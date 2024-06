Utrecht vreest terugkeer van junkentunnel nu plannen van nieuw kabinet bekend worden

Utrecht is bang dat de overlast en criminaliteit van ongedocumenteerden aanzienlijk toeneemt, wanneer de voorgenomen plannen van het nieuwe kabinet werkelijkheid worden. Er wordt zelfs gevreesd voor een herhaling van de situatie zoals die begin jaren 2000 in de tunnel onder Hoog Catharijne was.

Na maanden van onderhandelingen lijkt het erop dat Nederland een nieuw kabinet krijgt. PVV, VVD, NSC en BBB hebben een akkoord op hoofdlijnen gepubliceerd waarin de koers die de partijen willen varen te lezen is.

Op basis van dit akkoord en via contacten met verschillende ministeries ziet de gemeente dat Den Haag van plan is om geen geld meer te geven voor de zogenoemde Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV), waardoor Utrecht vier miljoen euro per jaar misloopt.

“We voorzien hierdoor aanzienlijke gevolgen voor de manier waarop we in Utrecht de opvang en begeleiding voor ongedocumenteerde mensen per 2025 uitvoeren”, schrijft het college van B&W.

De Utrechtse Werkwijze

Sinds 2001 werkt de gemeente bij de opvang van ongedocumenteerden samen met verschillende partijen, en dit wordt ‘De Utrechtse Werkwijze’ genoemd. “Deze werkwijze is gebaseerd op het uitgangspunt dat verblijf op straat – zonder begeleiding noch perspectief – niet alleen inhumaan is voor de betrokken persoon maar op maatschappelijk niveau ook leidt tot overlast en onveiligheid in de openbare ruimte.”

In 2019 is deze werkwijze aangepast toen de proef LVV van start ging. In deze pilot is gezocht naar een oplossing voor de mensen die geen recht op verblijf hebben. Sinds 2019 zijn 406 ongedocumenteerden uit de opvang gestroomd, waarvan het merendeel uiteindelijk toch in Nederland kon blijven. “Van de Utrechtse ingediende herhaalde asielaanvragen is de afgelopen vijf jaar […] 94 procent toegekend.”

Grote gevolgen

Naar alle waarschijnlijkheid krijgt Utrecht vanaf 2025 niet meer de vier miljoen euro per jaar van Den Haag voor deze aanpak. Hierdoor komt de begeleiding volgens de gemeente ‘zeer ernstig’ onder druk te staan. “We voorzien grote gevolgen en impact op levens van deze mensen, voor de veiligheid en gezondheid van hen, evenals op het gebied van openbare orde en veiligheidsproblematiek in de stad, die allen ook financiële consequenties zullen hebben.”

Zo vreest de gemeente onder meer dat seksuele uitbuiting en mensenhandel toeneemt. Ook wordt de druk op de verschillende instanties die deze mensen helpen nog groter omdat bijvoorbeeld het aantal buitenslapers toeneemt en daarmee ook de mentale problematiek zoals bijvoorbeeld verslavingen. Ook wordt de druk op onder meer politie en handhaving groter.

‘toename van overlast en criminaliteit zoals we die hadden in de ‘tunnel’ begin jaren 2000’

De gemeente vreest naar eigen zeggen voor een “toename van overlast en criminaliteit zoals we die hadden in de ‘tunnel’ begin jaren 2000, waarbij 17 procent van de populatie in de ‘tunnel’ bestond uit ongedocumenteerde mensen. De gevolgen zullen mogelijk nog steviger zijn in verband met de toename van dakloosheid bij ook andere groepen.”

Arbeidsmigranten

Een van die andere groepen zijn de arbeidsmigranten uit andere EU-landen. Van alle mensen die jaarlijks naar Nederland komen om te werken, belandt volgens de gemeente minder dan 1 procent op straat. Ondanks het lage percentage gaat het alsnog om zo’n 4.000 tot 8.000 mensen. Het college schrijft dat het nieuwe kabinet naar alle waarschijnlijkheid aanbevelingen uit een eerder verschenen rapport overneemt, om de situatie voor deze mensen te verbeteren. “Dat is positief, maar helaas (nog) niet voldoende om te voorkomen dat er EU-(arbeids)migranten dakloos worden.”

In Utrecht is het aantal dakloze arbeidsmigranten gegroeid van twintig naar tachtig personen, en ook landelijk zou het aantal toenemen. Eind 2022 is een aantal ministeries een pilot gestart en Utrecht is een van de plekken waar dit wordt uitgevoerd. De gemeente ontvangt hiervoor 950.000 euro per jaar.

Meer geld

Ondanks de nieuwe opvangplekken die voor deze mensen zijn geopend op de Stadsbrug en de Bantamstraat, slapen er gemiddeld enkele tientallen mensen uit andere EU-landen noodgedwongen buiten. “Dat is een onwenselijke situatie, zowel voor de veiligheid en gezondheid van deze mensen, als voor de overlast en onveiligheid die dit meebrengt voor de samenleving.”

‘We zien nu al overlast van deze groep op straat’

Er is volgens het college meer geld nodig, met name omdat deze groep de afgelopen jaren groter is geworden. Zo zegt de gemeente boven op het bestaande bedrag nog eens 800.000 euro per jaar nodig te hebben en ondanks dat de aanpak niet in het onderhandelingsakkoord is genoemd, is uit gesprekken met verschillende ministeries gebleken dat het doorzetten van deze pilot allesbehalve zeker is.

Wanneer de financiering vanuit het Rijk zou weggevallen zou dat volgens de gemeente grote gevolgen hebben. Zo moet dan bijvoorbeeld de dag- en nachtopvang voor deze groep sluiten. “We zien nu al overlast van deze groep op straat en in deze realiteit zal de overlast en openbare orde enorm toenemen. Dit betekent onder meer buitenslapers in de stad, overlast door dronken mensen en veel meer overlevingscriminaliteit.”

Statushouders

Het ziet er ook naar uit dat het nieuwe kabinet wil verbieden dat statushouders voorrang krijgen op sociale huurwoningen. Tot dit verbod er is gaat Utrecht naar eigen zeggen ‘onvermoeibaar’ door met het uitvoeren van de wettelijke taak waarbij zij deze groep moet huisvesten.

Tot slot is op 1 februari van dit jaar de Spreidingswet ingegaan, maar het nieuwe kabinet heeft al aangegeven dat ze deze regeling weer wil afschaffen. Zolang de wet geldt, waarin staat dat alle gemeenten naar rato asielzoekers moeten opvangen, blijft de gemeente binnen deze kaders.

“We blijven ons sterk maken voor de Utrechtse invulling van de LVV, de opvang van EU-arbeidsmigranten en goede, menswaardige opvang asielzoekers (spreidingswet) en de huisvesting van statushouders zodat zij kunnen beginnen met inburgeren en zo hun bijdrage te kunnen leveren in de samenleving”, schrijft het college. “We zijn dan ook voornemens om met het nieuwe kabinet de gesprekken aan te gaan over de uitvoerbaarheid van allerlei plannen op het gebied van asiel en migratie.”