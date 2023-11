Utrecht wil af van termen als ‘laag- en hoogopgeleid’ en biedt minister manifest aan

Hoog- en laagopgeleid; op- en afstromen. Als het aan de Utrechtse wethouder Dennis de Vries (mbo) ligt zijn die termen, samen met een aantal andere, binnenkort verleden tijd. Met een nieuw ‘mbo-manifest’ willen verschillende partijen inclusiever taalgebruik in het onderwijs stimuleren. Het mbo-manifest is ook aangeboden aan minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Er zou op dit moment namelijk een te negatief beeld heersen over het mbo en mbo-studenten. Om dat tegen te gaan, is er een zogenoemd mbo-manifest opgesteld, om termen die bijdragen aan dat stereotype tegen te gaan. De opgestelde richtlijnen zijn een samenwerking van onder andere Utrechtse mbo-scholen, gemeente Utrecht, de landelijke mbo-raad en JOBmbo.

Bewustzijn

De richtlijnen zijn opgesteld om bewustzijn te creëren over het taalgebruik rondom het onderwijs in Nederland. “Als we over ‘lager’ en ‘hoger’ onderwijs hebben, wekt dat het beeld van een soort hiërarchie. Maar het één is helemaal niet beter dan het ander”, aldus wethouder De Vries.

Het Utrechtse manifest is daarbij niet per wet opgenomen. Dat moet gebeuren via het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan andere officiële benamingen van het mbo, hbo en wo. Hoe dan ook worden Utrechtse en landelijke partijen nu al in het manifest opgeroepen om kritisch naar hun taalgebruik te kijken.

Wat ben ik blij met dit mooie en belangrijke mbo-manifest. Het is hoog tijd dat het mbo de erkenning krijgt die het verdient. Daar hoort het afschaffen van termen als hoger en lager onderwijs bij. Ik wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt hieraan. #minocw pic.twitter.com/mBuJneXAR0 — Robbert Dijkgraaf (@RHDijkgraaf) November 15, 2023

Impact

Het taalgebruik dat op dit moment wordt gehanteerd zou niet alleen negatief zijn, maar ook impact hebben op mbo-studenten zelf. Dat zegt Johan Spronk, voorzitter van het college van bestuur ROC Midden-Nederland: “Negatief taalgebruik doet echt iets met mbo’ers. Ze ervaren uitsluiting en prestatiedruk, en hebben vaak een negatiever zelfbeeld. Bewustzijn van het effect van je woordkeuze is echt een belangrijke stap op weg naar meer gelijkwaardigheid.”

Los van hoog- en laagopgeleid worden ook de termen ‘mbo en hoger onderwijs’, ‘af- en opstromen’ en ‘opleidingsniveau’ aangepakt in het manifest. Er zou beter gesproken kunnen worden over ‘vervolgonderwijs’, ‘doorstromen’, en ‘onderwijsrichting’.