Utrecht wijst zeven nieuwe standplaatsen toe, maar er blijven kavels leeg

Na drie uitgifterondes heeft Utrecht zeven nieuwe standplaatsondernemers geselecteerd. De nieuwe ondernemers krijgen per 1 april 2026 een plek in de stad. Toch zijn nog niet alle kavels vergeven: de gemeente zoekt door naar geschikte kandidaten en houdt een nieuwe selectieronde in het voorjaar.

In de uitgifterondes van september 2024 en maart 2025 hebben 69 standplaatshouders een vergunning gekregen. Deze zijn per 1 oktober 2025 ingegaan. “Deze vergunninghouders kunnen de komende 15 jaar doen waar ze goed in zijn en ze kunnen hun bijdrage leveren aan de stad. Ze gaan producten aanbieden zoals stroopwafels, bloemen en planten, Italiaanse broodjes, vis en kaas”, aldus het college van B&W.

Na de eerste twee rondes bleven 19 kavels over. Van 13 tot en met 27 oktober konden geïnteresseerden zich opnieuw melden voor een vergunning.

Nieuw in Utrecht

In totaal kwamen tien aanvragen binnen voor zeven kavels. Voor twee kavels waren meerdere inschrijvers. Volgens het college gaat het om ondernemers die tot nu toe geen plek in Utrecht hadden.

De beoordelingscommissie – een voorzitter, een bewoner en een branche-expert – beoordeelde de aanvragen op ‘verduurzaming van de bedrijfsvoering’ en ‘binding met de wijk’. Op basis daarvan zijn zeven vergunningen verleend. Deze gaan per 1 april 2026 in en gelden, net als bij de andere standplaatshouders, voor 15 jaar.

Nieuwe ronden, nieuwe kansen

Na de drie rondes zijn nog twaalf van de 88 kavels niet vergeven. Het college benadrukt dat de “buitenwereld in beweging” blijft: vergunningen worden teruggegeven of ondernemers gaan met pensioen. De gemeente blijft daarom beschikbare en vrijkomende kavels actief aanbieden in nieuwe uitgifterondes. De eerstvolgende ronde is in het voorjaar van 2026.

Ruimte op de markt en in nieuwe wijken

Ook op verschillende markten is nog plek voor handelaren zonder vaste standplaats. Voor minstens één standplaatshouder bleek zo’n marktplek een goed alternatief. Volgens de gemeente profiteert deze groep van grotere bezoekersstromen dan op een losse standplaats en draagt ze bij aan gevulde en aantrekkelijke markten. Daarom onderzoekt de gemeente met ondernemers ook de mogelijkheid om op de markt te staan.

Daarnaast komen binnen nieuwe stadsuitbreidingen, zoals Rijnenburg en Stedelijke Knoop

Lunetten-Koningsweg, mogelijk extra standplaatsen. “We laten de ambulante handel ook in nieuwe stadsgebieden onderdeel van het stadsgezicht zijn”, aldus het college. Het zou volgens de gemeente “goede toevoegingen in de openbare ruimte bieden”. Handelaren kunnen zich dan verplaatsen en op verschillende locaties hun producten aanbieden.

Evaluatie

Volgens het college is de rust teruggekeerd rond de standplaatsen. Er wordt benadrukt dat de overgang naar het nieuwe stelsel niet vlekkeloos is verlopen. Wel hebben inmiddels de meeste oude standplaatshouders per 1 oktober hun plek ingenomen en zijn veel nieuwe ondernemers gestart. Op de actuele kaart van de gemeente is te zien waar alle standplaatsen in Utrecht zijn.

In de zomer van 2025 is het proces geëvalueerd. De belangrijkste uitkomsten zijn behoefte aan stabiliteit en voorspelbaarheid. Daarom wil de gemeente voorlopig weinig wijzigen.

Over minimaal vijf jaar wordt de balans opgemaakt van het huidige vergunningensysteem en de verdeling van standplaatsen. Mogelijke uitbreidingen worden dan verder uitgewerkt, net als de vraag welke aanpassingen in regelgeving nodig zijn.