Utrecht volgens zangeres Lakshmi: ‘Ik had niet verwacht dat Wie is de Mol? zo’n mindfuck zou zijn’

Lakshmi Swami Persaud is artiest, songwriter en theatermaker. Afgelopen jaar deed de 27-jarige zangeres mee aan seizoen 21 van het spelprogramma Wie is de Mol? (WIDM). Verder speelt ze in verschillende theaters haar voorstelling ‘Huidhonger’. De afgelopen jaren bracht ze twee albums uit en tot nu toe staan er twee theatertours op haar naam. 18 juni komt haar nieuwe single uit. We vroegen haar of ze getwijfeld heeft om mee te doen aan WIDM en wat het beste optreden was dat ze ooit in Utrecht zag.

Hoe zou je jouw muziekstijl omschrijven?

“Tot nu toe gaat het alle kanten op. Dat vind ik ook fijn. Ik merk dat ik erg hou van klassieke elementen, zoals strijkers en piano, maar ook van hele rauwe synthesizers. Ik vind het heel tof dat die combinatie op een album kan staan. Het is maar net wat een liedje nodig heeft. Soms wil ik gewoon ‘gore beats’ maken en dan weer een mooi pianoliedje met strijkers.”

Binnenkort komt jouw nieuwe single uit: Grow with you. Wat voor nummer is het?

“Het is een lieflijk liefdesliedje. Niet elektronisch en niet hard. Het is het tegenovergestelde van mijn vorige single Lullaby en betekent veel voor me. Toen ik dit nummer schreef, hadden mijn vriendje en ik nog niks met elkaar. Maar hij heeft wel geholpen bij het schrijven en opnemen. Het was best bijzonder, omdat het nummer over hem gaat. Voor mij heeft het daarom een extra lading. Het is de eerste keer dat ik iets heb geschreven dat meer hoopvol is, wat minder duister.”

Waar gaat Huidhonger over?

“De voorstelling gaat over hoe belangrijk het is om aangeraakt te worden. Dat begon natuurlijk fysiek, maar uiteindelijk heb ik dat ook doorgetrokken naar mentaal. Hoe belangrijk is het om erbij te horen en om geaccepteerd te worden? In alle fases van ons leven. Muziek is de rode draad. Ik zing veel eigen nummers en wat covers. Er zitten monologen tussen die de liedjes versterken.”

Heb je getwijfeld om mee te doen aan Wie is de Mol?

“Ik was gelijk enthousiast. Ik keek het al jaren. Voor mij was het een droom om mee te doen, maar ook heel spannend.”

Was het alles wat je ervan had verwacht?

“Ik had niet verwacht dat het zo’n mindfuck zou zijn. Nu snap ik ook waarom je van tevoren een psychologische test moet doen. Je wordt namelijk echt gek. Je wordt in een wereld gezogen die niet bestaat. En je hebt geen idee wat er allemaal gaat gebeuren. Splinter en Rocky (andere deelnemers, red.) zijn goede vrienden geworden. Rocky is altijd erg steady, Splinter is ook zo’n ‘dwarrelaar’ als ik en hij heeft nog steeds dromen over Wie is de Mol? Het heeft echt een impact, maar is heel vet.”

Zou je nog een keer meedoen?

“Ja absoluut, zonder twijfel. Ik zou dingen wel iets anders aanpakken, maar dat zegt iedereen.”

Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“Nick Cave in TivoliVredenburg. Als je het mij vraagt is hij een van de beste zangers die er is en ook met het beste verhaal. Tijdens deze voorstelling speelde hij alleen piano. Normaal gesproken heeft hij een grote band. Je kon hem ook vragen stellen als publiek. Het was een heel bijzonder concert met veel interactie. Ik vroeg of hij samen een liedje wilde zingen. Hij zei: ‘Volgende keer’. Dat was dus een ‘nee’. Dat had ik ook al ingecalculeerd, maar ik kon het altijd vragen.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Ik woon vlak bij Park Oog in Al, met de hertjes. Daar ga ik altijd rondjes lopen als ik me onrustig voel. Het is fijn om groen in de buurt van je huis te hebben. Ook ben ik asociaal vaak in Broese te vinden. Daar word ik helemaal rustig van. Heerlijk om daar rond te struinen.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Dat is The Streetfood Club. Die mensen daar zijn zo lief. Ik zit daar regelmatig zes uur lang met een kopje koffie te werken. Dan voel ik me altijd bezwaard, maar ze zijn zo gastvrij. Toen het binnen nog dicht was, kreeg ik een dekentje. Ik word helemaal verzorgd daar. Je kan op het terras lekker kijken naar iedereen die langskomt. En lekker eten.”

En waar drink je het lekkerste drankje in Utrecht?

“Ik zit weleens met mijn broer bij Café De Zaak. De lekkerste fles wijn haal ik bij Bigoli, daar hebben ze ook heel lekkere broodjes. Voor een kopje koffie zit ik graag bij de Coffeecompany op de Vismarkt. Daar kan je perfect mensen kijken.”

Waar haal je je inspiratie vandaan in Utrecht?

“Onder meer van de mensen die hier wonen. Mijn vriend woont in Utrecht. Daar haal ik nog steeds veel inspiratie vandaan. Hij is een echte Utrechter, geen import.”

Utrecht is…

“…de eerste stad waar ik me echt thuis voel.”