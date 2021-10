Utrecht wil luchtkwaliteit in de stad verbeteren en komt met campagne over schoner hout stoken

De gemeente Utrecht wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en is daarom begonnen met een campagne over schoner hout stoken. De campagne moet Utrechters bewust maken van de gezondheidseffecten van houtrook en roept op om rekening te houden met de buren.

“Houtrook is schadelijk voor de gezondheid, ook voor de houtstoker zelf, en kan tot gezondheidsklachten en (geur)overlast leiden”, stelt de gemeente Utrecht. “Kinderen, ouderen en mensen met problemen aan hun luchtwegen zijn hier extra gevoelig voor.”

De gemeente beschikt naar eigen zeggen over een onderzoek waaruit blijkt dat houtstook door consumenten een bijdrage levert van 23 procent aan de landelijke uitstoot van de fijnere fractie fijnstof.

“De cijfers liegen er niet om. Houtstook levert een grote bijdrage aan de uitstoot van fijnstof, wat niet goed is voor jouw gezondheid”, zegt wethouder Eelco Eerenberg. “Daar willen we Utrechters bewust van maken. De campagne zetten we stadsbreed uit, maar we richten ons extra op de wijken waar meer houtstook plaatsvindt en men vaker overlast ervaart door houtstook.”

Stookstandaard

De gemeente wil er met deze campagne voor zorgen dat Utrechters die toch willen stoken, dat zo schoon mogelijk doen. Daarom komt ze met de ‘Utrechtse Stookstandaard’, waarin tips staan om schoner hout te stoken. Een van tips is om het vuur uit te laten bij windstil of mistig weer, maar ook het advies om alleen hout te stoken dat droog is en niet geverfd, gebeitst of geïmpregneerd, staat in de lijst.

Op 18 november en 17 februari worden ook gratis stooktrainingen georganiseerd. De Veiligheidsregio Utrecht en de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche leggen daar uit hoe mensen schoner en zuiniger kunnen stoken en hoe je je kachel of open haard brandveilig gebruikt. De training is bedoeld voor Utrechters die al hout stoken, aldus de gemeente.