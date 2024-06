Utrecht wil het bezit, gebruik en vervoer van ‘technische hulpmiddelen’ voor criminele doeleinden verbieden

De gemeente Utrecht wil het bezit, gebruik en vervoer van technische hulpmiddelen voor criminele doeleinden gaan verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om locatiebepalingsapparatuur en spionageproducten als verborgen camera’s. Een verbod moet opgenomen worden in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Dit soort technische hulpmiddelen worden volgens de gemeente gebruikt bij tal van criminele activiteiten zoals plofkraken, ripdeals, liquidaties en dealen van harddrugs. Volgens de gemeente heeft de politie nu nog te weinig bevoegdheden om op te treden tegen dit soort apparatuur.

In de APV zijn al andere regels van soortgelijke strekking opgenomen, zo is het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen niet toegestaan en ook mag men in Utrecht geen hulpmiddelen voor winkeldiefstal bij zich hebben.

De gemeente gaat nu eerst de mogelijkheid verder onderzoeken om het verbod op te kunnen nemen in de APV. Mocht de regel worden opgenomen dan kan de burgemeester een last onder dwangsom opleggen als dit soort technische hulpmiddelen bij iemand worden aangetroffen – daarbij moet wel de verdenking vaststaan dat ze gebruikt kunnen worden voor criminele doeleinden.