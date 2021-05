Utrecht wil meer maatregelen tegen te zwaar verkeer in de binnenstad

De gemeente Utrecht heeft meerdere maatregelen gepresenteerd waarmee te zwaar verkeer uit de binnenstad verder tegengegaan moet worden. Er moet een uitgebreid camerasysteem komen waarbij alle vrachtwagens en voertuigen zonder ontheffing automatisch een boete krijgen. Ook krijgen meer straten te maken met een verbod op voertuigen met een aslast van boven de 2000 kilo.

De werfkelders en het andere erfgoed in Utrecht moet zo goed mogelijk behouden blijven. In het verleden is gebleken dat te zwaar verkeer voor schade kan zorgen. De gemeente neemt daarom al langer maatregelen om te zwaar verkeer te weren uit de binnenstad. Als het aan de gemeente ligt komen daar nu extra regels bij.

De nieuwe regels zijn onderdeel van het megaproject waarbij het hele wervengebied opgeknapt gaat worden. Daar is tussen de 450 en 550 miljoen euro voor nodig.

Nu geldt er al een vrachtwagenverbod in een groot gedeelte van de binnenstad, is er een maximale breedte ingesteld, geldt er een maximale aslast en zijn er speciale bevoorradingsroutes.

Camerasysteem

De gemeente schrijft in het plan dat het fysiek weren van te zwaar verkeer zorgt voor de beste bescherming van het erfgoed. Maar daarvoor moeten er bijvoorbeeld slagbomen en weegbruggen worden geplaatst op verschillende plekken rond de binnenstad, en dat is te ingrijpend.

Daarom is het idee om onder meer een camerasysteem in te voeren. Dit systeem kan kentekens lezen en ziet zodoende of er voertuigen het gebied inrijden en of ze ontheffing hebben. Daarbij krijgen vrachtwagens en voertuigen zonder ontheffing direct een boete. Ook kan handhaving makkelijker gericht controleren op voertuigen. Want het regelmatig wegen van voertuigen blijft altijd nodig. Hoe het ontheffingensysteem er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk.

Ook wil de gemeente dat de aslastbeperking van 2000 kilo wordt ingevoerd voor ’t Hoogt, Zadelstraat en de Haverstraat. Hier zijn kwetsbare historische kelders gevonden en deze moeten beschermd worden. Voor de overige goederenvervoerroutes naar de binnenstad door het wervengebied verandert de maximale aslast van 8000 kilo voorlopig niet.