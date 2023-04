Utrecht wil een burgerberaad: wat vinden onze lezers?

Het college van burgemeester en wethouders maakte donderdag bekend dat het een burgerberaad wil organiseren over hoe de jaarwisseling in Utrecht in 2024/2025 gevierd moet worden. Het is de eerste keer dat er in Utrecht een burgerberaad wordt georganiseerd. Wat houdt zo’n burgerberaad precies in? En wie mogen erin plaatsnemen? Dat leggen we uit in dit artikel. Daarnaast zijn we benieuwd naar de mening van de lezer. Daarom onderaan dit artikel de stelling: ‘Het is een goed idee om een burgerberaad te laten beslissen over de invulling van oud en nieuw in Utrecht’.

De rol van het burgerberaad

Het burgerberaad bestaat uit een groep van honderd inwoners die door het stadsbestuur gevraagd wordt om een oplossing te bedenken voor een Utrechtse kwestie waar de politiek niet goed uit komt. De honderd Utrechters komen tijdens een aantal bijeenkomsten bij elkaar om na te denken over een bepaald thema, in dit geval dus de viering van de jaarwisseling. Na de bijeenkomsten, waarin verschillende meningen en ideeën op tafel zijn gekomen, schrijft het burgerberaad zelf een advies. Het stadsbestuur neemt dat advies in principe over, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn. Het stadsbestuur kan besluiten van het advies af te wijken als het voorstel bijvoorbeeld financieel, praktisch of juridisch niet haalbaar is.

Het eerste burgerberaad in Utrecht gaat over de invulling van de jaarwisseling (van 2024/2025). De gemeente worstelt al langer met de vraag hoe deze viering het best kan worden ingevuld en of vuurwerk daarin een plaats moet hebben.

De deelnemers aan het burgerberaad

Het burgerberaad bestaat uit honderd Utrechters van 14 jaar of ouder die samen een goede afspiegeling zijn van de stad. Het idee hierachter is dat alle bewoners van de stad zich in een paar deelnemers kunnen herkennen en zich daardoor ook vertegenwoordigd voelen. De deelnemers aan het burgerberaad worden geselecteerd door middel van loting. De gemeente selecteert op onder andere leeftijd, geslacht en postcodegebied, maar dat leidt nog niet automatisch tot een goede afspiegeling van de stad. Daarom doet de gemeente aan ‘oversampling’ voor groepen waarvan verwacht wordt dat ze minder geneigd zijn om mee te doen aan het burgerberaad.

Voordat inwoners definitief in het burgerberaad worden geplaatst, wordt gekeken hoe de groep verdeeld is. Inwoners die zich aanmelden worden – als ze dat met de gemeente willen delen – gevraagd naar opleiding, of ze wel of niet gestemd hebben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en naar hun huidige kijk op het onderwerp – zodat niet alleen mensen die zich hard maken voor een bepaalde richting meedoen. Als tijdens deze ronde blijkt dat er nog niet genoeg mensen uit een bepaalde groep meedoen, wordt er bijgeloot.

De loting en deelname aan het burgerberaad worden door de gemeente anoniem gehouden, er doet maximaal één persoon per huishouden mee en er is onafhankelijk toezicht op de loting door een notaris. De deelnemers wonen verspreid over de stad en zijn bij alle bijeenkomsten aanwezig. Raadsleden, collegeleden en ambtenaren van de gemeente Utrecht mogen niet meedoen.

De gemeente houdt rekening met veel verschillende redenen die ingelote bewoners doen besluiten om niet aan het burgerberaad mee te doen. Zo wordt gezorgd dat er ondersteuning is voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, is er een tolk voor mensen die geen Nederlands spreken, schrijven of lezen, is er een doventolk voor mensen die doof of slechthorend zijn, zijn er oplossingen voor mensen die blind zijn en wordt er kinderopvang geregeld voor mensen die zelf geen oppas kunnen vinden. Ook staat er een vergoeding tegenover deelname aan het burgerberaad. Deze vergoeding valt binnen de mogelijkheden voor mensen die een uitkering krijgen.

Het is een goed idee om een burgerberaad te laten beslissen over de invulling van oud en nieuw in Utrecht Nee (58%, 19 Votes)

Ja (42%, 14 Votes) Total Voters: 33