Utrecht wil laadpalen voor auto’s meer dan verdubbelen door gebruik te maken van lantaarnpalen

Op twee plekken in Utrecht kunnen mensen hun elektrische auto nu opladen via een bestaande lantaarnpaal. Dat kan onder meer aan de Afrikalaan in Kanaleneiland. Wethouder Eva Ooster plugde woensdagmiddag tijdens de opening van het nieuwe systeem de eerste auto aan deze laadlantaarn. “Hij knippert blauw dus het werkt.”

Elektrische auto’s opladen via lantaarnpalen is niet nieuw, maar het is wel nieuw dat dit wordt gedaan via een bestaande palen. Het lijkt namelijk zo eenvoudig; je hangt een kastje aan de paal waar je een auto kan inpluggen en het klusje is geklaard, maar zo simpel is het niet zegt Matthijs Kok, beleidsmedewerker elektrisch vervoer bij de gemeente Utrecht.

“Mensen vergeten vaak dat overdag het licht van de lantaarnpaal niet brandt en er daardoor ook geen stroom door de kabel loopt. Toen men dit ging onderzoeken bleek dat er meerdere kabels door de lantaarnpalen lopen, waarvan één niet gebruikt wordt. Deze konden wij gebruiken om de oplaadkasten voor auto’s op aan te sluiten.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Pilot

Hierdoor is het nu relatief eenvoudig om de bestaande lantaarnpalen om te bouwen naar laadlantaarns. In totaal staan er op dit moment in Utrecht zo’n 600 elektriciteitskasten die de straatverlichting van stroom voorzien. Op elk van deze kasten kunnen potentieel drie laadlantaarns worden aangesloten, wat dus zou zorgen voor 1.800 extra laadpunten.

De twee laadlantaarns, die in Kanaleneiland en Ondiep staan, zijn nu nog onderdeel van een proef. “De pilot kan mislukken”, zegt Kok. “De kabels zijn bijvoorbeeld al 50 jaar oud, dus we we weten niet of ze goed genoeg zijn maar laten we hopen dat het lukt.”

Ruimte

Nu telt Utrecht ruim 1.500 laadpalen en elke maand worden er ongeveer 30 bijgeplaatst. Het vinden van geschikte locaties wordt volgens de gemeente steeds lastiger omdat de beschikbare ruimte simpelweg steeds kleiner wordt.

“Goed nieuws voor de elektrische rijder”, zegt wethouder Eva Oosters, “want op deze manier wordt het opladen van je elektrische auto op steeds meer plekken mogelijk. En voldoende laadpunten voor elektrische auto’s zijn een onmisbare schakel in onze ambitie om te werken aan een schoon en stil Utrecht.”