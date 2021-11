Utrecht volgens zangeres Julie Huard: ‘Ik wil de oude Franse muziek van deze tijd maken’

Zangeres Julie Huard heeft indruk gemaakt op de Amerikaanse popster Camila Cabello met een cover van haar hit Don’t go yet. De 27-jarige Utrechtse maakte op haar YouTube-kanaal een versie in het Latijns-Amerikaanse bachata-ritme. Ook Julies versie van Charles Aznavours Quand tu m’embrasses viel goed in de smaak: via de officiële Facebookpagina van de in 2018 overleden zanger worden de ruim één miljoen volgers aangemoedigd om het nummer te beluisteren. Als dochter van de Franse chansonnier Fernand Huard is haar liefde voor (Franse) muziek er met de paplepel ingegoten. We vroegen Julie of ze ook bezig is met eigen nummers en wat haar mooiste herinnering is aan Utrecht.

Hoe voelt het om zulke internationale reacties te krijgen?

“Het is bizar. Ik maak de covers thuis in mijn kleine studio. Ik steek de originele nummers in een ander jasje. Dat doe ik vanuit mezelf; wat ik mooi vind. Het nummer van Camila Cabello vond ik bijvoorbeeld mooi passen in een wat zwoelere versie. En het feit dat zo’n grote ster daar dan zo positief op reageert, is heel leuk. En zeker met de officiële Facebookpagina van Charles Aznavour. Hij is een van mijn grootste inspiratiebronnen. Hij overleed in hetzelfde jaar als mijn vader. De muziek van Aznavour zong mijn vader ook. Dat zo’n pagina zo’n cover dan oppikt geeft veel bevestiging en erkenning. En de reacties van de fans die normaal gesproken Aznavour volgen waren ook heel positief. Dat is gewoon bijzonder.”

Waarom ben je begonnen met het YouTubekanaal?

“Mijn carrière begon officieel in 2019: toen won ik de Liesbeth List-prijs. Op het Concours de la Chanson: dé wedstrijd voor traditionele Franstalige muziek. Vanuit daar ben ik meer in mijn eigen genre gaan optreden. Toen ik dat aan het opbouwen was, kwam corona. Ik startte het YouTubekanaal en probeerde in mijn genre te blijven, maar natuurlijk wel voor een digitaal platform dat door de hele wereld wordt bekeken. En voor een jonger publiek. Ik wil de oude Franse muziek moderner maken. Ik wil met mijn video’s oude nummers toegankelijker maken met een moderne sound.”

Haal je er meer uit dan je van tevoren had verwacht?

“Jazeker. Er wordt internationaal gereageerd op wat ik op YouTube plaats. Zo krijg ik veel reacties uit Amerika en Latijns-Amerika. Mijn doel was om muziek te kunnen blijven maken, te delen met mijn opgebouwde publiek en toch een beetje een optreedgevoel te kunnen houden. Daarnaast werd ik ook benaderd voor samenwerkingen met internationale producers. Zij hebben mij geholpen om mijn muziek moderner te laten klinken. Ik zong een oud Frans lied dat ik al een extra popsound had gegeven met mijn elektronische keyboard. Een producer uit Berlijn hoorde er potentie in om het nog dansbaarder te maken. Hij maakte er een nog toffere versie van, ook voor op Spotify. Ook komen er vanuit verschillende landen aanvragen om daar te komen optreden. Heel leuk.”

Je doet veel covers. Ben je ook bezig met eigen nummers?

“Uiteindelijk wil ik eigen werk gaan uitbrengen. In het Frans en Engels en met invloeden uit de jazz, maar met een moderne sound en toegankelijke beat. Het wordt meer pop dan oude chansons of jazznummers. Door die covers snap ik steeds meer wat mijn eigen sound moet zijn. Ik werk aan een paar nummers. Dit jaar is nog te vroeg, maar vanaf 2022 komt er eigen werk uit.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Ik hou erg van de Franse keuken en vind het leuk om een hapje te eten bij bijvoorbeeld Ruby Rose. Daar hebben ze oesters, goede kazen, wijnen en bubbels. Het is daar net even een beetje meer fancy, net even wat meer aangekleed. Daar maak je me heel blij mee.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Dat is Union Salsa Dance Company op de Biltstraat. Daar dans ik heel veel en geef ik ook een beetje les. Daar is ook de inspiratie vandaan gekomen om het liedje van Camila Cabello te doen. Ik ben er heel veel te vinden.”

Wat mist Utrecht?

“Een echte New Yorkse jazzclub. Een chique plek waar goede jazzmuziek wordt gespeeld. Met een mooi interieur en de sfeer van een nachtclub in New York of Parijs. Ik zou daar natuurlijk zelf graag optreden, maar ook graag als gast heen willen.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“De optredens van mijn vader. Hij inspireerde me al als klein kind. Hij trad ook veel op in Utrecht. Ik ging vaak mee, bijvoorbeeld naar de Stadsschouwburg. Dat zijn grote indrukken voor mij geweest: als dochter op de voorste rij zitten en zo’n muziekvoorstelling meemaken. Ik heb ook het plezier meegemaakt dat hij had als artiest.”

Utrecht is…

“…een heel klein Parijs.”