Utrecht waarschuwde 28 bedrijven in 2022 voor verspreiden ongewenste reclame

De gemeente Utrecht waarschuwde in 2022 in totaal 28 bedrijven omdat ze reclamedrukwerk door brievenbussen gooiden terwijl er geen ja/ja-sticker op de bus zat. Eén bedrijf ging meerdere keren de fout in. Dit blijkt uit antwoorden van het college op vragen van Partij voor de Dieren en GroenLinks.

In Utrecht werd op 1 januari 2020 de ja/ja-sticker ingevoerd. Dat betekent dat reclamefolders alleen nog maar in de brievenbus gestopt mogen worden als bewoners zo’n sticker op de bus hebben.

Inwoners die alsnog reclamefolders in de brievenbus krijgen kunnen daarvan een melding maken bij de gemeente. Dat gebeurde vorig jaar 131 keer. Niet al deze meldingen waren terecht, omdat er ook meldingen binnenkwamen over religieuze boodschappen of uitingen van politieke partijen en dat zijn geen overtredingen. Dit soort pamfletten worden niet gezien als reclame. Ook kwam het voor dat er meerdere meldingen over één en dezelfde overtreding gedaan werd.

Elke melding waar volgens de gemeente een overtreding plaatsvindt, moet leiden tot een waarschuwing aan het bedrijf dat de afzender is. Dat gebeurde vorig jaar in totaal 28 keer. Partij voor de Dieren en GroenLinks lieten via de schriftelijke vragen weten dat ze graag zien dat er wordt opgetreden tegen bedrijven die ongewenst reclame verspreiden.