Utrecht wil kleinschalige locaties voor sekswerkers, maar het vinden van een geschikte plek is niet makkelijk

Als het aan de gemeente ligt komen er in Utrecht een à twee locaties waar sekswerkers zelfstandig een ruimte kunnen huren, maar dat blijkt niet makkelijk. Tijdens gesprekken met verschillende ondernemers in de branche is weliswaar gebleken dat er belangstelling is voor het idee, maar ook dat het vinden van een geschikte plek erg lastig is.

“We werken aan een stad waarin sekswerkers schoon, veilig en transparant hun beroep kunnen uitoefenen”, schrijft het college van B&W in een brief aan de raad. Zo is in september besloten dat sekswerkers onder bepaalde voorwaarden legaal thuis hun beroep uit mogen oefenen. “Voor de positie van de sekswerkers in Utrecht betekent dit een grote stap vooruit.”

De gemeente wil al enige tijd ‘kleinschalige’ locaties openen waar sekswerkers zelfstandig een ruimte kunnen huren. “Dat biedt hun relatief veel vrijheid om te kunnen werken wanneer zij dat willen, en op een plek waar ook andere sekswerkers zijn. Zelfstandige sekswerkers die niet thuis willen werken, kunnen hier een goede werkplek vinden.”

Ondernemers

Met verschillende ondernemers, waaronder de eigenaren van twee privéhuizen in Utrecht, is over het onderwerp gesproken. De gemeente benadrukt dat deze gesprekken oriënterend van aard waren, waarbij nog geen concrete plannen werden besproken.

Desalniettemin hebben de ondernemers aangegeven belangstelling te hebben om zo’n sekswerklocatie te beginnen, maar ook gaven zij aan dat het vinden van een geschikte locatie ‘het grootste aandachtspunt’ is. Zo zouden vastgoedeigenaren terughoudend zijn om te verhuren aan een exploitant van een seksbedrijf, en ook gaven de ondernemers aan dat zo’n plek vragen en zorgen op kan roepen bij omwonenden.

Tentoonstelling

“Zij (de ondernemers, red.) begrijpen dat de gemeente het aan hen laat om een geschikte locatie te vinden, en geven aan dat zij daar ook toe in staat zijn”, schrijft het college. “In vrijwel ieder gesprek werd de vraag gesteld of de gemeente een pand heeft dat als kleinschalige locatie kan worden gebruikt.”

Vooralsnog is dus nog geen geschikte locatie gevonden. In de tussentijd wil de gemeente een tentoonstelling in de stad organiseren om ervoor te zorgen dat mensen een ‘realistischer’ beeld krijgen van sekswerkers, want, zo schrijft het college, sekswerkers lopen nu nog tegen vooroordelen en stigmatisering aan.