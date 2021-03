Utrecht wil discriminatie op particuliere huurwoningmarkt terugdringen

De gemeente Utrecht wil discriminatie op de particuliere huurwoningmarkt in de stad verder terugdringen. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat discriminatie op grond van etniciteit, seksuele voorkeur en fysieke beperking nog steeds voorkomt. Er blijkt zelfs weinig veranderd ten opzichte van 2019. De wethouder noemt de resultaten in een brief aan de gemeenteraad ‘schokkend en onacceptabel’.

De gemeente heeft ‘correspondentietesten’ en ‘mystery calls’ gebruikt om discriminatie op de woningmarkt te meten. In het onderzoek werd gekeken naar de discriminatiegronden etniciteit en seksuele voorkeur. Dit jaar is voor het eerst ook de discriminatiegrond fysieke beperking onderzocht.

Bij de correspondentietesten ging het om een schriftelijke reactie op een advertentie van een verhuurder. Zowel een testpersoon als een controlepersoon reageerde, waarbij werd onderzocht of de testpersoon en de controlepersoon een significant andere reactie kregen. Bij de mystery calls benaderden fictieve kandidaat-huurders makelaars met een ‘discriminerend verzoek’, waarbij werd gekeken of makelaars ingaan op zo’n verzoek.

Uit de mystery calls blijkt dat makelaars in 80 procent van de gevallen bereid zijn in te gaan op een discriminerend verzoek op basis van etniciteit. Voor de gronden ‘seksuele gerichtheid’ en ‘fysieke beperking’ liggen de percentages lager, voor beide gronden is dat 50 procent.

Maatregelen

“Het is te treurig voor woorden dat discriminatie in deze sector zo hardnekkig blijkt. Dit is ontoelaatbaar en vraagt een stevige aanpak”, aldus wethouder Kees Diepeveen. Het Verwey Jonker-Instituut heeft op basis van het onderzoek maatregelen opgesteld, die discriminatie moeten voorkomen, aantonen en bestraffen.

“Alleen op die manier en door samenwerking met anderen kunnen we dit de kop in drukken”, stelt Diepeveen. De gemeente Utrecht heeft dan ook samen met de Nederlandse Vereniging voor Makelaars, Vastgoed Belang en Art.1 Midden Nederland het Rijk opgeroepen om dit, gezien de omvang van de aanpak, landelijk te coördineren.

Vergunningsplicht

Verder gaat Utrecht kijken of er een vergunningsplicht kan komen, een vergunning voor verhuurders die de regels overtreden. Ook gaat de gemeente met het ministerie in gesprek over een landelijke vergunning die voor alle verhuurbemiddelaars zou moeten gaan gelden. Allebei die vergunningen zouden ingetrokken kunnen worden als er misstanden naar voren komen.

Kees Diepeveen: “Wij willen dat iedereen in onze stad evenveel kans maakt op een huurwoning. Daar helpen deze vergunningen bij. Ze kunnen preventief werken en samen met andere maatregelen discriminatie tegengaan.”

Eerlijke selectie

Ook wordt gekeken naar acties om discriminatie beter aan te tonen en te voorkomen. Er zou bijvoorbeeld een landelijk systeem kunnen komen om kandidaat-huurders op een eerlijke wijze te selecteren. Ook voorlichting en bewustwording kunnen bijdragen, omdat dat onbedoelde discriminatie kan verminderen. De gemeente gaat verder samenwerken met onder meer het College voor de Rechten van de Mens om mensen die discriminatie hebben ervaren te ondersteunen bij het melden daarvan.

De gemeente Utrecht blijft periodiek onderzoek doen naar discriminatie op de particuliere huurwoningmarkt.