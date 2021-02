Utrecht voor het eerst in tien jaar weer populairste stad onder bezoekers

Utrecht is voor het eerst in tien jaar onder bezoekers weer de populairste stad van Nederland. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht blijkt dat Amsterdam haar eerste plaats verliest aan de Domstad.

Utrecht is daarmee de populairste stad voor de gemiddelde Nederlander boven de 18 jaar, maar ook blijkt dat Nederlanders van Utrecht de grootste groei in populariteit verwachten als de coronacrisis voorbij is. Nederlanders zien ernaar uit om Utrecht weer te bezoeken, vanwege de cultuursector en “het rijke winkel- en horeca-aanbod in het historische centrum”.

Onder inwoners van Utrecht is de reputatie iets minder hoog: Utrecht haalt de negende plaats. Utrecht staat onder eigen bewoners wel steevast in de top-10. Onderzoeker Hendrik Beerda zegt: “Ondanks de omvang van de stad ervaren de inwoners de menselijke maat in Utrecht. Zelfs in coronatijd vindt men de sfeer in de stad prettig. In normale tijden wordt vooral het Utrechtse sport- en theateraanbod geroemd door de bewoners.”

Inwoners zijn ook tevreden over de werkgelegenheid in de stad. “Om de bewonerstevredenheid een positieve impuls te geven en in de top 10 verder te groeien, moet Utrecht de sfeer in de stad verder verbeteren. Culturele festivals en andere evenementen die de brede bevolking aanspreken, blijken hiervoor een geschikt instrument.”

Beoordeling

Het onderzoek van de twee universiteiten is in 2011 ontwikkeld en dit jaar deden 77.500 Nederlanders mee. Gemeenten worden onder meer beoordeeld op ‘merkkracht’ (naamsbekendheid, waardering en binding), bezoek, bezoekintentie en groeiverwachting. De inwoners van de dertig grootste gemeenten uit het onderzoek krijgen daarnaast vragen over het woonplezier.