eens dat, als je maar hard genoeg werkt, je alles kan bereiken. En dat je verantwoordelijk bent voor je eigen succes, falen en geluk. Is dat waar? Waar komt dat vandaan? En wat is nou geluk?”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“De ACU, het Wilhelminapark en de Bodytalk. Dat zijn hele leuke plekken waar ik veel vrienden zie. Ook ga ik vaak naar TivoliVredenburg voor concerten, om te dansen bij Afrikaanse feestjes als Yallah! Yallah!, maar ook naar politieke bijeenkomsten.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Ik vind Koningsdag altijd heel leuk. Dan is iedereen buiten, doet iedereen gewoon mee en is iedereen aan het genieten. Jong en oud.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Ik kan bijna nooit door de stad lopen zonder een bekende tegen te komen. Ik kan altijd een praatje maken. Dat vind ik heel erg leuk. Ook kan je overal lekker fietsen, is er goed openbaar vervoer, theater, kerken, plekken om uit te gaan. Wat hebben we niet in dit grote dorp?”

Utrecht is…

“…mijn tweede thuis.”

