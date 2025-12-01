Utrecht wijst zeven nieuwe standplaatsen toe, maar er blijven kavels leeg

Na drie uitgifterondes heeft Utrecht zeven nieuwe standplaatsondernemers geselecteerd. De nieuwe ondernemers krijgen per 1 april 2026 een plek in de stad. Toch zijn nog niet alle kavels vergeven: de gemeente zoekt door naar geschikte kandidaten en houdt een nieuwe selectieronde in het voorjaar.
In de uitgifterondes van september 2024 en maart 2025 hebben 69 standplaatshouders een vergunning gekregen. Deze zijn per 1 oktober 2025 ingegaan. “Deze vergunninghouders kunnen de komende 15 jaar doen waar ze goed in zijn en ze kunnen hun bijdrage leveren aan de stad. Ze gaan producten aanbieden zoals stroopwafels, bloemen en planten, Italiaanse broodjes, vis en kaas”, aldus het college van B&W.
Na de eerste twee rondes bleven 19 kavels over. Van 13 tot en met 27 oktober konden geïnteresseerden zich opnieuw melden voor een vergunning.
Nieuw in Utrecht
In totaal kwamen tien aanvragen binnen voor zeven kavels. Voor twee kavels waren meerdere inschrijvers. Volgens het college gaat het om ondernemers die tot nu toe geen plek in Utrecht hadden.
De beoordelingscommissie – een voorzitter, een bewoner en een branche-expert – beoordeelde de aanvragen op ‘verduurzaming van de bedrijfsvoering’ en ‘binding met de wijk’. Op basis daarvan zijn zeven vergunningen verleend. Deze gaan per 1 april 2026 in en gelden, net als bij de andere standplaatshouders, voor 15 jaar.
Nieuwe ronden, nieuwe kansen
Na de drie rondes zijn nog twaalf van de 88 kavels niet vergeven. Het college benadrukt dat de “buitenwereld in beweging” blijft: vergunningen worden teruggegeven of ondernemers gaan met pensioen. De gemeente blijft daarom beschikbare en vrijkomende kavels actief aanbieden in nieuwe uitgifterondes. De eerstvolgende ronde is in het voorjaar van 2026.
Ruimte op de markt en in nieuwe wijken
Ook op verschillende markten is nog plek voor handelaren zonder vaste standplaats. Voor minstens één standplaatshouder bleek zo’n marktplek een goed alternatief. Volgens de gemeente profiteert deze groep van grotere bezoekersstromen dan op een losse standplaats en draagt ze bij aan gevulde en aantrekkelijke markten. Daarom onderzoekt de gemeente met ondernemers ook de mogelijkheid om op de markt te staan.
Daarnaast komen binnen nieuwe stadsuitbreidingen, zoals Rijnenburg en Stedelijke Knoop
Lunetten-Koningsweg, mogelijk extra standplaatsen. “We laten de ambulante handel ook in nieuwe stadsgebieden onderdeel van het stadsgezicht zijn”, aldus het college. Het zou volgens de gemeente “goede toevoegingen in de openbare ruimte bieden”. Handelaren kunnen zich dan verplaatsen en op verschillende locaties hun producten aanbieden.
Evaluatie
Volgens het college is de rust teruggekeerd rond de standplaatsen. Er wordt benadrukt dat de overgang naar het nieuwe stelsel niet vlekkeloos is verlopen. Wel hebben inmiddels de meeste oude standplaatshouders per 1 oktober hun plek ingenomen en zijn veel nieuwe ondernemers gestart. Op de actuele kaart van de gemeente is te zien waar alle standplaatsen in Utrecht zijn.
In de zomer van 2025 is het proces geëvalueerd. De belangrijkste uitkomsten zijn behoefte aan stabiliteit en voorspelbaarheid. Daarom wil de gemeente voorlopig weinig wijzigen.
Over minimaal vijf jaar wordt de balans opgemaakt van het huidige vergunningensysteem en de verdeling van standplaatsen. Mogelijke uitbreidingen worden dan verder uitgewerkt, net als de vraag welke aanpassingen in regelgeving nodig zijn.
De stedelijke knoop Lunetten Koningsweg is door een motie die is aangenomen gereduceerd tot alleen maar Tussen de rails bouwen. Dus dat ook als zodanig benoemen en niet weer de suggestie wekken (dat het ambtelijk apparaat graag wil) dat er ook meer gebouwd gaat worden: https://www.vriendenvanamelisweerd.nl/gemeenteraad-utrecht-stemt-voor-behoud-natuur-en-landschap-mereveld-en-tegen-woningbouw/
De recessie slaat helaas ook toe bij de marktplaatshouders.
Wat een bureaucratie toch weer
Toch is het heel slecht wat de gemeente doet voor de Utrechtse ambulante handel.
Nederland is uniek in Europa met deze aanbesteding, Utrecht in het bijzonder.
Neem de oude Koelewijn uit Bunschoten, de man wil met pensioen, krijgt de kavel Vleuten van de gemeente Utrecht.
Koelewijn denkt dat is fijn, ik kan mijn pensioen aanvullen door de kavel binnen twee maanden te verkopen.
Dat mag hij dus niet van de gemeente Utrecht.
De oude visboer van Vleuten, staat nu in De Meern en Vleuten zit zonder viskraam.
Jaarbeursplein, oliebollenboer verloor van een kennis die iets anders verkoopt, toch staat de oliebollenboer in de kraam van zijn vriend, oliebollen te verkopen.
Dijksma wil nog zes jaar doorgaan, ondanks de hoge schulden en het bizar hoog ziekteverzuim onder haar ambtenaren.
Utrecht heeft geen idee waar ze mee bezig zijn, er zijn aanbestedingsregels, ambtenaren lezen die regels en vullen ze in volgens eigen idee.
Ze staan niet achter de inwoners, de ambulante ondernemers in Utrecht, maar achter Europese regels die ze zelf niet eens begrijpen en kennen.
In Parijs, Warschau, Praag, Bratislava, Wenen, Sun City(Bulgarije), Nordhorn(D) Blankenberge (B), werken ze exact volgens dezelfde regels, maar dan met de menselijke kant.
Wat willen de inwoners, hoe maken we buurtbewoners blij?
Dijksma maakt er een potpourri van, ze heeft niets met menselijkheid en tradities die inwoners hebben door wekelijk bloemen, vis of pizza te kopen bij een vast gezicht.
@Yoshua
hear hear!