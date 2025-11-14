Utrecht vraagt maandag aandacht voor noodsituatie tijdens landelijke actiedag

De gemeente Utrecht vraagt maandag 17 november aandacht voor wat inwoners kunnen doen als stroom, water of internet zomaar uitvalt. Daarmee neemt de stad deel aan de landelijke actiedag ‘Nederland valt uit’, onderdeel van de overheidscampagne Denk vooruit.

Een woordvoerder van de gemeente Utrecht meldt dat de gemeente maandag via de website en sociale media informatie over het onderwerp zal delen.

Hoe de actiedag wordt ingevuld, verschilt per stad. Zo wordt in Deventer ter illustratie een deel van de verlichting van het stadshuis en verschillende kerken uitgeschakeld.

Dijksma reageert op actiedag

Burgemeester Sharon Dijksma, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), zegt het volgende over de actiedag: “In Nederland hebben we bijna altijd stroom, water en internet. Maar bij een noodsituatie kan dit ineens wegvallen. Hulp kan dan even op zich laten wachten. Daarom is het slim om goed voorbereid te zijn.”

Volgens de burgemeester vraagt dat om “actie van de overheid, maar ook van inwoners en hun omgeving.” Dijksma: “Het is belangrijk om juist nu de tijd te benutten om je voor te bereiden. Hoe meer mensen dit doen, hoe sterker we samen staan als die crisis onverwachts komt. Bovendien weten we uit onderzoek dat mensen die zich goed voorbereiden zich over het algemeen veiliger voelen en meer controle hebben tijdens een noodsituatie.”

Meerjarige campagne

Denk vooruit is een tweejarige campagne en wordt gecoördineerd door de NCTV. Op de campagnepagina is te lezen dat de campagne in drie stappen wil helpen met de voorbereiding op een noodsituatie. Zo wil de organisatie mensen ondersteunen met het opstellen van een noodpakket en het maken van een noodplan en wil het mensen aanmoedigen om met elkaar te praten.