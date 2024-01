Utrecht vraagt het Rijk om meer geld nu aantal dak- en thuislozen stijgt

Utrecht doet, samen met de andere G4-steden, een verzoek om meer geld voor tijdelijke dak- en thuislozenopvang. Op dit moment loopt dat aantal namelijk flink op en de capaciteit is eerder al noodgedwongen vergroot. De vraag vanuit de steden komt op een moment dat er eigenlijk plannen waren om financiering terug te schroeven.

Het aantal mensen dat dak- en thuisloos is, is de afgelopen tijd flink toegenomen. Georganiseerde opvang zit sneller vol, en eerder deze week werd bekend dat zes man niet meer toegelaten werd bij een opvang aan de Zeehaenkade. De G4 vraagt daarom aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om in hun begroting meer geld vrij te maken voor de tijdelijke opvang, en niet om financiering juist terug te schroeven zoals nu het plan is.

Structureel probleem

Ondanks dat er nu opvangplekken nodig zijn, is dakloosheid vooral een structureel probleem. Met name een woonprobleem volgens Rachel Streefland, wethouder Asiel: “Het gaat steeds vaker om vrouwen, kinderen en mensen die niet vanuit een zorgvraag maar door bijvoorbeeld een scheiding, situaties van fysiek geweld of als werkende arme, niet in staat zijn een plek te vinden om veilig te wonen. De situatie is schrijnend, de maatschappelijke opvang zit overvol en het lukt ons bijna niet meer om alle kwetsbare mensen die dat zo hard nodig hebben onderdak te bieden”

Daarom roepen de G4 op, los van een groter budget binnen de begroting, om in de daklozenkwestie rekening te houden met een langetermijnoplossing. De richting van het landelijke actieplan dakloosheid zou namelijk de juiste zijn, ‘maar de landelijke voorwaarden om het woonprobleem aan te pakken ontbreken in de huidige context van het acute dakloosheidprobleem’. Of het ministerie van VWS gaat doen met de oproep, is niet bekend. Later deze week gaat vindt er een debat plaats waarin de begroting wordt besproken.