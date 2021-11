Utrecht wil met nieuw platform vuist maken tegen cybercriminaliteit

De afgelopen jaren is cybercriminaliteit met een opmars bezig, en daar moet volgens de gemeente een vuist tegen gemaakt worden. Daarom is het platform Cybernetwerk Utrecht gelanceerd. Ondernemers kunnen daar gratis een scan aanvragen van een student van de opleiding ICT & Security van het ROC Midden Nederland. Vandaag werd de eerste scan uitgevoerd bij ondernemer Bas Verweij van DAAR Utrecht.

In 2020 kende Nederland een stijging van de cybercriminaliteit met 127 procent ten opzichte van het voorgaande jaar “Het is actueler dan ooit en daarom meer nodig dan ooit”, zegt burgemeester Sharon Dijksma. “Ook Utrechtse ondernemers zijn soms slachtoffer van cyberaanvallen. Dat vinden we heel erg. Niet alleen voor de ondernemer zelf, maar ook voor de hele Utrechtse economie en voor onze samenleving. Daarom maakt de gemeente Utrecht een vuist tegen digitale criminaliteit.”

Die vuist heeft de vorm aangenomen van het Cybernetwerk Utrecht, waarin onder meer politie, ondernemersverenigingen en cyberexperts hun krachten bundelen om Utrechtse ondernemers te beschermen tegen cybercriminelen. Op het platform kunnen ondernemers ook een gratis scan aanvragen, waarbij gekeken wordt hoe het ervoor staat met de cyberveiligheid.

Eerste scan

Gewapend met een papieren vragenlijst – want digitaal registreren zou gelijk weer een risico inhouden voor de ondernemer – hebben student Sven Dam en zijn docent-begeleider Jorge Liauw-A-Joe vrijdag de cyberveiligheid van ondernemer Bas Verweij doorgelicht.

Bas Verweij van DAAR, die flexplekken verhuurt en mensen op een wifi-netwerk laat, is benieuwd naar de status van zijn beveiliging. “Er komen wel risico’s bij kijken namelijk.” Dam: “Ik snap dat ondernemers niet constant bezig zijn met beveiliging en updates. Ze hebben vaak wel wat anders aan hun hoofd. Met de cyberscan kunnen we ze snel en concreet helpen.”

Liauw-A-Joe is naast docent ook eigenaar van Blast Cybersecurity Consulting. Hij gaat met alle scans mee. “We willen ondernemers een serieus, bruikbaar advies geven en studenten de kans om aan de slag te gaan met een echte case.”