Utrecht vraagt miljarden aan Kaag en Rutte: ‘Woningbouw in gevaar zonder extra Rijksinvesteringen in OV’

Allerlei bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden vragen via aan brief aan Kaag en Rutte om grootschalig te investeren in het openbaar vervoer in de regio Utrecht. Deze investeringen zijn volgens de alliantie noodzakelijk voor de bouw van zo’n 125.000 woningen.

Utrecht heeft naar eigen zeggen forse bouwplannen liggen om het woningtekort in Nederland aan te pakken. Om de regio ook bereikbaar te houden moeten er miljarden worden geïnvesteerd in openbaar vervoer en duurzame mobiliteit. Verschillende Utrechtse gemeenten en de provincie zullen de komende jaren honderden miljoenen euro’s extra investeren, maar dat is volgens velen niet genoeg.

Onder meer de gemeente en provincie Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, UMC, Rabobank, ASR en VodafoneZiggo hebben daarom de handen ineengeslagen. Ze hebben gezamenlijk een brief geschreven aan Mark Rutte en Sigrid Kaag, de fractievoorzitters van de twee formerende partijen.

125.000

“Eensgezind roepen wij u op […] om oog te hebben voor het bereikbaar houden van Nederland, de grote woningbouwopgave, en de cruciale rol hierin van een investering in hoogwaardig OV in de Utrechtse regio”, is te lezen in de brief. “De provincie Utrecht groeit naar verwachting tot 2040 dan ook met zo’n 170.000 woningen, waarvan er zo’n 125.000 landen in de regio Utrecht. De Utrechtse regio haalt alles uit de kast om de groei in brede zin goed te laten verlopen, maar heeft hulp van het Rijk hier ontzettend hard bij nodig.”

Naast de volgens de alliantie noodzakelijke bouw van woningen is de investering in het openbaar vervoer ook nodig vanwege de komst van zo’n 80.000 banen op het Utrecht Science Park. De ondertekenaars van de brief zeggen dat de investering zich ‘dubbel en dwars’ terugverdient.

“Een toegankelijke woningmarkt, een versnelling richting CO2-neutrale vormen van vervoer en bebouwing, doorstroming op nationale netwerken, een versterking van economie van de toekomst, een gezonde bevolking, en meer natuurwaarde. Ofwel, een gigantische impuls voor de brede welvaart van Nederland.”

20 miljard

Vorige maand deed het Forum voor Stedelijke Vernieuwing, een coalitie van overheden, gebiedsontwikkelaars, investeerders en andere woningbouwexperts, ook een oproep bij het Rijk. Zij vroegen om 20 miljard euro dat vervolgens besteed moet worden aan woningbouw en openbaar vervoer in veertien Nederlandse gebieden, waaronder in Utrecht.