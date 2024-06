Utrecht weer eens in de belangstelling als fietshoofdstad; ‘rode levensaders door de stad’

Eens in de zoveel tijd brengt een buitenlandse krant een bezoek aan Utrecht om onze fietsinfrastructuur de hemel in te prijzen. Dit keer was het de beurt aan het Zwitserse medium Republik. Wellicht opvallend is dat het ‘zwakke openbaar vervoer’ in Utrecht als een van de redenen wordt genoemd dat de fiets zo belangrijk is geworden.

Utrecht staat vaak hoog in de ranglijsten van belangrijkste fietssteden in de wereld. Soms op nummer één, afwisselend met onder meer Kopenhagen of Amsterdam. Dat de gemeente de ‘rode loper’ uitrolt voor fietsen in Utrecht mag ondertussen wel bekend zijn.

Het is ook de strekking van een lang verhaal van het Zwitserse Republik dat een bezoek bracht aan Utrecht. “Zelfs voor Nederlandse normen is de fietsinfrastructuur bovengemiddeld”, schrijft het blad. “De rode levensaders lopen door het centrum van Utrecht en verbinden het met de buitenwijken.”

Belangen automobilisten

Het nieuwsplatform gaat verder in op de geschiedenis van de Catharijnesingel, dat van water veranderde in een snelweg en vervolgend weer water werd. Ook benoemt Republik de nadelige gevolgen voor automobilisten, zoals het betaald parkeren en het opheffen van parkeerplaatsen. “De stad wordt minder aantrekkelijk voor automobilisten.” De botsing tussen belangen van autobezitters en het aanjagen van de fiets als vervoersmiddel worden dan ook benoemd in het artikel.

Een ambtenaar van de gemeente Utrecht wijst op het plan om het autogebruik in de stad niet te laten stijgen. De komende jaren groeit de stad met duizenden inwoners. “Als we er echt in slagen om het gebruik van auto’s constant te houden, zou dat een daling per hoofd van de bevolking betekenen – dat zou een succes zijn”, aldus de gemeente in het artikel.

Een opvallende vergelijking die wordt gemaakt tussen Zwitserland en Utrecht gaat over het openbaar vervoer. Het ov zou in Utrecht zwak ontwikkeld zijn, in vergelijking met Zwitserse steden, wat het fietsgebruik aanjaagt. In Zwitserland zou juist veel geïnvesteerd zijn in het ov.

Het artikel, in het Duits, is hier te lezen.