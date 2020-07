Utrecht wapent zich tegen mogelijke demonstratie; Organisatie roept iedereen op naar het centrum te komen

Utrecht is zaterdag voorbereid op een mogelijke demonstratie van ‘Nederland in opstand’. Zo is er extra politie aanwezig in de stad en ook zijn er op het Jaarbeursplein hekken neergezet.

De gemeente ging er in eerste instantie vanuit dat de demonstratie op het Jaarbeursplein kon plaatsvinden, maar de afgelopen week kwamen er signalen binnen dat relschoppers naar de stad wilden komen. Daarop is besloten om het protest te verbieden.

De organisator roept ondanks het verbod iedereen op om naar de binnenstad van Utrecht te komen. In een video op Facebook zegt hij dat de locatie van de demonstratie op het laatste moment bekendgemaakt gaat worden.

Vreedzaam

Hij zegt daar ook bij dat het geen ‘gezelligheid’ wordt. “Er is aangegeven dat er een noodverordening wordt afgegeven. Er wordt dus opgetreden door de Mobiele Eenheid. Wij zullen daar vreedzaam op reageren.”

Waar het protest precies plaats gaat vinden en hoeveel mensen er komen is dus nog onduidelijk. De organisator zegt dat de demonstratie om 16.00 uur begint en dat een kwartier daarvoor de plek bekendgemaakt wordt.

De demonstratie van Nederland in opstand is nu voor de tweede keer verboden in Utrecht.